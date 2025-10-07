سرهنگ صدفی با حضور در جمع جانبازان قطع نخاعی، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا و ایثارگران، بر عزم جدی پلیس برای رفع مشکلات ترافیکی این قشر فداکار تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی- همزمان با هفته گرامیداشت نیروی انتظامی، سرهنگ غلامرضا صدفی، رئیس پلیس راهور استان قم با حضور در جمعی صمیمی از جانبازان قطع نخاعی، از صبر، ایثار و استقامت آنان تجلیل کرد. این دیدار که با فضای معنوی و احترام‌آمیز همراه بود، فرصتی برای شنیدن دغدغه‌های ترافیکی ایثارگران و بررسی راهکارهای تسهیل در تردد آنان شد.

سرهنگ صدفی در این نشست با تأکید بر جایگاه والای جانبازان در حافظه ملی گفت: جانبازان، نماد واقعی ایثار و افتخار ملی هستند و وظیفه ماست که با تمام توان، برای رفع مشکلات ترافیکی و تسهیل در تردد این عزیزان تلاش کنیم.

در پایان این دیدار، جانبازان حاضر نیز با قدردانی از رویکرد مردمی پلیس راهور، خواستار استمرار این ارتباط و پیگیری عملی دغدغه‌هایشان شدند.