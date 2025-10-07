نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با انتشار بیانیه‌ای بدون توجه به مذاکرات جاری در مصر مدعی ادامه اقدامات خود برای دستیابی به تمام اهداف جنگ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با انتشار بیانیه‌ای در دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی، دو سال گذشته را «جنگی برای موجودیت و آینده ما» خواند.

او مدعی شد: اسرائیل «چهره خاورمیانه را تغییر داده» و «شهروندان اسرائیل، ما در روز‌های سرنوشت‌ساز تصمیم‌گیری هستیم.»

نتانیاهو افزود: «ما به اقدامات خود برای دستیابی به تمام اهداف جنگ ادامه خواهیم داد: بازگشت همه گروگان‌ها، حذف حکومت حماس و اطمینان از اینکه غزه دیگر تهدیدی برای اسرائیل نخواهد بود.»

این بیانیه به مذاکرات آتش‌بس جاری در مصر که بر اساس پیشنهادی مبنی بر خروج اسرائیل از این منطقه محصور انجام می‌شود، اشاره‌ای نکرد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: بنیامین نتانیاهو ، طوفان الاقصی
خبرهای مرتبط
ملونی در رابطه با جنگ غزه به دادگاه کیفری بین‌المللی معرفی شده است
حماس: حتی یک لحظه هم به اسرائیل اعتماد نداریم
یونیسف: هر ۱۷ دقیقه یک کودک در غزه کشته یا زخمی می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شهردار جدید در آلمان با جراحات شدید چاقو پیدا شد
فعال ایتالیایی ناوگان صمود، مسلمان شد
هفتمین نشست «فرمت مسکو» با حضور طالبان و سایه بازگشت آمریکا به بگرام آغاز شد
ابراز خوش‌بینی ترامپ نسبت به مذاکرات غزه
حمله پهپادی اوکراین به نیروگاه هسته‌ای روسیه
پاپ لئو در اولین سفر خارجی خود به ترکیه و لبنان می‌رود
حماس: حتی یک لحظه هم به اسرائیل اعتماد نداریم
ترکیه: هیچ گروه تروریستی نمی‌تواند جنایتی بزرگتر از نسل‌کشی اسرائیل در غزه مرتکب شود
ممانعت از حضور شرکت‌های اسرائیلی در نمایشگاه هوایی دبی
۲ شهید در پی حملات اسرائیل به جنوب لبنان
آخرین اخبار
نتانیاهو: به اقدامات خود برای دستیابی به تمام اهداف جنگ ادامه می‌دهیم
ملونی در رابطه با جنگ غزه به دادگاه کیفری بین‌المللی معرفی شده است
حماس: حتی یک لحظه هم به اسرائیل اعتماد نداریم
یونیسف: هر ۱۷ دقیقه یک کودک در غزه کشته یا زخمی می‌شود
نخست وزیر قطر به مذاکرات آتش بس غزه در مصر می‌پیوندد
ابراز خوش‌بینی ترامپ نسبت به مذاکرات غزه
ترکیه: هیچ گروه تروریستی نمی‌تواند جنایتی بزرگتر از نسل‌کشی اسرائیل در غزه مرتکب شود
۲۲ کشته و ۳۶۹ هزار آسیب‌دیده در سیل تایلند
حملات پهپادی یمن به ایلات در اراضی اشغالی
توافق وزیر دفاع جولانی و قسد برای آتش بس در شمال و شمال شرقی سوریه
حماس: در مذاکرات آتش‌بس غزه برای غلبه بر همه موانع تلاش می‌کنیم
حمله پهپادی اوکراین به نیروگاه هسته‌ای روسیه
۲ شهید در پی حملات اسرائیل به جنوب لبنان
شهردار جدید در آلمان با جراحات شدید چاقو پیدا شد
کرملین: ترامپ همچنان خواهان حل مسالمت‌آمیز بحران اوکراین است
پاپ لئو در اولین سفر خارجی خود به ترکیه و لبنان می‌رود
درخواست ایران از جامعه جهانی برای کمک مالی به پناهندگان افغان
طالبان در نشست مسکو؛ موافق با نابودی داعش و مخالف با پایگاه‌های خارجی
رشد ۱۰۰ درصدی صادرات طیور ایران به افغانستان از مرز دوغارون
اعتراف هلند: اروپا هیچ مدرکی علیه روسیه درباره پهپادها ندارد
مقاومت فلسطین: اسرائیل در نابودی ما شکست خورد
توضیح قطر درباره مذاکرات شرم‌الشیخ: اسرائیل مسئول تداوم جنگ است
فعال ایتالیایی ناوگان صمود، مسلمان شد
مکرون باید انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری برگزار کند
کنگره خواستار فشار بر اسرائیل برای آزادی ۲۱ فعال آمریکایی شد
مخالفت جدی روسیه با استقرار نیروی ثالت در افغانستان
ممانعت از حضور شرکت‌های اسرائیلی در نمایشگاه هوایی دبی
نسل‌کشی در غزه؛ قتل‌عام ۶۶ هزار فلسطینی طی دو سال
هفتمین نشست «فرمت مسکو» با حضور طالبان و سایه بازگشت آمریکا به بگرام آغاز شد
اسرائیل ۱۳۱ فعال کاروان کمک‌رسانی را به اردن فرستاد