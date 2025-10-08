باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ناوگان صمود، امروز چهارشنبه، در بیانیه‌ای در پلتفرم ایکس اعلام کرد که نیروی دریایی رژیم تروریست اسرائیل به «ناوگان آزادی که برای شکستن محاصره عازم غزه بود، حمله کرده است. این ناوگان افزود که در این حمله جدید حداقل دو کشتی توقیف شده‌اند.

مدیریت ناوگان صمود اعلام کرد که نیروی دریایی اسرائیل هم‌اکنون به ناوگان آزادی حمله کرده و آن را ربوده است، ارتباط با ناوگان قطع شده است. منابع رسانه‌ای گزارش دادند که نیروی دریایی اسرائیل کشتی‌های ناوگان آزادی را در فاصله حدود ۱۴۰ مایل از نوار غزه متوقف کرده است.

از سوی دیگر، وزارت امور خارجه رژیم تروریستی اسرائیل ادعاکرد که سرنشینان کشتی‌های متوقف شده به بندر منتقل شده‌اند و حالشان خوب است، و انتظار می‌رود به زودی از این رژیم اخراج شوند.

این وزارتخانه گفت: یک تلاش ناموفق دیگر برای نقض محاصره دریایی قانونی و ورود به منطقه جنگی، به شکست انجامید. کشتی‌ها و سرنشینان به یک بندر اسرائیلی منتقل شدند. حال همه سرنشینان خوب و سلامت است. انتظار می‌رود سرنشینان فورا اخراج شوند.

از طرفی دیگر، ناوگان صمود اعلام کرد که شش نفر از فعالان حاضر در این ناوگان همچنان در بازداشت رژیم تروریستی اسرائیل به سر می‌برند، پس از آنکه به طور غیرقانونی در آب‌های بین‌المللی ربوده شدند. خبرگزاری رویترز از گرتا تونبرگ، فعال سوئدی و دیگر فعالان ناوگان صمود نقل کرده است که آنها مورد شکنجه در زندان این رژیم تروریستی قرار گرفته‌اند.

تونبرگ گفت: من آب تمیز دریافت نکردم و سایر بازداشت‌شدگان نیز دارو‌های حیاتی خود را دریافت نکردند.

هفته گذشته، نیروی دریایی رژیم تروریستی اسرائیل به بیش از ۴۰ کشتی متعلق به ناوگان صمود هنگام حرکت در آب‌های بین‌المللی به سمت غزه حمله کرد و صد‌ها فعال بین‌المللی سرنشین آنها را به طور غیرقانونی بازداشت کرد.

منبع: اسپوتنیک