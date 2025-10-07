باشگاه خبرنگاران جوان ـ مسعود پزشکیان شامگاه سهشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴، در آیین دریافت استوارنامه آقای «اُلیویر بانگرتر» سفیر جدید سوئیس در جمهوری اسلامی ایران، جایگاه سوئیس را در میان کشورهای اروپایی سازنده، بیطرف و متعادل و در مناقشات بینالمللی ارزشمند توصیف کرد و ضمن برشمردن اهمیت روابط دو کشور، اظهار داشت: همکاریهای سوئیس، بهویژه در حوزههای دارویی و غذایی در شرایط دشوار ناشی از تحریمهای ظالمانه و سیاستهای غلط آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، شایسته تقدیر است.
رئیسجمهور همچنین با اشاره به دیدار خود با همتای سوئیسی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بر اهمیت گسترش تعاملات و تقویت همکاریهای مشترک در حوزههای مختلف تأکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره در پی ثبات، صلح و امنیت منطقهای است و تبلیغات منفی و جوسازیهای بیاساس علیه برنامه صلحآمیز هستهای ایران از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی هیچ مبنای واقعی ندارد.
پزشکیان نقش تاریخی سوئیس بهعنوان کانال ارتباطی میان تهران و واشنگتن پس از پیروزی انقلاب اسلامی را حائز اهمیت دانست و خطاب به سفیر جدید این کشور تأکید کرد: شما باید تلاش کنید این واقعیت را به مقامات آمریکایی منتقل کنید که جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول و سیاستهای بنیادین خود، هیچگاه به دنبال سلاح هستهای نبوده و نیست.
رئیسجمهور در ادامه با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه، تصریح کرد: رفتارهای این رژیم عامل اصلی بیثباتی در منطقه است. حمله به کشورهای منطقه و جنایات بیسابقه این رژیم بر علیه فلسطینیان، نه انسانی است و نه قانونی و با هیچ آیین و اعتقادی سازگاری ندارد.
پزشکیان همچنین ابراز امیدواری کرد که مأموریت سفیر جدید سوئیس در تهران منجر به ارتقای سطح روابط و تقویت همکاریهای دوجانبه در عرصههای گوناگون شود.
در این مراسم، سفیر جدید سوئیس نیز ضمن ابراز خرسندی از آغاز مأموریت خود در جمهوری اسلامی ایران، توسعه روابط دوجانبه و تقویت نقش کشورش بهعنوان کانال ارتباطی قابل اعتماد میان تهران و واشنگتن را از جمله مهمترین اهداف مأموریت خود برشمرد.
اُلیویر بانگرتر تأکید کرد: در راستای تحقق این اهداف از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد و همزمان خواهم کوشید فرهنگ، تاریخ و مهماننوازی ملت ایران را به بهترین شکل بازتاب دهم.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت