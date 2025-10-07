باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ریکاردو پیرس، نماینده صندوق بین‌المللی کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) گفت که به طور متوسط هر ۱۷ دقیقه یک کودک در نتیجه حملات اسرائیل در نوار غزه کشته یا زخمی می‌شود.

به گفته وی، دو سال است که «کودکان سنگین‌ترین هزینه را در این بحران پرداخته‌اند». وی تأکید کرد که در حملات اسرائیل ۶۱۰۰۰ کودک کشته یا معلول شده‌اند.»

پیرس در پایان گفت: «در این صورت به طور متوسط ​​​​هر ۱۷ دقیقه یک کودک کشته یا معلول می‌شود. این یک رقم غیرقابل قبول و سرسام‌آور است که ما هنوز هم باید با آن زندگی کنیم.»

طبق آخرین آمار وزارت بهداشت غزه، تعداد شهدای فلسطینی در جنگ اسرائیل علیه این منطقه محصور از ۶۷۰۰۰ نفر فراتر رفته و بیش از ۱۶۹۰۰۰ نفر زخمی شده‌اند. حداقل ۴۶۰ نفر، از جمله ۱۵۴ کودک، بر اثر گرسنگی جان خود را از دست داده‌اند.

منبع: تاس