مذاکره‌کننده ارشد حماس گفته است که این جنبش «حتی برای یک لحظه هم به اشغالگران اعتماد ندارد».

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گزارش خبرگزاری دولتی القاهره، خلیل الحیه، مذاکره‌کننده ارشد حماس گفته است که این جنبش «حتی برای یک لحظه هم به اشغالگران اعتماد ندارد».

الحیه با تاکید بر نقض دو آتش‌بس در جنگ غزه توسط اسرائیل گفت: «بنابراین، ما تضمین‌های واقعی می‌خواهیم. اشغالگران اسرائیلی در طول تاریخ به وعده‌های خود عمل نکردند و ما این را دو بار در این جنگ تجربه کرده‌ایم.»

حماس اعلام کرد که آماده است تا به توافقی برای پایان دائمی جنگ و انجام فوری تبادل اسرا و زندانیان فلسطینی با اسرائیل دست یابد.

همچنین به گزارش الجزیره، هیئت حماس در مذاکرات غیرمستقیم با اسرائیل در مصر تاکید دارد که آزادی مرحله‌ای اسرا تنها زمانی می‌تواند اتفاق بیفتد که نیروهای اسرائیلی شروع به خروج از نوار غزه کنند.

یک منبع آگاه گفت: «هیئت این گروه خواستار آن شد که مراحل آزادی اسرا به مراحل خروج کامل نیروهای اسرائیلی مرتبط باشد.» وی افزود که روز دوم مشورت در شرم‌الشیخ «به نقشه راه خروج نیروها و برنامه آزادی اسرا اختصاص داشت.»

این منبع به الجزیره گفت که حماس تاکید دارد که آخرین اسیر همزمان با خروج آخرین سرباز اسرائیلی از منطقه محاصره شده آزاد شود. جدا از این، طرف فلسطینی می‌خواهد «تضمین‌های بین‌المللی برای پایان نهایی جنگ» داشته باشد.

اسرائیل هنوز موافقت نکرده است که تمام نیروهای خود را از غزه به طور کامل خارج کند.

برچسب ها: جنبش حماس ، جنگ غزه
خبرهای مرتبط
ابراز خوش‌بینی ترامپ نسبت به مذاکرات غزه
یونیسف: هر ۱۷ دقیقه یک کودک در غزه کشته یا زخمی می‌شود
نخست وزیر قطر به مذاکرات آتش بس غزه در مصر می‌پیوندد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
موشک ضدناوشکن قدر-۳۸۰ ایران می‌تواند «جهنمی» برای نیروی دریایی آمریکا ایجاد کند
طلای جهانی به بالاترین قیمت خود در تاریخ رسید
فعال ایتالیایی ناوگان صمود، مسلمان شد
شهردار جدید در آلمان با جراحات شدید چاقو پیدا شد
شرط ترامپ برای ارسال «تاماهاوک» به اوکراین
هفتمین نشست «فرمت مسکو» با حضور طالبان و سایه بازگشت آمریکا به بگرام آغاز شد
بدون سلاح و پول آمریکا، جنگ اسرائیل علیه غزه، لبنان و ایران رخ نمی‌داد
کاخ سفید اظهارات ترامپ در مورد تعدیل نیرو را تکذیب کرد
حمله پهپادی اوکراین به نیروگاه هسته‌ای روسیه
۳ زخمی در پی سقوط بالگرد پزشکی در بزرگراه در آمریکا
آخرین اخبار
ملونی در رابطه با جنگ غزه به دادگاه کیفری بین‌المللی معرفی شده است
حماس: حتی یک لحظه هم به اسرائیل اعتماد نداریم
یونیسف: هر ۱۷ دقیقه یک کودک در غزه کشته یا زخمی می‌شود
نخست وزیر قطر به مذاکرات آتش بس غزه در مصر می‌پیوندد
ابراز خوش‌بینی ترامپ نسبت به مذاکرات غزه
ترکیه: هیچ گروه تروریستی نمی‌تواند جنایتی بزرگتر از نسل‌کشی اسرائیل در غزه مرتکب شود
۲۲ کشته و ۳۶۹ هزار آسیب‌دیده در سیل تایلند
حملات پهپادی یمن به ایلات در اراضی اشغالی
توافق وزیر دفاع جولانی و قسد برای آتش بس در شمال و شمال شرقی سوریه
حماس: در مذاکرات آتش‌بس غزه برای غلبه بر همه موانع تلاش می‌کنیم
حمله پهپادی اوکراین به نیروگاه هسته‌ای روسیه
۲ شهید در پی حملات اسرائیل به جنوب لبنان
شهردار جدید در آلمان با جراحات شدید چاقو پیدا شد
کرملین: ترامپ همچنان خواهان حل مسالمت‌آمیز بحران اوکراین است
پاپ لئو در اولین سفر خارجی خود به ترکیه و لبنان می‌رود
درخواست ایران از جامعه جهانی برای کمک مالی به پناهندگان افغان
طالبان در نشست مسکو؛ موافق با نابودی داعش و مخالف با پایگاه‌های خارجی
رشد ۱۰۰ درصدی صادرات طیور ایران به افغانستان از مرز دوغارون
اعتراف هلند: اروپا هیچ مدرکی علیه روسیه درباره پهپادها ندارد
مقاومت فلسطین: اسرائیل در نابودی ما شکست خورد
توضیح قطر درباره مذاکرات شرم‌الشیخ: اسرائیل مسئول تداوم جنگ است
فعال ایتالیایی ناوگان صمود، مسلمان شد
مکرون باید انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری برگزار کند
کنگره خواستار فشار بر اسرائیل برای آزادی ۲۱ فعال آمریکایی شد
مخالفت جدی روسیه با استقرار نیروی ثالت در افغانستان
ممانعت از حضور شرکت‌های اسرائیلی در نمایشگاه هوایی دبی
نسل‌کشی در غزه؛ قتل‌عام ۶۶ هزار فلسطینی طی دو سال
هفتمین نشست «فرمت مسکو» با حضور طالبان و سایه بازگشت آمریکا به بگرام آغاز شد
اسرائیل ۱۳۱ فعال کاروان کمک‌رسانی را به اردن فرستاد
ادامه تعطیلی دولت موجب کمبود کارکنان و اخلال در فرودگاه‌های آمریکا شد