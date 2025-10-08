باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - سیامک رحیم پور کارشناس فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره تساویهای پرتعداد و گلهای کم در لیگ برتر فوتبال را چطور ارزیابی میکند، گفت: متاسفانه هر سال تغییرات خیلی زیادی را در تیمها و کادر مدیریتی داریم. البته در وهله اول انتخابهای ما صحیح نیستند و گاهی وقتها در تیمها قیف را برعکس میگیریم و به جای اینکه اول کمیته فنی انتخاب کنیم و بعد از آن، این کمیته بیاید کادر فنی و سرمربی انتخاب کند و پس از آن سرمربی بیاید بازیکن برگزیند، این اتفاقات نمیافتد.
او افزود: متاسفانه شاهد یکسری اتفاقات بد هستیم که یکسری از ایجنتها و مدیربرنامه بازیکنان هستند که در تیمها نفوذ میکنند و تعداد زیادی بازیکن در یک تیم دارند و میتوانند به راحتی روی عملکرد بازیکن و تیم تاثیر بگذارند و از همه مهمتر تغییرات ۵۰ الی ۱۰۰ درصدی هست که اینها همه باعث این میشود که تیمها با شروع فصل کمترین هماهنگی ما بینشان باشد. براین اساس کادر فنی مجبور است سادهترین راه حل را داشته باشد و این است که بیشتر به دفاع بپردازد تا کمترین آسیب را ببیند و بتواند زمان را برای خودش بخرد تا بماند. به خاطر همین وقتی تیم به عقب برمی گردد و با تعداد کمتری در حمله قرار میگیرد این موضوع باعث میشود که خود به خود تعداد گلهای زده کمتر باشد.
رحیم پور گفت: ما ضعف ساختاری و سخت افزاری را میبینیم و باشگاههای ما چند زمین دارند و چقدر در این زمینها بازی انجام میشود. از طرف بازیکنان و کادر فنی تیمها پولهایی بیش از فوتبال حرفهای میگیرند، اما متاسفانه عملکرد و کارایی پایین است. وقت زیادی برای حضور در باشگاه ها، کلاسهای آموزشی برای بازیکنان و کارهای تخصصی با تک تک بازیکنان و رفع اشکالات فردی و تیمی صورت نمیگیرد و همه این عوامل دست به دست هم میدهد و این نتایج به دست میآید. تغییرات زیاد بازیکن و کادر فنی و مدیریت نشان دهنده این است که انتخابها غلط است و ما در این انتخابها اشکال داریم و باید ببینیم که این اشکال را به چه صورتی میتوانیم رفعش کنیم. اینکه ما میآییم و این همه تغییرات در ابتدای هر فصل داریم بهتر از این اتفاق برایمان نمیافتد. البته نگاه به تیمهای خود در لیگ میکنیم، چون اینها در کنار هم هستند کمتر این نقص نمود پیدا میکند، اما وقتی تیمهای ما به مسابقات آسیایی میروند، آن نتایج فاجعه بار به دست میآید که برابر تیمهای درجه دوم و سوم نتایج بدی میگیرند و این اتفاق رقم یم خورد.
رحیم پور بیان کرد: همه اینها برمی گردد که ما متاسفانه در خیلی از موارد اشتباهات فاحشی مرتکب شدیم و کسی هم پاسخگو نیست. مهم این است که مجلس باید به مسائل کلان بپردازد که امروزه ما مشکل زمین و چمن استاندارد ومجموعههای ورزشی که بتوان در آنجا مسابقات برگزار شود داریم، اما آنها میآیند و برعکس آن به بخشهای دیگر ورود میکنند که چه بازیکنی به چه تیمی رفته و به چه شکلی آمده است. اگر مسئولان همان کلان نگری را اجرا کنند، زیر مجموع درست میشود. وقتی ما کلان را رها میکنیم، زیر مجموعه به مشکل برمی خوردو ما الان ۲ سال هست که تیمهای پرطرفدار سرخابی در سال گذشته در مجموعه ورزشی آزادی بازی میکردند، اما به دلیل عدم حضور در این استادیوم و نبود تماشاگر نتایجش دلخواه نیست. آن زمان میگفتند تماشاگران با فوت توپ را وارد دروازه میکنند و همان زمان به دوران برانکو در پرسپولیس برمی گشت، که مسابقات جام باشگاههای آُیا که در تهران برگزار میشد، تماشاگران زیادی میآمدند، فشار جمعیت باعث میشد که بازیها را پرسپولیس برنده شود.
کارشناس فوتبال گفت: حضور تماشاگر در تهران باعث میشود که بازیها را ببرد. وقتی ۲ تیم در زمینهای خودشان بازی نمیکنند و در زمینهای بد و ناهموار بازی میکنند، خیلی نباید از آنها انتظار داشت. سرخابیها امسال و سال گذشته در ورزشگاهها غریب بودند و حق میزبانی به آنها داده نشده است. ما هم مشکلات را میبینیم به عدم ثات برمی گردد و این موضوع به خاطر انتخاب غلط است.
رحیم پور درباره اینکه قرارداد بازیکنان در قبال کیفیت بازیها را چطور میبیند، گفت: در وهله اول باید مبلغ ارز وریال را مقایسه کنیم و با افزایش قیمت ارز، قراردادها را میبینیم نسبت به گذشته شاهد افزایش مبالغ نیستیم. مثلا سال ۸۷ تیم سپاهان ۵، ۶ بازیکن را یک میلیارد تومان جذب کرد که مبلغ ۱ میلیون دلار میشود. الان بازیکنی نداریم که به خاطر یک سال ۱۰۰ میلیارد گرفته باشد و ما رشدی در پرداختها نداریم و این مشکلی هست که باید تصحیح شود. به نظر میآید بخش نظارتی باید به این بخشها بیشتر ورود کند و از عهده من و شما خارج است. نهادها نظارتی نیاز است که آنها جدیتر و کاملتر ورود کنند.
او درباره اینکه نتیجه گرا بودن مربیان و مدیران در کم گل بودن لیگ تاثیرگذار است، گفت: صددرصد اینها میدانند چه اتفاقی اتفاده است. وقتی یک تیم حتی تیم متوسط بعد از ۲، ۳ سال میتواند خودش را به فینال جام باشگاههای آسیا برساند و تیمی مثل پرسپولیس وقتی پنجره نقل و انتقالاتی اش بسته شد با تعداد کم بازیکن با هدایت برانکو به فینال آسیا راه یافت که این به خاطر انتخاب صحیح، ثبات است. با توجه به اینکه بازیکنان به این نقطه رسیدند مهم است. شاکلهای که برانکو در تیم پرسپولیس ایجاد کرده بود، بعد از سالها این ساختار از گردونه مسابقات خارج شد و الان نیازمند یک ساختار جدید هست و نیازمند مهندس جدید هست که بتواند ساختار برای این تیم درست کند.
رحیم پور تصریح کرد: در سالهایی که تیم پرسپولیس مقابل حریفانش نتیجه میگرفت، اما استقلال نتیجه نمیگرفت، فرق بین این ۲ باشگاهها حضور برانکو در پرسپولیس بود نه اینکه مدیریت پرسپولیس قوی باشد. این مدیریت و درست کار کردن برانکو بود که مدیران پرسپولیس را به بالا میبرد. الان هم آنچه که سرخابیها را تحت تاثیر قرار داده است، انتخاب غلط و ناصحیح در کادر فنی وبازیکنانشان است. به هر حال کجای دنیا وقتی میداند که ساپینتو مسئله دارد و محروم است، با او قرارداد میبندد. هاشمیان سرمربی خوبی هست، اما قبول کنید که هاشمیان با سبک آلمانی رشد کرده است و این سبک در کشورمان جواب نداده است. در حالی که من طرفدار سبکهای آلمان از گذشته تا به حال عاشق نظم کاری و انضباطشان هستم، اما متاسفانه این سبک در کشور ما جواب نداده است. تیمهای استقلال و پرسپولیس این اشکال اصلی را دارند.
رحیم پور بیان کرد: متاسفانه تیم سپاهان با هدایت نویدکیا شرایط خوبی ندارد و یکسری تغییرات داشته است و آسیب دیدگیها و مسائل دیگر باعث شدند که نوید کیا به خواسته اصلی خود نرسد. شاید اگر نفراتی که میخواست به بازیها میرسیدند شاید این موضوع جوابگو بود، اما با تغییرات زیاد این تیم اصفهانی به موفقیت نمیرسد. تیم تراکتور نسبت به ۳ تیم دیگر از ثبات بهتری برخوردار است و تقریبا شاکله اصلی مدیریتی، کادر فنی بازیکنان حفظ شده است. من فکر میکنم تراکتور سریعتر از تیمهای دیگر خودش را پیدا کند مگر اینکه اتفاقاتی بیفتد و حاشیههایی از بیرون در این تیم به وجود بیایند. به نظرم مجموعه باشگاه تراکتور باید نسبت به این امر بیشتر دقت کند که احیانا مسائلی از بیرون به باشگاه ترزیق نشود که باعث از بین رفتن انسجام تیمی شود.