در ارزیابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، شرکت گاز استان قم موفق شد پس از ستاد وزارت نفت و پالایشگاه گاز ایلام، رتبه سوم کشور را در شاخص پاسخگویی کسب کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارسال نامه‌ای به وزیر نفت، از عملکرد این وزارتخانه در پاسخگویی به درخواست‌های ثبت‌شده در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قدردانی کرد.

در این نامه که به امضای سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده، آمده است: بر اساس بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات طی یک سال اخیر، ستاد وزارت نفت و شرکت‌های وابسته به آن در شاخص پاسخگویی، عملکردی شایسته تقدیر داشته‌اند.

جایگاه برتر وزارت نفت در شفافیت و پاسخگویی

بر اساس ارزیابی انجام‌شده، وزارت نفت در میان دستگاه‌های اجرایی کشور، جایگاهی برتر در رعایت اصول شفافیت و پاسخگویی به درخواست‌های مردمی در سامانه مذکور به‌دست آورده است.

شرکت گاز قم در جمع سه شرکت برتر کشور

بر پایه اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شرکت گاز استان قم در این ارزیابی توانسته است رتبه سوم پاسخگویی در میان شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت را پس از ستاد وزارت نفت و پالایشگاه گاز ایلام کسب کند.

بر اساس این گزارش، این موفقیت، به‌عنوان نشانه‌ای از تعهد شرکت گاز قم به شفافیت اداری و ارتباط موثر با مردم، مورد توجه نهادهای نظارتی و رسانه‌ای قرار گرفته است.

منبع: روابط عمومی شرکت گاز قم