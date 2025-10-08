شهروندخبرنگار ما فیلمی از حال و هوای چایخانه امام رضا (ع) در شهرستان کاشان را به نمایش گذاشت که دیدن آن خالی از لطف نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - عشق و ارادت به بارگاه ملکوتی علی بن موالرضا (ع) حد و مرز ندارد و عاشقان و دلدادگان آن حضرت در هر کجا که باشند سر تعظیم به آستان مقدس این امام رئوف دراز می‌کنند. چایخانه حرم امام رضا (ع) نیز میزبان زائران عاشقی است که از راه‌های دور و نزدیک به عشق زیارت امام رئوف راهی این بارگاه ملکوتی شده‌اند. اما این حال و هوا نه تنها در شهر مشهد بلکه در سایر شهر‌ها هم خادمان امام هشنک شیعیان با راه اندازی چایخانه از عاشقان آن حضرت پذیرایی می‌کنند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی از حال و هوای چایخانه امام رضا (ع) در شهرستان کاشان استان اصفهان را به نمایش گذاشت که دیدن آن خالی از لطف نیست.

منبع: نفیسه آذرنگ - اصفهان

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: امام رضا(ع) ، چایخانه ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار آذربایجان غربی؛
راه اندازی دسته عزاداران خیابانی شهادت امام حسن عسکری (ع) در خوی + عکس
شهروندخبرنگار اصفهان؛
حال و هوای با صفای چایخانه امام رضا (ع) در آران و بیدگل + فیلم
شهروندخبرنگار اصفهان؛
چایخانه امام رضا (ع) آران و بیدگل میزبان کارکنان تامین اجتماعی شد + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تزریق واکسن آنفلوآنزا ویژه خانواده‌های شهدا در هریس + عکس
پرداخت وام ازدواج به زوجین در هاله ای از ابهام
رنجش شهروند خبرنگار ما از تاخیر در پرداخت بیمه بیکاری
آخرین اخبار
تزریق واکسن آنفلوآنزا ویژه خانواده‌های شهدا در هریس + عکس
پرداخت وام ازدواج به زوجین در هاله ای از ابهام
رنجش شهروند خبرنگار ما از تاخیر در پرداخت بیمه بیکاری
روز خاطره انگیز دانش آموزان دبستان زنده یاد قاسمی شانه تراش بابل در روز جهانی کودک + فیلم
اقدامی زیبا و ماندگار از پهلوانان و پیشکسوتان زورخانه بین المللی"پهلوان زنده یاد یعقوب علی شورورزی" در نیشابور
مراسم عطر افشانی گلزار شهدای هریس در هفته نیروی انتظامی
گزارش تصویری از ادای احترام زیبای دانش آموز ۸ساله نخبه نیشابوری به فرمانده انتظامی نیشابور
کمیته امداد میزبان بزرگ‌ترین خدمت‌رسانی رایگان دندان‌پزشکی در نیشابور
قابی خاطره انگیز از مناظر روستای ده محمد به بهانه روز روستا و عشایر
دانشجویان واحد‌های بین‌الملل قشم و کیش دانشگاه پیام نور در صف انتظار صدور مدرک
فیلمی از حال و هوای چایخانه امام رضا(ع) در کاشان؛