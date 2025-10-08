باشگاه خبرنگاران جوان- پیام آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید به همایش سراسری کارمند، دبیر و مدیر ستادهای امر به معروف و نهی از منکر، حاکی است: یکی از مسائل مهم که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، فریضه فراموششده امر به معروف و نهی از منکر است.
پیام میافزاید: این واجب الهی امروز به دلیل تبلیغات دشمن و گاهی معرفی نادرست از سوی دوستان و کمبود اطلاعات کافی، در جامعه به عنوان امری دشوار شناخته شده است و قرآن کریم اجرای آن را سبب فلاح و رستگاری انسان میداند و عامل دعوت به آن را ضامن سعادت انسان معرفی میکند.
آیتالله نوری همدانی یادآور شده است: خیر امت در اجرای امر به معروف و نهی از منکر است و این دو وظیفه الهی اهرمی نیرومند برای ریشهکن کردن فساد و هدایت جامعه به سوی تکامل معنوی و مادی است و اگر به درستی پیاده شود، جامعه از انحراف و سقوط حفظ خواهد شد و سایر واجبات برپا خواهد شد.
پیام میافزاید: کسی که امر به معروف و نهی از منکر کند، جانشین خداوند، رسول و کتاب خدا در زمین است و انجام این فریضه سبب نجات انسان از پرتگاه سقوط و هدایت او به سوی تکامل انسانی میشود و ضامن اجرای سایر وظایف فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و عبادی است، آثار درخشان تاریخ اسلام نیز در پرتو اجرای این فریضهها بیشمار است.
این مرجع تقلید با اشاره به دو حدیث تصریح کرده است: حضرت علی (ع) فرموده است تمام کارهای نیک و حتی جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر، مانند قطرهای در برابر دریای پهناور است و امام صادق (ع) نیز فرموده است که امر به معروف و نهی از منکر، روش پیامبران و شیوه صالحان است.
پیام ادامه یافته است: فریضهای بزرگ است که در پرتو آن سایر واجبات برپا میشوند، راهها امن میشود، کسب و کار مردم حلال میشود، حقوق افراد تامین میشود، زمینها آباد میشود و عدالت اجرا میشود.
پیام میافزاید: فریضهای که حتی جهاد در راه خدا در مقایسه با آن قطرهای در برابر دریا است، ضامن برپا ماندن سایر واجبات و امنیت جامعه است و انجام آن سبب روبراه شدن شئون همهجانبه میشود.
آیتالله نوری همدانی یادآور شده است: شناخت دقیق معروف و منکر در عرصه کلان ضروری است و بزرگترین منکر زمان ما استکبار و صهیونیسم و ایادی آنان است و اگر مسئولی وظیفه خود را انجام ندهد یا منافع ملی و وحدت مردم به خطر بیفتد، باید تذکر داده شود و اگر معیشت مردم گروگان اهداف حزبی و جناحی قرار گیرد، سکوت جایز نیست.
این مرجع تقلید با تاکید بر اهمیت وحدت حول محور رهبری انقلاب و مقابله با نقشههای دشمن، از برگزارکننده همایش تشکر و توفیق روزافزون آنان را از خداوند مسالت کرده است.
همایش سراسری کارمند، دبیر و مدیر ستادهای امر به معروف و نهی از منکر با هدف تقویت هماهنگی ستادها و بررسی راهکارهای اجرای این فریضه الهی در تهران برگزار شد.
