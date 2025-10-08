باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - ابراهیم قاسمپور پیشکسوت فوتبال در گفت‌و‌گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره تساوی استقلال برابر تیم چادر ملو در هفته ششم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: تیم استقلال زور ندارد و نیمه اول بازی چنگی به دل نمی‌زد، اما در نیمه دوم بهتر بازی کرد و گل هم زد. این تیم به جز خط هافبک که بازیکنان خارجی نسبتا خوبی دارد، در خط دفاع آسیب پذیر هست و ممکن است هر لحظه گل بخورد و انسجام لازم را ندارد و خط حمله اش خیلی قوی نیست. از تیم استقلال انتظار داریم که با توجه به هزینه‌هایی کرده است، بهتر از این بازی کند. به هر حال این استقلال خیلی کار دارد تا وضعیتش بهتر شود.

باید به ساپینتو فرصت بدهند

قاسمپور درباره اینکه هواداران استقلال شعار‌هایی علیه ساپینتو می‌دهند و خواستار اخراج این مربی شدند، گفت: من فکر نمی‌کنم اگر این مربی خودش بازیکن گرفته باشد، مربی دیگری بیاید و کار را در بیاورد. ممکن است سرمربی بعدی یک مقدار تاثیر داشته باشد و از بازیکنان بازی بهتری بگیرد، اما مشکل فوتبال ما این است که همه کاسه و کوزه‌ها را سر سرمربی می‌شکنند. شرایط زمین تختی به صورتی نبود که استقلال روی زمین کار کند و زمین ناهموار بود. به طور کلی باید به ساپینتو فرصت داده شود. البته این استقلال مشکلات زیادی دارد.

تیم‌های بزرگ انتظارات را برآورده نکردند

پیشکسوت فوتبال بیان کرد: البته انتظار می‌رفت تیم‌های بزرگ مثل تراکتور، سپاهان و پرسپولیس امسال نتایج خوب بگیرند، اما این اتفاق نیفتاده است. بعضی از تیم‌ها که صدر جدول هستند، از آنها انتظار نمی‌رفت که نتایج خوبی بگیرند. البته شروع فصل است و نمی‌شود نظر قطعی داد. بازی‌هایی که ما از تیم‌های استقلال، پرسپولیس و سپاهان می‌بینیم، کارشان را در ادامه مسیر سخت می‌کند. اگرچه من اعتقاد دارم که نباید انتظار داشته باشیم که چند تیم در کورس قهرمانی باشند و زمانی فوتبال ما شرایط خوبی پیدا می‌کند که رقبای بیشتری در لیگ حضور داشته باشند و فقط به یکی، ۲ تیم اکتفا نکنیم.

جایگاه لرزان مربیان در بازی تدافعی تیم‌ها تاثیر گذار است

او درباره اینکه تساوی‌های زیاد و گل‌های کم در لیگ برتر فوتبال را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: بخشی از آن مربوط به کار دفاعی تیم‌ها است که آنها مدنظرشان هست که اول گل نخورند. به نظرم فوتبال ما پویا نیست و مربیان جایگاه لرزانی دارند و دنبال این هستند که اول تیمشان گل نخورد و بعد اتفاقاتی که در فوتبال رخ می‌دهد و اتفاقات خوب برای آنها رقم بخورد. به هر حال ما می‌بینیم که بازی‌ها خسته کننده و کسل کننده‌ای است و هم بازی‌ها کم گل هستند.

نبود بازیکن طراز اول در عدم نتیجه گیری تیم ها موثر است

قاسمپور درباره اینکه تیم تراکتور صدرنشین لیگ برتر فوتبال ۹ امتیاز دارد و حتی امتیاز این تیم ۲ رقمی نشده است، گفت: هر سال تیم‌ها دارند هزینه بیشتری می‌کنند، اما سطح فنی بازیکنان ما حتی در رده ملی هم پایین آمده است. مثلا بازیکن شاخص در بازی استقلال و چادر ملو نبود. موقعی که شما بازیکن خوب، طراز اول و شاخص در تیم خود نداشته باشید و یا کم داشته باشید، کیفیت بازی‌ها هم پایین می‌آید. براین اساس نباید انتظار داشته باشیم که گل‌های زیادی در بازی‌ها زده شود. فوتبالی که همه به دنبال بازی تدافعی، دل خوش کردن به ضد حملات و اتفاقات خوب در فوتبال هستند.

بازیکنان جدید تیم ملی فوتبال کیفیت آن چنانی ندارند

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه امسال سال منتهی به جام جهانی هست و با این وضعیت لیگ ما به این صورت است، آینده فوتبال را چطور می‌بینید، گفت: تیم ملی فوتبال از دل لیگ بیرون می‌آید. شما زمانی که بازیکن خوبی در لیگ نداشته باشید، تبعاتش را در تیم ملی فوتبال می‌بینیم و نباید انتظار داشته باشیم، بازیکنان شاخصی هم به تیم ملی اضافه شوند. البته من لیست تیم ملی را دیدم و این لیست چندان تغییری نکرده و بازیکنان همان قبلی‌ها هستند. البته شاید من کج سلیقه و سخت گیر باشم. به نظرم بازیکنان جدیدی هم که به تیم ملی دعوت شدند آن قدر کیفیت ندارند.

ما به باز یهای قوی تر از روسیه و تانزانیا نیاز داریم

او درباره اینکه تیم ملی فوتبال قرار است با تیم‌های روسیه و تانزانیا بازی دوستانه برگزار کند و در این بازی‌ها محک می‌خورد، گفت: به نظرم ما به بازی با تیم‌های قوی‌تر از روسیه و تانزانیا نیاز داریم، اما شرایط موجود، مشکلات مالی و حتی مسائل سیاسی اجازده نمی‌دهند که تیم‌های بزرگ با ما بازی کنند. همین عوامل باعث می‌شود که ما بازی تدارکاتی خوبی نداشته باشیم.

فوتبال ایران حال خوبی ندارد

قاسمپور درباره اینکه وضعیت تیم‌های بزرگ و مطرح را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: وضعیت خوبی ندارند و تیم استقلال از المحرق بحرین شکست می‌خورد، تیمی که مدعی قهرمانی هست و تماشاگران زیادی دارد و این نشان می‌دهد که شرایط تیم‌های ما بد است و اصلا حال خوبی فوتبال ما ندارد. این موضوع می‌تواند دلایل زیادی داشته باشد و نداشتن زیر ساخت ها، اهمیت ندادن به تیم‌های پایه و سرمایه گذاری نکردن در فوتبال پایه می‌توانند مزید برعلت باشند.

بازیکن خارجی استقلال یک سال بازی نکرده است

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه قرارداد‌های بالای ۱۰۰ میلیارد تومان با بازیکنان بسته می‌شود، اما کیفیت بازی‌های ما پایین است، گفت: بازیکن خارجی که کیفیت آن چنانی و یا در بورس باشد و شرایط خوبی داشته باشد نداریم. مثلا باشگاه استقلال یک بازیکن از اسپانیا آورده و او چه زمانی در تیم‌های اسپانیایی بوده است. من شنیدم یک سال هست که فوتبال بازی نکرده است. این بازیکن فقط اسمی از گذشته دارد. حالا عملکردش در بازی با چادر ملو بد نبود و حفظ توپش خوب بود. اینکه عربستان می‌رود و بازیکنانی در سطح بالا می‌آورد، اما ما نمی‌توانیم و نه پولش را داریم و نه کسی در این شرایط به کشورمان می‌آید.

بازیکنان رده خارج کیفیت فوتبال را از بین بردند

قاسمپور درباره اینکه امیدواری نسبت به بهبود وضعیت تیم‌های بزرگ وجود دارد و یا شگفتی در لیگ شاهد خواهیم بود و یک تیم نه چندان مطرح قهرمان شود گفت: ممکن است این اتفاق بیفتد. فولاد یک سال خوب هزینه کرد و بازیکن گرفت و قهرمان شد و بعد از آن دیگر قهرمان نشد و یک جرقه‌ای بود که تداوم نداشت و تمام شد. حالا تیم‌هایی مثل استقلال، پرسپولیس، سپاهان، تراکتور تماشاچی دارند، اما کیفیت آن چنانی از این تیم‌ها نمی‌بینیم. شما نگاه کنید مهاجم سپاهان در اروپا بازی می‌کرده است و هنوز هم دارد در اینجا بازی می‌کند و هیچ کیفیتی ندارد و ضربه سر و استپ نمی‌تواند بزند و حتی نمی‌تواند بازیکن روبروی خود را از پیش رو بردارد و درگیر هم نمی‌شود و مثل بازیکن درجه ۳، ۴ دارد در فوتبال بازی می‌کند و اینها نمی‌تواند برای تیمی مثل سپاهان امیدوار کننده باشد. برخی از بازیکنان سپاهان باید از رده خارج شوند، اما همچنان بازی می‌کنند. اینها کیفیت فوتبال را پایین می‌آورند.

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه فیفا دی در نتایج تیم‌ها تاثیر گذار خواهد بود، گفت: به نظرم تعطیلات فیفا دی برای تیم‌هایی مثل استقلال و پرسپولیس که شرایط خوبی ندارند خوب است. شاید سرخابی‌ها بتوانند وضعیت خود را بهتر کنند و کار‌های تاکتیکی را مرور کنند و مصدومانش برگردند.