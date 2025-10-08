آیت‌الله حسین نوری همدانی بر اهمیت توجه ویژه به فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر و نقش آن در تحقق وحدت ملی تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- پیام آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید  به همایش سراسری کارمند، دبیر و مدیر ستاد‌های امر به معروف و نهی از منکر، حاکی است: یکی از مسائل مهم که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، فریضه فراموش‌شده امر به معروف و نهی از منکر است.

پیام می‌افزاید: این واجب الهی امروز به دلیل تبلیغات دشمن و گاهی معرفی نادرست از سوی دوستان و کمبود اطلاعات کافی، در جامعه به عنوان امری دشوار شناخته شده است و قرآن کریم اجرای آن را سبب فلاح و رستگاری انسان می‌داند و عامل دعوت به آن را ضامن سعادت انسان معرفی می‌کند.

آیت‌الله نوری همدانی یادآور شده است: خیر امت در اجرای امر به معروف و نهی از منکر است و این دو وظیفه الهی اهرمی نیرومند برای ریشه‌کن کردن فساد و هدایت جامعه به سوی تکامل معنوی و مادی است و اگر به درستی پیاده شود، جامعه از انحراف و سقوط حفظ خواهد شد و سایر واجبات برپا خواهد شد.

پیام می‌افزاید: کسی که امر به معروف و نهی از منکر کند، جانشین خداوند، رسول و کتاب خدا در زمین است و انجام این فریضه سبب نجات انسان از پرتگاه سقوط و هدایت او به سوی تکامل انسانی می‌شود و ضامن اجرای سایر وظایف فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و عبادی است، آثار درخشان تاریخ اسلام نیز در پرتو اجرای این فریضه‌ها بی‌شمار است.

این مرجع تقلید با اشاره به دو حدیث تصریح کرده است: حضرت علی (ع) فرموده است تمام کار‌های نیک و حتی جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر، مانند قطره‌ای در برابر دریای پهناور است و امام صادق (ع) نیز فرموده است که امر به معروف و نهی از منکر، روش پیامبران و شیوه صالحان است.

پیام ادامه یافته است: فریضه‌ای بزرگ است که در پرتو آن سایر واجبات برپا می‌شوند، راه‌ها امن می‌شود، کسب و کار مردم حلال می‌شود، حقوق افراد تامین می‌شود، زمین‌ها آباد می‌شود و عدالت اجرا می‌شود.

پیام می‌افزاید: فریضه‌ای که حتی جهاد در راه خدا در مقایسه با آن قطره‌ای در برابر دریا است، ضامن برپا ماندن سایر واجبات و امنیت جامعه است و انجام آن سبب روبراه شدن شئون همه‌جانبه می‌شود.

آیت‌الله نوری همدانی یادآور شده است: شناخت دقیق معروف و منکر در عرصه کلان ضروری است و بزرگ‌ترین منکر زمان ما استکبار و صهیونیسم و ایادی آنان است و اگر مسئولی وظیفه خود را انجام ندهد یا منافع ملی و وحدت مردم به خطر بیفتد، باید تذکر داده شود و اگر معیشت مردم گروگان اهداف حزبی و جناحی قرار گیرد، سکوت جایز نیست.

این مرجع تقلید با تاکید بر اهمیت وحدت حول محور رهبری انقلاب و مقابله با نقشه‌های دشمن، از برگزارکننده همایش تشکر و توفیق روزافزون آنان را از خداوند مسالت کرده است.

همایش سراسری کارمند، دبیر و مدیر ستاد‌های امر به معروف و نهی از منکر با هدف تقویت هماهنگی ستاد‌ها و بررسی راهکار‌های اجرای این فریضه الهی در تهران برگزار شد.

منبع:خبر حوزه

برچسب ها: امر به معروف ، آیت الله نوری همدانی
خبرهای مرتبط
بررسی برنامه‌های علمی و فرهنگی ستاد امر به معروف و نهی از منکر  کشور در قم 
مدارای پیامبرانه، الگوی سبک زندگی امت پیروز
تاکید تولیت مسجد مقدس جمکران بر اجرای امر به معروف در جامعه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برپایی نمایشگاه علوم اسلامی و انسانی فناورانه در قم
تجلیل پلیس راهور قم از جانبازان قطع نخاعی؛ وعده رسیدگی به دغدغه‌های ترافیکی ایثارگران
رتبه سوم شرکت گاز قم در پاسخگویی به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات
قم در محاصره تاکسی‌های فرسوده؛ نفس شهر به شماره افتاده است
تاکید آیت‌الله نوری همدانی. بر نقش کلیدی امر به معروف در تحقق وحدت ملی
آخرین اخبار
تاکید آیت‌الله نوری همدانی. بر نقش کلیدی امر به معروف در تحقق وحدت ملی
قم در محاصره تاکسی‌های فرسوده؛ نفس شهر به شماره افتاده است
برپایی نمایشگاه علوم اسلامی و انسانی فناورانه در قم
رتبه سوم شرکت گاز قم در پاسخگویی به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات
تجلیل پلیس راهور قم از جانبازان قطع نخاعی؛ وعده رسیدگی به دغدغه‌های ترافیکی ایثارگران
برگزاری کنگره ملی اعتکاف ۱۶ مهر ماه در مشهد مقدس
رسالت اصلی حوزه‌های علمیه، مجتهدپروری است
از جیب بری تا فریب با سلاح‌های تقلبی
آغاز ثبت‌نام دوره‌های آموزشی آنلاین باشگاه خبرنگاران جوان قم
هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه ناوگان اتوبوسرانی قم اختصاص یافت
انهدام باند سارقان داخل خودرو در قم +فیلم
بهره برداری ۷۴ مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک در شهرک‌های صنعتی قم
انتقاد رئیس جامعه مدرسین از برخورد گزینشی رسانه‌ها نسبت به روحانیت
رفع هفت نقطه حادثه‌خیز در محور قاهان جعفرآباد قم