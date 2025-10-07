دبیر کل جمعیت هلال احمر کشور گفت: ۵۷۲ پایگاه امداد و نجات در کشور فعال بود که امروز تعداد آنها به ۵۷۳ پایگاه امدادی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - میثم افشار روز سهشنبه در آئین افتتاح پایگاه امداد و نجات جادهای نوآوران، افزود: هر یک از این پایگاهها حداقل ۱۵ نیروی عملیاتی و امدادی دارند و هزاران نجاتگر شبانهروز در حال خدمت بیمنت و خالصانه به مردم هستند.
وی با تأکید بر اینکه شرافت جمعیت هلالاحمر در رضایت مردمی نهفته است، گفت: ما هیچ افتخاری بالاتر از جلب رضایت مردم نداریم؛ چرا که رضایت مردم، سرمایه اجتماعی ماست و رضایت الهی را نیز در پی خواهد داشت.
افشار افزود: جمعیت هلال احمر، متعلق به همه مردم با هر گرایش فکری، سیاسی، قومی و مذهبی است و وظیفهای عام برای خدمت به انسانها دارد و ما در همه حوادث و بحرانهای کشور، خود را در میدان خدمت به مردم دیدهایم.
وی با اشاره به عملکرد جمعیت در حوادث کشور تصریح کرد: جمعیت هلالاحمر در ۶۱۲ نقطه از کشور که دچار حادثه شده بود، عملیات امدادی انجام داد و موفق شد بیش از هزار نفر را از زیر آوار نجات دهد.
دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور خاطرنشان کرد: از میان هزار و ۹۲ شهیدی که کشور تقدیم انقلاب اسلامی کرده است، بیش از ۶۵۰ شهید توسط نیروهای جمعیت هلالاحمر تفحص و منتقل شدند همچنین، خود جمعیت مفتخر است که در حین انجام مأموریتهای امدادی، پنج شهید امدادگر تقدیم کرده است.
وی با اشاره به حادثه اخیر سقوط بالگرد امدادی در ارتفاعات اشترانکوه استان لرستان گفت: در این حادثه، دو تن از خلبانان فداکار جمعیت هلال احمر به شهادت رسیدند که نشان از تداوم مسیر ایثار، شهادت و جهاد در این نهاد مردمی دارد.
افشار تأکید کرد: جهاد در جمعیت هلالاحمر ادامه دارد و افتخار ما این است که در نهادی فعالیت میکنیم که کمتر به دنبال نمایش و شعار است و کارهایش را مردم میبینند و موفقیت ما زمانی معنا دارد که مردم از عملکرد جمعیت رضایت داشته باشند.
وی ادامه داد: پس از تجربههای ارزشمند در بحرانهای مختلف، بهویژه جنگ تحمیلی و حوادث اخیر، جمعیت هلالاحمر کشور بهطور ویژه در حال نوسازی و بازسازی ناوگان امدادی در سطوح مختلف است.
دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور با بیان اینکه هماکنون بیش از ۸۰ هزار نیروی عملیاتی و واکنش سریع در کشور فعال هستند، گفت: این نیروها ذخایر راهبردی و نیروهای روز مبادای کشورند که در صورت نیاز، در داخل و خارج از کشور در عملیاتهای امدادی حضور پیدا میکنند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر نیروهای جمعیت هلالاحمر ایران در کشورهای پاکستان و افغانستان نیز در حال انجام عملیات امدادی هستند و این موضوع نشاندهنده جایگاه و اعتبار بینالمللی این نهاد است.
افشار افزود: بر اساس رتبهبندی اخیر فدراسیون بینالمللی صلیب سرخ و هلالاحمر، جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران در میان ۱۹۷ کشور، جزو پنج جمعیت برتر دنیا شناخته شده است و این موفقیت مرهون حضور نیروهای متخصص، متعهد و با انگیزه در سراسر کشور است.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: فعالیت این پایگاههای امدادی به کاهش زمان رسیدن نیروهای نجاتگر به صحنه حادثه و ارائه خدمات و امدادرسانی موثر به آسیب دیدگان منجر خواهد شد.
حکمت الله هاشمی افزود: نگهداری و تجهیز پایگاههای هلالاحمر در کشور حدود ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه دارد که این رقم، سرمایهگذاری ارزشمندی از سوی جمعیت هلالاحمر است و انتظار میرود مسئولان استان از آن حمایت کنند.
وی با بیان اینکه استان زنجان به دلیل موقعیت جغرافیایی و وجود حوادث طبیعی و غیرطبیعی در شمال غرب کشور، از مناطق پرخطر است، گفت: هدف از احداث و تجهیز پایگاهها، کاهش زمان رسیدن به صحنه حادثه و افزایش کارایی خدمات امدادی برای جامعه هدف است.
وی افزود: از سال ۱۳۶۹ تا کنون تنها ۹ پایگاه در استان فعال بود، اما در دو سال اخیر چهار پایگاه جدید احداث شده است و هفت پایگاه دیگر نیز به زودی به جمع پایگاههای موجود اضافه خواهد شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان در ادامه به بازدید دبیرکل جمعیت از پروژه تجاری و درمانی ابهر اشاره کرد و گفت: این پروژه با رشد فیزیکی ۵۰ درصدی حدود ۱۲ سال متوقف بود که با اعتباری که از تهران تأمین شد، روند تکمیل آن از سر گرفته شده است.
وی همچنین درباره پروژه تجاریـمسکونی فاتح شهر زنجان گفت: این پروژه منبع درآمد ارزشمندی برای استان خواهد بود و درآمد حاصل از آن در راستای رفع مشکلات امدادی استان زنجان هزینه میشود.
هاشمی با اشاره به حمایتهای دبیرکل جمعیت هلالاحمر گفت: در این سفر، قولهای مساعدی در زمینه تأمین نیروی انسانی و تجهیزات داده شد که عقبماندگی دهسالهای که در این حوزه وجود داشت، در این سفر جبران میشود.