سخنگوی دولت قطر گفت که نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور روز چهارشنبه برای پیوستن به مذاکرات جاری در مورد غزه به شرم الشیخ مصر سفر خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ماجد الانصاری، سخنگوی دولت قطر روز سه‌شنبه در X گفت که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور روز چهارشنبه برای پیوستن به مذاکرات جاری در مورد غزه به شرم الشیخ مصر سفر خواهد کرد.

الانصاری خاطرنشان کرد که مذاکرات با تشدید تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با هدف برقراری آتش بس دائمی در نوار غزه، وارد «مرحله حساسی» شده است.

مذاکرات غیرمستقیم بین هیئت‌های اسرائیلی و حماس روز دوشنبه در مصر آغاز شد، زیرا میانجیگران مصر و قطر برای نهایی کردن جزئیات طرح صلح ۲۰ مرحله‌ای دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده از جمله سازوکار‌های تبادل اسرا و دسترسی به کمک‌های بشردوستانه تلاش می‌کنند.

منبع: الجزیره