ورود سازمان بازرسی به قرارداد‌ها و دستمزد‌های نجومی فوتبالیست‌ها + فیلم

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ادامه نظارت این سازمان بر قرارداد‌های فوتبالیست‌ها و مربیان با دستمزد‌های نجومی و پرداخت‌های ارزی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به پرسشی درباره ورود این سازمان به قراردادهای فوتبالی با دستمزدهای نجومی و پرداخت ارزهای خارجی، اعلام کرد که این موضوع جزء حوزه‌های نظارتی مهم سازمان است و اقدامات پیگیری آن آغاز شده است.

ذبیح‌الله خدائیان توضیح داد: در گذشته و در حال حاضر، سازمان بازرسی بر قراردادهای بازیکنان و مربیان با دستمزدهای غیرمتعارف نظارت داشته است. پیگیری‌ها و همکاری مسئولان مربوطه نشان داده که برخی باشگاه‌ها قراردادهایی خارج از چارچوب منعقد کرده‌اند. به همین منظور، فدراسیون فوتبال و مؤسسه مربوطه دستورالعملی برای سامان‌دهی قراردادهای بازیکنان تدوین و به همه باشگاه‌ها ابلاغ کرده‌اند.

 

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۷ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
بپذیرید که از این فوتبالیستهای سفارشی بی استعداد و این مسوولین فدراسیون بی ربط! آبی واسه ایران گرم نمیشه.
یا باید مثل فدراسیون کشتی عادلانه و مدبرانه عمل کنید تا استعدادهای واقعی شکوفا بشن؛ یا این سفره پر زرق و برق رو جمع کنید و تو این اوضاع اقتصادی بیت المال رو هدر ندید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۴ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
چرا پول بیت المال رو میدید به این فوتبالیستهای مفتخور! که برن با خوردن گلهای فراوان! باعث سرشکستگی مون بشن؟
چه اصراری هست که ما در فوتبال بیشتر از کشورهای اروپایی هزینه کنیم وقتی هیچ آورده ای نداره؟
