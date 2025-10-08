باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به پرسشی درباره ورود این سازمان به قراردادهای فوتبالی با دستمزدهای نجومی و پرداخت ارزهای خارجی، اعلام کرد که این موضوع جزء حوزههای نظارتی مهم سازمان است و اقدامات پیگیری آن آغاز شده است.
ذبیحالله خدائیان توضیح داد: در گذشته و در حال حاضر، سازمان بازرسی بر قراردادهای بازیکنان و مربیان با دستمزدهای غیرمتعارف نظارت داشته است. پیگیریها و همکاری مسئولان مربوطه نشان داده که برخی باشگاهها قراردادهایی خارج از چارچوب منعقد کردهاند. به همین منظور، فدراسیون فوتبال و مؤسسه مربوطه دستورالعملی برای ساماندهی قراردادهای بازیکنان تدوین و به همه باشگاهها ابلاغ کردهاند.
یا باید مثل فدراسیون کشتی عادلانه و مدبرانه عمل کنید تا استعدادهای واقعی شکوفا بشن؛ یا این سفره پر زرق و برق رو جمع کنید و تو این اوضاع اقتصادی بیت المال رو هدر ندید.
چه اصراری هست که ما در فوتبال بیشتر از کشورهای اروپایی هزینه کنیم وقتی هیچ آورده ای نداره؟