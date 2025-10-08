رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در مورد پاسخ ایران در برابر هر اقدام و تجاوزی توضیحاتی ارائه کرد.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u0639\u0632\u06cc\u0632\u06cc\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u06a9\u0645\u06cc\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a \u0645\u0644\u06cc \u0645\u062c\u0644\u0633 \u06af\u0641\u062a: \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u060c \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0648 \u0628\u0631\u062e\u06cc \u0627\u0632 \u0647\u0645\u067e\u06cc\u0645\u0627\u0646\u0627\u0646\u0634\u0627\u0646 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062f\u0686\u0627\u0631 \u062e\u0637\u0627\u06cc \u0645\u062d\u0627\u0633\u0628\u0627\u062a\u06cc \u0634\u0648\u0646\u062f \u0628\u0627 \u0647\u0645\u0647 \u0638\u0631\u0641\u06cc\u062a \u0647\u0627 \u067e\u0627\u0633\u062e \u06a9\u0648\u0628\u0646\u062f\u062a\u0631\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0647\u0646\u062f \u06af\u0631\u0641\u062a.\n\u00a0\n\n\u00a0