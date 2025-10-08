باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور امروز (چهارشنبه، ۱۶ مهر) گفت: ادعاهای مداخلهجویانه و بیاساس مطرح شده در بیانیهی مشترک نشست وزرای خارجهی شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیهی اروپا از جمله تکرار ادعای پوچ راجع به جزایر همیشه ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را بشدت محکوم میکنیم.
رئیس قوه مقننه بیان کرد: تمامیت ارضی ایران با خون صدها هزار جوان برومند این آب و خاک امضا و تثبیت شده است و ملت ایران بر سر آن با هر متوهمی کوچکترین مماشاتی نمیکند.
رئیس مجلس تصریح کرد: در دومین سالگرد عملیات قهرمانانهی طوفانالاقصی که توسط فرزندان دلیر ملت فلسطین به رهبری حماس اجرا شد، نه تنها ضربهای فنی و راهبردی به رژیم غاصب صهیونیستی وارد کرد، بلکه جدول محاسبات استکبار جهانی را برهم زد و رژیم صهیونیستی را در باتلاقی از شکست فرو برد و نقشههای آنها برای آیندهی خاورمیانه را نابود ساخت.
قالیباف گفت: گرچه از آن زمان تاکنون، رژیم اشغالگر، باحمایت بیشرمانهی آمریکا، بیش از دهها هزار فلسطینی را شهید کرده، غیرنظامیان را به خاک و خون کشیده، نوار غزه را به ویرانهای تبدیل کرده و بزرگانی همچون شهید سید حسن نصرالله، سیدهاشم صفی الدین، اسماعیل هنیه و یحیی سنوار را به شهادت رسانده است، اما جبههی مقاومت در فلسطین، لبنان، یمن و دفاع مردم ایران با صبر و استقامت، شرایط منطقه را به جایی رساندهاند که اسرائیل به منفورترین رژیم درجهان تبدیل شده است، صهیونیستها در اکثر نقاط دنیا از ترس برخورد مردم آرامش خود را از دست دادهاند، خوش بینی ساکنان سرزمینهای اشغالی به امنیت، اقتصاد و انسجام اجتماعی به عددهای بحرانی حدود یک سوم رسیده است، آمار رسمی از مهاجرت معکوس بیش از ۳ برابر نسبت به مهاجرت به فلسطین اشغالی خبر میدهد، حماس نه تنها حذف نشده بلکه درحال تحمیل خواستههای خود به اسرائیل است.
رئیس قوه مقننه اظهار کرد: رژیم از مرحله عادی سازی به خطر اصلی منطقه تبدیل شده است، حزب االله لبنان با شکست ارتش اسرائیل و حفظ و بازسازی توان نظامی خود، خواب را از چشم ارتش رژیم ربوده است، مقاومت یمن اجازهی آرامش به بنادر و فرودگاههای مناطق اشغالی نمیدهد و خلاصه آنکه رژیم صهیونی دو سال پس از طوفان الاقصی به بحران موجودیت دچار شده است. نتانیاهوی کثیف هرقدر هم تلاش میکند تا با عملیات روانی، بر بحران بقای این رژیم سرپوش بگذارد، نمیتواند خاک بر چهرهی خورشید حقیقت بپاشد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بیان کرد: ما قدرت و رشادت برادرانمان درحماس، جهاد اسلامی، حزبالله، هستههای مقاومت سراسر منطقه، یمن، عراق و تمام جغرافیای فراگیر مقاومت را ارج مینهیم؛ مرزهای جغرافیای مقاومت امروز نه فقط تا غزه، صنعا و بیروت که تا سیدنی، برلین، بارسلون، مادرید، لندن، آمستردام، تورنتو، شهرها و دانشگاههای آمریکاست و کمپینهای بایکوت رژیم صهیونیستی در دنیا فراگیر شده و ناوگان جهانی پرافتخار صمود نمادی از فراگیری مقاومت درکل دنیاست.
قالیباف تاکید کرد: طوفانالاقصی، نه تنها هیمنهی اسرائیل را شکست، بلکه جهان را به سوی آمریکازدایی و حمایت از مظلومان و شکست کامل پروژهی عادیسازی روابط با رژیم صهیونی سوق داد. مجلس شورای اسلامی، به نمایندگی از ملت ظلم ستیز ایران، بر حمایت همهجانبه از فلسطین تأکید میکند و از مجامع بینالمللی میخواهد که جنایات رژیم صهیونیستی را مورد پیگرد قانونی قرار دهند.
رئیس مجلس در پایان گفت: به روح شهدای طوفان الاقصی، از جمله رهبران حماس و حزبالله، درود میفرستیم و عهد میبندیم که تا آزادی کامل قدس، در کنار مقاومت باشیم.