باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با انتشار بیانیه‌ای در دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی، دو سال گذشته را «جنگی برای موجودیت و آینده ما» خواند.

او مدعی شد: اسرائیل «چهره خاورمیانه را تغییر داده» و «شهروندان اسرائیل، ما در روز‌های سرنوشت‌ساز تصمیم‌گیری هستیم.»

نتانیاهو افزود: «ما به اقدامات خود برای دستیابی به تمام اهداف جنگ ادامه خواهیم داد: بازگشت همه گروگان‌ها، حذف حکومت حماس و اطمینان از اینکه غزه دیگر تهدیدی برای اسرائیل نخواهد بود.»

این بیانیه به مذاکرات آتش‌بس جاری در مصر که بر اساس پیشنهادی مبنی بر خروج اسرائیل از این منطقه محصور انجام می‌شود، اشاره‌ای نکرد.

منبع: الجزیره