استاندار تهران، در بازدید از شهرک سینمایی غزالی، این مجموعه را «حافظه فرهنگی و تاریخی این سرزمین» خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با چهاردهم مهرماه، «روز تهران»، «محمدصادق معتمدیان»، استاندار تهران، به همراه «حسن ملکی»، مدیر شبکه تهران و جمعی از مدیران این شبکه از شهرک سینمایی غزالی بازدید کردند.
در این بازدید، استاندار و همراهانش، با «داود میرباقری»، کارگردان و نویسنده برجسته کشور و عوامل تولید سریال فاخر «سلمان فارسی» دیدار و گفتوگو کردند. وی همچنین از لوکیشنهای مختلف این سریال از جمله بخشهای بازسازی شده شهر تیسفون، کاروانسرای مرمر، آتشکده ماربین و دیگر مجموعههای مرتبط با دوره ساسانیان بازدید کرد.
استاندار تهران در این بازدید، درباره شهرک سینمایی غزالی اظهار داشت: «با برنامهریزی مناسب، این شهرک پتانسیل تبدیل به یکی از قطبهای گردشگری، فرهنگی و هنری کشور را دارد و میتواند مقصدی برای علاقهمندان به تاریخ، معماری و هنر ایرانی باشد. اگر نگاه ما به گردشگری، نگاه فرهنگی و تمدنی باشد، مکانهایی، چون شهرک غزالی میتوانند روایتگر پیوند تاریخ و زندگی امروز باشند.»
«معتمدیان» در ادامه با اشاره به اهمیت چند بعدی پایتخت، تهران را شهری توصیف کرد که «در کوچه باغهایش تاریخ نفس میکشد و در خیابانها و موزههایش فرهنگ جاری است.» وی تاکید کرد: «پایتخت فقط مرکز سیاست و اقتصاد نیست؛ موزهای زنده از فرهنگ، هنر و زندگی ایرانی است و توسعه گردشگری در چنین فضاهایی، علاوه بر ایجاد اشتغال، به معرفی هویت اصیل ایرانی کمک میکند.»
«حسن ملکی»، مدیر شبکه تهران، نیز در این بازدید، در مورد قابلیتهای منحصربهفرد شهرک غزالی و تمدن کهن تهران، گفت: «در راستای پاسداشت روز تهران، شبکه تهران برای سال آینده برنامهریزی گستردهتر و منسجمتری را در دست اجرا دارد و ما با تولید برنامههایی که بر غنای فرهنگی و تاریخی تهران تاکید دارند، درصدد تقویت روحیه امید و افتخار در میان شهروندان تهرانی خواهیم بود.»