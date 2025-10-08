مدرسه ۳ کلاسه امام مهدی موعود (ع) در روستای یکان سعدی یامچی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -مدرسه ۳ کلاسه امام مهدی موعود (ع) در روستای یکان سعدی یامچی در ۱۴۵ متر مربع زیر بنا و با هزینه کرد ۴/۵ میلیارد تومان به صورت مشارکتی شرکت نفت. خیرین و اداره نوسازی استان آذربایجان شرقی تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفت.

علی جعفر قلی پور معاون اجرایی و نظارت اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی در مراسم افتتاح مدرسه ۳ کلاسه امام مهدی موعود (ع) روستای یکان سعدی گفت: از اول نهضت توسعه عدالت آموزشی تا ۱۳ آبان ۶۴۶ کلاس درس در سطح استان افتتاح شده و بخشی از آنها در حال تکمیل برای افتتاح است که بزودی شاهد افتتاح آنها خواهیم بود.

فهیمی معاون مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش شهر ستان مرند به تجهیز مدارس به سیستم‌های مدرن آموزشی اشاره کرد و گفت: با کمک خیرین و اداره نوسازی استان بیشتر مدارس روستایی به سیستم‌های پیشرفته آموزشی مجهز شدن و دانش آموزان در مناطق روستایی با شیوه نوین تدریس نیز آشنا شدن و بزودی تمام مدارس نیز به این سیستم ها‌ی تدریسی مجهز خواهند شد.

فهیمی گفت: از آغاز سالتحصیلی جدید شاهد افزایش سرانه آموزشی با افتتاح مدارس جدید در سطح منطقه هستیم و در این راستا ۲ مدرسه در طول آغاز سالتحصیلی جدید افتتاح شده و ۵ مدرسه نیز بزودی تکمیل و افتتاح خواهند شد.

رضالو بخشدار یامچی گفت: در برخی از روستا‌های یامچی مدارس نیاز به نوسازی اماکن دارن که در تحقق نهضت توسعه عدالت آموزشی بزودی شاهد تحول در آنها خواهیم بود و در این راستا چندین پروژه مدرسه سازی در نقاط دور روستایی در حال اجراست و چندین مدرسه نیز در برنامه اداره نوسازی مدارس استان قرار دارد که بزودی عملیات احداث آنها نیز آغاز خواهد شد.