باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا میگوید که او و دو وزیر دیگر به اتهام همدستی در نسلکشی مرتبط با جنگ اسرائیل علیه غزه به دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) معرفی شدهاند.
ملونی این اظهارات را در مصاحبهای با شبکه تلویزیونی دولتی RAI بیان کرد. این اولین اظهار نظر عمومی در مورد این وضعیت است که توسط دادگاه بینالمللی تأیید نشده است.
ملونی گفت که وزیر دفاع، گیدو کروستو و وزیر امور خارجه، آنتونیو تاجانی نیز «محکوم» شدهاند که اشاره به زمانی است که دادگاه رسماً از وقوع جرم احتمالی مطلع میشود. ملونی جزئیات بیشتری در مورد شکایت ادعایی ارائه نکرد.
دیوان کیفری بینالمللی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق را صادر کرده است.
بیانیه ملونی در حالی منتشر میشود که اعتراضات علیه جنگ در ایتالیا، که بخشی از آن توسط اتحادیههای کارگری بانفوذ رهبری میشد، شدت گرفته است.
منبع: رویترز