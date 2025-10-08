باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -عادلی‌فر در جلسه شورای ساماندهی سالمندان و ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی معابر شهری در بین مناطق مختلف شهرستان، منطقه دیکله با ۱۸ درصد جمعیت سالمند بیشترین نرخ سالمندی را داراست.

عادلی‌فر بر لزوم توجه ویژه دستگاه‌های اجرایی به نیاز‌های این قشر تاکید کرد و اظهار داشت: مقرر شد تمامی ادارات و نهاد‌های شهرستان در جهت سازماندهی و مناسب‌سازی اماکن عمومی و ادارات خود برای سالمندان و معلولان مطابق با ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری اقدام کنند.

در ادامه جلسه اداره راه و شهرسازی شهرستان موظف شد نسبت به تامین زمین برای ۲۳ نفر از متقاضیان نهضت ملی مسکن دارای برچسب بهزیستی در سامانه تم اقدام نماید. این طرح در راستای سیاست دولت وفاق ملی مبنی بر تامین مسکن اقشار کم‌درآمد اجرا می‌شود.

همچنین گزارش شهرداری هوراند در خصوص آماده‌سازی و مناسب‌سازی اماکن عمومی و معابر شهری ارائه شد که طی آن عرض معابر، شیب طولی و جنس پیاده‌رو‌ها از نظر مطابقت با ضوابط شهرسازی و معماری افراد دارای معلولیت بررسی و کنترل گردید.