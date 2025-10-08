رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در مورد پاسخ ایران در برابر هر اقدام و تجاوزی توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی از همپیمانانشان دوباره دچار خطای محاسباتی شوند با همه ظرفیت ها پاسخ کوبندتری خواهند گرفت.

 

