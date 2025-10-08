شهروندخبرنگار ما فیلمی از حال و هوای چایخانه امام رضا (ع) در شهرستان کاشان را به نمایش گذاشت که دیدن آن خالی از لطف نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - عشق و ارادت به بارگاه ملکوتی علی بن موالرضا (ع) حد و مرز ندارد و عاشقان و دلدادگان آن حضرت در هر کجا که باشند سر تعظیم به آستان مقدس این امام رئوف دراز می‌کنند. چایخانه حرم امام رضا (ع) نیز میزبان زائران عاشقی است که از راه‌های دور و نزدیک به عشق زیارت امام رئوف راهی این بارگاه ملکوتی شده‌اند. اما این حال و هوا نه تنها در شهر مشهد بلکه در سایر شهر‌ها هم خادمان امام هشنک شیعیان با راه اندازی چایخانه از عاشقان آن حضرت پذیرایی می‌کنند.

شهروندخبرنگار ما فیلمی از حال و هوای چایخانه امام رضا (ع) در شهرستان کاشان استان اصفهان را به نمایش گذاشت که دیدن آن خالی از لطف نیست.

منبع: نفیسه آذرنگ - اصفهان

