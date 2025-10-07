باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گزارش خبرگزاری دولتی القاهره، خلیل الحیه، مذاکره‌کننده ارشد حماس گفته است که این جنبش «حتی برای یک لحظه هم به اشغالگران اعتماد ندارد».

الحیه با تاکید بر نقض دو آتش‌بس در جنگ غزه توسط اسرائیل گفت: «بنابراین، ما تضمین‌های واقعی می‌خواهیم. اشغالگران اسرائیلی در طول تاریخ به وعده‌های خود عمل نکردند و ما این را دو بار در این جنگ تجربه کرده‌ایم.»

حماس اعلام کرد که آماده است تا به توافقی برای پایان دائمی جنگ و انجام فوری تبادل اسرا و زندانیان فلسطینی با اسرائیل دست یابد.

همچنین به گزارش الجزیره، هیئت حماس در مذاکرات غیرمستقیم با اسرائیل در مصر تاکید دارد که آزادی مرحله‌ای اسرا تنها زمانی می‌تواند اتفاق بیفتد که نیروهای اسرائیلی شروع به خروج از نوار غزه کنند.

یک منبع آگاه گفت: «هیئت این گروه خواستار آن شد که مراحل آزادی اسرا به مراحل خروج کامل نیروهای اسرائیلی مرتبط باشد.» وی افزود که روز دوم مشورت در شرم‌الشیخ «به نقشه راه خروج نیروها و برنامه آزادی اسرا اختصاص داشت.»

این منبع به الجزیره گفت که حماس تاکید دارد که آخرین اسیر همزمان با خروج آخرین سرباز اسرائیلی از منطقه محاصره شده آزاد شود. جدا از این، طرف فلسطینی می‌خواهد «تضمین‌های بین‌المللی برای پایان نهایی جنگ» داشته باشد.

اسرائیل هنوز موافقت نکرده است که تمام نیروهای خود را از غزه به طور کامل خارج کند.