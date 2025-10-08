باشگاه خبرنگاران جوان الیاس گندمی _ معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با تأکید بر اینکه احیای دریاچه ارومیه یک مسئله ملی و حیاتی است، گفت: نجات دریاچه تنها با اجماع نخبگان، همراهی دانشگاهیان و ورود تشکل‌های مردمی و محیط‌زیستی امکان‌پذیر است و نگاه منطقه‌ای یا بخشی در این زمینه کارساز نخواهد بود.

محمدرضا عارف با اشاره به اینکه بحران دریاچه نتیجه سال‌ها برداشت بی‌رویه آب، توسعه بی‌ضابطه اراضی کشاورزی، حفر چاه‌های غیرمجاز و تغییرات اقلیمی است، افزود: اصلاح الگوی کشت، جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردمی از راهکار‌های اصلی در مسیر احیای دریاچه ارومیه است.

وی همچنین کاهش ۳۲ درصدی بارش‌ها نسبت به میانگین بلندمدت و وضعیت نگران‌کننده سد‌های منطقه را یادآور شده و خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی فعلی، باید اقدامات فوری و علمی در دستور کار قرار گیرد.

معاون اول رئیس‌جمهور ضمن تقدیر از همکاری دانشگاه‌های شریف، تهران و مراکز علمی شمال‌غرب کشور، افزود: احیای دریاچه ارومیه نیازمند تعامل دولت، نخبگان و جامعه محلی است و هیچ دستگاهی نباید از مسئولیت خود در قبال این موضوع ملی شانه خالی کند.

عارف همچنین احداث سد‌های متعدد و تخصیص ناکافی حقابه دریاچه را از اشتباهات گذشته دانسته و اضافه کرد: باید سیاست‌های آبی کشور براساس حفظ حقابه‌های زیست‌محیطی بازنگری شود.

وی در ادامه با اشاره به لزوم میدان دادن به تشکل‌های مردمی و محیط‌زیستی، افزود: تجربه نشان داده هر جا به مردم اعتماد کرده‌ایم، موفق بوده‌ایم.

معاون اول رئیس‌جمهور در پایان اظهار داشت: دبیرخانه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه هر دو ماه یک‌بار وضعیت پیشرفت مصوبات را ارزیابی و گزارش کند.

اعتقاد راسخ به احیای دریاچه ارومیه

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه و استاندار آذربایجان غربی هم در جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، با اشاره به پیگیری مستمر موضوعات مرتبط با احیای این دریاچه در روز‌های اخیر، از تداوم تلاش‌ها و برنامه‌های دولت چهاردهم در مسیر نجات این پهنه آبی خبر داد.

رضا رحمانی با اشاره به مجموعه‌ای از برنامه‌های مرتبط با مدیریت منابع آب و شرایط دریاچه، افزود: در طول هفته جاری در کنار برگزاری نشست بررسی پروژه بارورسازی ابر‌ها با حضور اساتید دانشگاه و متخصصان، با حضور رئیس سازمان هواشناسی کشور، چند پروژه مهم هواشناسی در حوضه دریاچه ارومیه به بهره‌برداری رسید.

وی همچنین به اعتقاد راسخ خود درخصوص احیای دریاچه ارومیه نیز اشاره کرد و افزود: عملکرد وزارتخانه‌ها در اجرای مصوبات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در پایان با اشاره به اقدامات اجرایی در حوزه زیرساختی احیای دریاچه ارومیه، اضافه کرد: عملیات لایروبی رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه آغاز شده و در بخش‌هایی نیز به‌زودی وارد مرحله اجرا خواهد شد.

بارورسازی ابر‌ها در حوضه دریاچه ارومیه در اولویت اجرا قرار گرفت

استاندار آذربایجان‌غربی و دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، در حاشیه جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در گفتگو با خبرنگاران از قرار گرفتن طرح بارورسازی ابر‌ها در حوضه آبریز این دریاچه در اولویت اجرای برنامه‌های احیا خبر داد.

رضا رحمانی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده از ابتدای سال جاری، افزود: موضوع بارورسازی ابر‌ها در راستای بهبود وضعیت منابع آبی حوضه دریاچه ارومیه و با هدف تقویت بارش‌ها، در دستورکار دبیرخانه کارگروه ملی نجات این دریاچه قرار گرفته و پس از طرح در نشست مشترک با وزیر نیرو، مورد موافقت اولیه قرار گرفت.

وی همچنین خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های مستمر دبیرخانه و همراهی دستگاه‌های اجرایی مرتبط، توافق‌های لازم برای استقرار هواپیما‌ها و پهپاد‌های ویژه عملیات بارورسازی در استان‌های آذربایجان‌غربی و آذربایجان‌شرقی حاصل شده است.

استاندار آذربایجان‌غربی در پایان به برگزاری نشست اخیر شورای راهبردی در تبریز با حضور دو استاندار منطقه اشاره کرده و افزود: در این جلسه بارورسازی ابر‌ها به پیشنهاد دبیرخانه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه به‌عنوان یکی از محور‌های اصلی مورد بررسی قرار گرفته و بر نقش مکمل این طرح در کنار سایر برنامه‌های احیای دریاچه تأکید شد.