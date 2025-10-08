مدرسه ۳ کلاسه امام مهدی موعود (ع) در روستای یکان سعدی یامچی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -مدرسه ۳ کلاسه امام مهدی موعود (ع) در روستای یکان سعدی یامچی در ۱۴۵ متر مربع زیر بنا و با هزینه کرد ۴/۵ میلیارد تومان به صورت مشارکتی شرکت نفت. خیرین و اداره نوسازی استان  آذربایجان شرقی تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفت. 

علی جعفر قلی پور معاون اجرایی و نظارت اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی در مراسم افتتاح مدرسه ۳ کلاسه امام مهدی موعود (ع) روستای یکان سعدی گفت: از اول نهضت توسعه عدالت آموزشی تا ۱۳ آبان ۶۴۶ کلاس درس در سطح استان افتتاح شده و بخشی از آنها در حال تکمیل برای افتتاح است که بزودی شاهد افتتاح آنها خواهیم بود. 

فهیمی معاون مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش شهر ستان مرند به تجهیز مدارس به سیستم‌های مدرن آموزشی اشاره کرد و گفت: با کمک خیرین و اداره نوسازی استان بیشتر مدارس روستایی به سیستم‌های پیشرفته آموزشی مجهز شدن و دانش آموزان در مناطق روستایی با شیوه نوین تدریس نیز آشنا شدن و بزودی تمام مدارس نیز به این سیستم ها‌ی تدریسی مجهز خواهند شد. 

فهیمی گفت: از آغاز سالتحصیلی جدید شاهد افزایش سرانه آموزشی با افتتاح مدارس جدید در سطح منطقه هستیم و در این راستا ۲ مدرسه در طول آغاز سالتحصیلی جدید افتتاح شده و ۵ مدرسه نیز بزودی تکمیل و افتتاح خواهند شد. 

رضالو بخشدار یامچی گفت: در برخی از روستا‌های یامچی مدارس نیاز به نوسازی اماکن دارن که در تحقق نهضت توسعه عدالت آموزشی بزودی شاهد تحول در آنها خواهیم بود و در این راستا چندین پروژه مدرسه سازی در نقاط دور روستایی در حال اجراست و چندین مدرسه نیز در برنامه اداره نوسازی مدارس استان قرار دارد که بزودی عملیات احداث آنها نیز آغاز خواهد شد.

برچسب ها: نوسازی مدارس ، افتتاح مدرسه
خبرهای مرتبط
افتتاح مدرسه سه کلاسه فرزندان میهن در بستان آباد
افتتاح مدرسه سه‌کلاسه میرابوالفضل میری در گنبد عجب‌شیر
افتتاح مدرسه خیر ساز در روستای دمیرچی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
برگزاری پویش درختکاری در آذربایجان شرقی
ایجاد و راه اندازی اداره تعزیرات حکومتی در شهرستان آذرشهر
۵ دانشجوی دانشگاه تبریز در بین ۲۳ دانشجوی نمونه کشور
اجرای پویش خرید امن در آذربایجان شرقی
اجرای طرح واکسیناسیون والدین شهدای دفاع مقدس در اسکو