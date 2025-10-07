باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - آیین پاسداشت و تکریم هنرمندان پیشکسوت متولدین مهر ماه با حضور بیش از ۴۰ هنرمند در رشتههای مختلف هنری و مسئولین فرهنگی کشور در موسسه هنرمندان پیشکسوت برگزار شد.
محمدمهدی احمدی، مشاور عالی وزیر و سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از راز جاودانگی هنرمند و بقای حاکمیتها به شرط ارج نهادن به هنر و هنرمند گفت و بیان کرد: ما هرچه به گذشته نگاه میکنیم، رابطه هنرمندان با هویت ایرانی را بیشتر میبینیم. آنها مقید به استفاده از متونی هستند که بیشتر توانمندی فرهنگ غنی خودشان را نشان بدهند. بنابراین، معرفی و تجلیل از پیشکسوتان غیر از جنبه اخلاقی و قدرشناسی آن، الگویی برای علاقهمندان به هنر است.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه هنرمند یک حرمت ذاتی دارد، ادامه داد: ما دو نوع احترام داریم؛ یک حرمت عارضی و یک حرمت ذاتی است. منظور از حرمت عارضی این است که در مقاطعی به شخص احترام گذاشته میشود. اما حرمتِ هنرمند، حرمت ذاتی است. یعنی هنرمند به دلیل متغیرهای بیرونی احترام ندارد، بلکه بخاطر هنرمند بودنش احترام دارد. هنرمند هم در زمان حیات و هم در زمان ممات مورد احترام است. شما به تشییع مرحوم فرشچیان نگاه کنید، تمام سلیقهها و جناحها در مراسم ایشان حضور داشتند، که نشان میدهد حرمت آقای فرشچیان به اعتبار هنرمند بودنشان است.
احمدی بیان کرد: اگرچه بنده در مقطعی مسئولیتم تمام خواهد شد، ولی هنر آقای فرشچیان از ایشان تفکیک نخواهد شد. هنرمند تا زمانی که زنده است، هنرش با او همراه است و بعد فوت هم به خوبی از او و مکتبش یاد میکنند. اشخاص سعی میکنند سبکش را کشف و بر اساس آن زیست هنری خود را انتخاب کنند. بنابراین، دوام هر انسان و حاکمیتی به هنرش است. اگر ما بر روی حکومت صفویه تاکید میکنیم، بخاطر هنرش است. هنر آن دوره بود که بعد از سالها حکومت صفویه را بر سر زبانها نگه داشت. اساساً هنر یکی از عوامل پایداری حاکمیتهاست. هر حاکمیتی که به هنر توجه کند، آن حاکمیت در طول تاریخ زنده خواهد بود.