رئیس‌جمهور گفت: تبلیغات منفی و جوسازی‌های بی‌اساس علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران از سوی آمریکا و برخی کشور‌های اروپایی هیچ مبنای واقعی ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مسعود پزشکیان شامگاه سه‌شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴، در آیین دریافت استوارنامه آقای «اُلیویر بانگرتر» سفیر جدید سوئیس در جمهوری اسلامی ایران، جایگاه سوئیس را در میان کشور‌های اروپایی سازنده، بی‌طرف و متعادل و در مناقشات بین‌المللی ارزشمند توصیف کرد و ضمن برشمردن اهمیت روابط دو کشور، اظهار داشت: همکاری‌های سوئیس، به‌ویژه در حوزه‌های دارویی و غذایی در شرایط دشوار ناشی از تحریم‌های ظالمانه و سیاست‌های غلط آمریکا و برخی کشور‌های اروپایی، شایسته تقدیر است.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به دیدار خود با همتای سوئیسی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بر اهمیت گسترش تعاملات و تقویت همکاری‌های مشترک در حوزه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره در پی ثبات، صلح و امنیت منطقه‌ای است و تبلیغات منفی و جوسازی‌های بی‌اساس علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران از سوی آمریکا و برخی کشور‌های اروپایی هیچ مبنای واقعی ندارد.

پزشکیان نقش تاریخی سوئیس به‌عنوان کانال ارتباطی میان تهران و واشنگتن پس از پیروزی انقلاب اسلامی را حائز اهمیت دانست و خطاب به سفیر جدید این کشور تأکید کرد: شما باید تلاش کنید این واقعیت را به مقامات آمریکایی منتقل کنید که جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول و سیاست‌های بنیادین خود، هیچ‌گاه به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نیست.

رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه، تصریح کرد: رفتار‌های این رژیم عامل اصلی بی‌ثباتی در منطقه است. حمله به کشور‌های منطقه و جنایات بی‌سابقه این رژیم بر علیه فلسطینیان، نه انسانی است و نه قانونی و با هیچ آیین و اعتقادی سازگاری ندارد.

 پزشکیان همچنین ابراز امیدواری کرد که مأموریت سفیر جدید سوئیس در تهران منجر به ارتقای سطح روابط و تقویت همکاری‌های دوجانبه در عرصه‌های گوناگون شود.

در این مراسم، سفیر جدید سوئیس نیز ضمن ابراز خرسندی از آغاز مأموریت خود در جمهوری اسلامی ایران، توسعه روابط دوجانبه و تقویت نقش کشورش به‌عنوان کانال ارتباطی قابل اعتماد میان تهران و واشنگتن را از جمله مهم‌ترین اهداف مأموریت خود برشمرد.

اُلیویر بانگرتر تأکید کرد: در راستای تحقق این اهداف از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد و همزمان خواهم کوشید فرهنگ، تاریخ و مهمان‌نوازی ملت ایران را به بهترین شکل بازتاب دهم.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، سوئیس
خبرهای مرتبط
 پزشکیان: ایران آماده ارتقای همکاری‌های دوجانبه با ساحل عاج است
بهره‌گیری از فناوری‌های جدید به حفظ توأمان امنیت کشور و جان حافظان امنیت کمک می‌کند
تبدیل کشور‌های اسلامی به ید واحده در گرو گسترش روابط همه جانبه آنهاست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نقل قول محمدی‌گلپایگانی از سیدحسن نصرالله درباره رهبر معظم انقلاب
دریای خزر جایی برای قدرت‌های فرامنطقه ندارد
آمریکایی‌ها از جنگیدن برای «جنگ‌های بی‌پایان» اسرائیل به ستوه آمده‌اند
قدردانی سرلشکر موسوی از اقدامات صداوسیما در جنگ ۱۲روزه
خداحافظی سفیران عمان و امارات با عراقچی
عارف: راهی جز اجماع نخبگانی و مشارکت مردمی برای نجات دریاچه ارومیه وجود ندارد
موافقت کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با تأسیس ۱۱ شعبه استانی احزاب ملی
دومین جشنواره رسانه‌ای بهارستان برگزار می‌شود
لزوم در پیش گرفتن رویکردی جامع در مقابله با مخاطرات حیات شهری
نگاهداری: عشایر در طول تاریخ پاسداران بی‌ادعای جغرافیای ایران بوده‌اند
آخرین اخبار
پزشکیان: تبلیغات منفی علیه ایران مبنای واقعی ندارد
بهره‌گیری از فناوری‌های جدید به حفظ توأمان امنیت کشور و جان حافظان امنیت کمک می‌کند
تبدیل کشور‌های اسلامی به ید واحده در گرو گسترش روابط همه جانبه آنهاست
 پزشکیان: ایران آماده ارتقای همکاری‌های دوجانبه با ساحل عاج است
جزئیات جلسه کمیسیون امنیت ملی با اسلامی؛ تولید رادیودارو متوقف نمی‌شود
آمریکایی‌ها از جنگیدن برای «جنگ‌های بی‌پایان» اسرائیل به ستوه آمده‌اند
دومین جشنواره رسانه‌ای بهارستان برگزار می‌شود
عارف: نمی‌توان از بار تربیت دانش آموزان شانه خالی کرد
نگاهداری: عشایر در طول تاریخ پاسداران بی‌ادعای جغرافیای ایران بوده‌اند
قدردانی سرلشکر موسوی از اقدامات صداوسیما در جنگ ۱۲روزه
نقل قول محمدی‌گلپایگانی از سیدحسن نصرالله درباره رهبر معظم انقلاب
عارف: راهی جز اجماع نخبگانی و مشارکت مردمی برای نجات دریاچه ارومیه وجود ندارد
لزوم در پیش گرفتن رویکردی جامع در مقابله با مخاطرات حیات شهری
خداحافظی سفیران عمان و امارات با عراقچی
دریای خزر جایی برای قدرت‌های فرامنطقه ندارد
موافقت کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با تأسیس ۱۱ شعبه استانی احزاب ملی
کشور‌های ساحلی خزر رزمایش مشترک برگزار می‌کنند
از نظر ترامپ اگر اسرا تا جمعه آزاد شوند، می‌تواند جایزه نوبل صلح را کسب کند
اعلام وصول ۶ سوال نمایندگان مجلس از وزرای نیرو و آموزش و پرورش
حل مساله آب نیازمند اقدامات ملی است
مهاجرانی: دولت تمهیدات لازم برای مقابله با «مکانیسم ماشه» را درنظر گرفته است
موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو در مهار آب‌های مرزی غرب کشور
بقائی: ادعا‌های واهی درباره جزایر سه‌گانه بی‌ارزش و دخالت اروپا در خلیج فارس فتنه‌انگیز است
تصویب درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت عمران پردیس در مجلس
توضیحات وزیر اطلاعات درباره آخرین وضعیت امنیتی کشور در کمیسیون امنیت ملی
مجلس به‌صورت مشروط از پاسخ‌های وزیر آموزش و پرورش قانع شد
ارتش دانشجو می‌پذیرد
حدود ۲۰ میلیارد یارانه کالا‌های اساسی و دارو پرداخت می‌شود
افت تحصیلی یک پدیده زمان‌بر است و نه پدیده‌ای مقطعی/ شکاف برنامه درسی با نیاز‌های زمانه از دلایل افت تحصیلی دانش‌آموزان است
حضور وزیر آموزش و پرورش در مجلس برای پاسخ به سوالی درباره افت تحصیلی دانش‌آموزان