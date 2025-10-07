نمایشگاه دستاورد‌های فناورانه علوم اسلامی و انسانی دیجیتال در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور قم برپا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان-حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد حسین بهرامی،رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور  در مراسم افتتاح نمایشگاه دستاورد‌های فناورانه علوم اسلامی و انسانی دیجیتال در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور در قم  با اشاره به اهمیت برگزاری نخستین همایش ملی علوم اسلامی و انسانی دیجیتال در هفدهم مهرماه جاری گفت: نمایشگاه دستاورد‌های نور، مقدمه‌ای برای همایش ملی علوم اسلامی دیجیتال است و قرار است حلقه اتصال پژوهش، فناوری و معارف اسلامی باشد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد حسین بهرامی افزود: این نمایشگاه که از ۱۵ تا ۱۷ مهرماه، از ساعت ۹ تا ۱۷ در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور در قم دایر می‌باشد، زمینه‌ای برای نمایش محصول‌های فن‌آورانه و تعامل فعالان دینی و فناوری را پدید آورده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با ذکر روند آماده‌سازی همایش گفت: این همایش نقطه تلاقی فعالان دینی، فناور و دانشگاهی است تا در یک بستر مشترک به نقد، طراحی و ارائه مولفه‌های دیجیتال علوم اسلامی بپردازند.

وی بیان کرد: همایش روز هفدهم مهرماه در سالن همایش‌های دانشگاه معارف اسلامی قم برگزار خواهد شد و نمایشگاه یاد شده نیز پیش‌گام این حرکت است و امکان مواجهه عملی و بازدید عمومی از دستاورد‌ها را فراهم می‌کند.

بهرامی گفت: در این نمایشگاه، غرفه‌های متعددی از مراکز علمی، استارتاپ‌ها، شرکت‌ها و فعالان حوزه فناوری حضور دارند، محصول‌های و دستاورد‌های فن‌آورانه در حوزه‌های مختلف علوم اسلامی و انسانی دیجیتال عرضه، و آخرین تولید‌های فن‌آورانه و هوشمند در این عرصه نیز معرفی شده است.

وی به ظرفیت و کیفیت داده‌های تولیدشده در مرکز نور اشاره کرد و گفت: دیتای مرکز، هم تصحیح، و هم به صورت عمیق ساماندهی شده، به طوری که فهرست‌ها و فرمت‌های متعددی در آن شناسایی و مرتب شده‌اند.

وی افزود: این ویژگی داده‌ها امکان تبدیل آنها به محصول‌های متنوع علمی و فرهنگی را فراهم، و زمینه تعامل فعال میان پژوهشگران، فناوران و علاقه‌مندان را مهیا می‌کند.

بهرامی خاطرنشان کرد: این داده‌ها می‌توانند نقش مهمی در پیشبرد همایش ملی علوم اسلامی و انسانی دیجیتال ایفا، و به ارتقای کیفیت پژوهش‌های مرتبط با فناوری کمک کنند.

