شرکت گاز استان قم موفق شد پس از ستاد وزارت نفت و پالایشگاه گاز ایلام، رتبه سوم کشور را در شاخص پاسخگویی کسب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان-در ارزیابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، شرکت گاز استان قم موفق شد پس از ستاد وزارت نفت و پالایشگاه گاز ایلام، رتبه سوم کشور را در شاخص پاسخگویی کسب کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارسال نامه‌ای به وزیر نفت، از عملکرد این وزارتخانه در پاسخگویی به درخواست‌های ثبت‌شده در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قدردانی کرد.

در این نامه که به امضای سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده، آمده است: بر اساس بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات طی یک سال اخیر، ستاد وزارت نفت و شرکت‌های وابسته به آن در شاخص پاسخگویی، عملکردی شایسته تقدیر داشته‌اند.

جایگاه برتر وزارت نفت در شفافیت و پاسخگویی

بر اساس ارزیابی انجام‌شده، وزارت نفت در میان دستگاه‌های اجرایی کشور، جایگاهی برتر در رعایت اصول شفافیت و پاسخگویی به درخواست‌های مردمی در سامانه مذکور به‌دست آورده است.

شرکت گاز قم در جمع سه شرکت برتر کشور

بر پایه اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شرکت گاز استان قم در این ارزیابی توانسته است رتبه سوم پاسخگویی در میان شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت را پس از ستاد وزارت نفت و پالایشگاه گاز ایلام کسب کند.

بر اساس این گزارش، این موفقیت، به‌عنوان نشانه‌ای از تعهد شرکت گاز قم به شفافیت اداری و ارتباط موثر با مردم، مورد توجه نهادهای نظارتی و رسانه‌ای قرار گرفته است.

منبع: روابط عمومی شرکت گاز قم

برچسب ها: شرکت گاز قم ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز ثبت‌نام دوره‌های آموزشی آنلاین باشگاه خبرنگاران جوان قم
هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه ناوگان اتوبوسرانی قم اختصاص یافت
از جیب بری تا فریب با سلاح‌های تقلبی
رسالت اصلی حوزه‌های علمیه، مجتهدپروری است
بهره برداری ۷۴ مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک در شهرک‌های صنعتی قم
انهدام باند سارقان داخل خودرو در قم +فیلم
رفع هفت نقطه حادثه‌خیز در محور قاهان جعفرآباد قم
برگزاری کنگره ملی اعتکاف ۱۶ مهر ماه در مشهد مقدس
انتقاد رئیس جامعه مدرسین از برخورد گزینشی رسانه‌ها نسبت به روحانیت
تجلیل پلیس راهور قم از جانبازان قطع نخاعی؛ وعده رسیدگی به دغدغه‌های ترافیکی ایثارگران
آخرین اخبار
رتبه سوم شرکت گاز قم در پاسخگویی به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات
تجلیل پلیس راهور قم از جانبازان قطع نخاعی؛ وعده رسیدگی به دغدغه‌های ترافیکی ایثارگران
برگزاری کنگره ملی اعتکاف ۱۶ مهر ماه در مشهد مقدس
رسالت اصلی حوزه‌های علمیه، مجتهدپروری است
از جیب بری تا فریب با سلاح‌های تقلبی
آغاز ثبت‌نام دوره‌های آموزشی آنلاین باشگاه خبرنگاران جوان قم
هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه ناوگان اتوبوسرانی قم اختصاص یافت
انهدام باند سارقان داخل خودرو در قم +فیلم
بهره برداری ۷۴ مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک در شهرک‌های صنعتی قم
انتقاد رئیس جامعه مدرسین از برخورد گزینشی رسانه‌ها نسبت به روحانیت
رفع هفت نقطه حادثه‌خیز در محور قاهان جعفرآباد قم
افتتاح نمایشگاه دستاورد‌های فناورانه علوم اسلامی در قم