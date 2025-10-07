باشگاه خبرنگاران جوان - جلیل بالایی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه، اعلام کرد که بر اساس مصوبه کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی استان، بانک‌های عامل استان کرمانشاه می‌توانند در روز‌های پنج‌شنبه تا سقف ۷۰ درصد نیروی انسانی خود را به صورت دورکاری بکارگیری کنند و مابقی در قالب شعب منتخب به فعالیت و خدمات‌رسانی بپردازند.

وی افزود: اجرای این مصوبه باید به گونه‌ای باشد که هیچ وقفه‌ای در ارائه خدمات بانکی ایجاد نشود و دسترسی مناسب به شعب فعال همچنان حفظ شود.

به گفته وی، اجرای این مصوبه تا ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت و هدف آن مدیریت مصرف انرژی، حمایت از خانواده‌ها و رفاه کارکنان در کنار حفظ کیفیت خدمات‌رسانی است.

چندی پیش با پایان یافتن تابستان و آغاز فصل پاییز، سخنگوی دولت از اعطای اختیار تعطیلی روز‌های پنجشنبه و تغییر ساعت کاری ادارات به استانداران خبر داد.

منبع:استانداری کرمانشاه