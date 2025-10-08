گزارش بازرس کل وزارت امور خارجه آمریکا، نشان می‌دهد که انباشت تخلفات حقوق بشری اسرائیل در غزه چنان گسترده است که رسیدگی به آن سال‌ها طول خواهد کشید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بازرس کل وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که انباشت تخلفات حقوق بشری ارتکابی توسط ارتش رژیم تروریستی اسرائیل (IDF) آنقدر گسترده است که سال‌ها طول خواهد کشید تا به آنها رسیدگی شود.

این اظهارات توسط سازمان غیردولتی «سیاست جدید» (A New Policy)، سازمانی که بر اصلاح سیاست آمریکا در قبال خاورمیانه، به‌ویژه مسئله اسرائیل و فلسطین، به نحوی که با ارزش‌های آزادی، برابری و حقوق بشر سازگار باشد، تمرکز دارد، به نقل از یک گزارش محرمانه منتشر شد که بازرس در ماه گذشته آن را به پایان رسانده بود.

به گفته این سازمان، بر اساس قانون لیهی (Leahy Law)، هدایت وجوه مالیاتی شهروندان آمریکایی به واحد‌های نیرو‌های امنیتی خارجی که مرتکب نقض فاحش حقوق بشر مانند شکنجه یا قتل شده‌اند، ممنوع است. اما به دلیل فشار سیاسی، این قانون به درستی در مورد رژیم تروریستی اسرائیل اعمال نشده است.

به خاطر شواهد زیاد نقض قوانین در حملات نظامی رژیم تروریستی اسرائیل به غزه، این موضوع به یک مسئله اصلی در مذاکرات آمریکا و جهان تبدیل شده است. این پرونده همیشه زیر ذره‌بین کمیته‌های کنگره و رسانه‌های جهانی است، زیرا قوانین آمریکا کمک به ارتش‌های خارجی که مرتکب تخلفات بزرگ می‌شوند را ممنوع کرده، عده‌ای می‌خواهند قوانین سخت‌تری برای کمک‌های آمریکا به اسرائیل وضع شود یا این کمک‌ها کاملا بازبینی شوند.

منبع: آر تی

برچسب ها: جنایت جنگی ، حمله به غزه ، جنگ غزه
خبرهای مرتبط
یونیسف: هر ۱۷ دقیقه یک کودک در غزه کشته یا زخمی می‌شود
ترکیه: هیچ گروه تروریستی نمی‌تواند جنایتی بزرگتر از نسل‌کشی اسرائیل در غزه مرتکب شود
مقاومت فلسطین: اسرائیل در نابودی ما شکست خورد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۷ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۰ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۱
۰
پاسخ دادن
فیدان: آتش‌بس غزه ممکن است امشب اعلام شود
نفوذی‌های جنگ ۱۲ روزه چه کسانی بودند؟ افغانستانی‌ها میان دستگیرشدگان نبوده‌اند
حماس فهرست اسرایی را که قرار است مبادله شوند، ارائه کرد
استقبال حماس از پیوستن مقامات جدید بین‌المللی به مذاکرات مصر: فضای مانور نتانیاهو کمتر خواهد شد
تشدید بحران آب در کابل همزمان با بازگشت انبوه مهاجرین
روبیو: گزارش‌های بسیار مثبتی از مذاکرات آتش‌بس غزه دریافت می‌کنیم
سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان راهی چین شد
سرپرست وزارت خارجه طالبان برای گفت‌وگوهای دوجانبه عازم هند شد
هشدار جدی روسیه به غرب در صورت ارسال تاماهاوک به اوکراین
سی‌ان‌ان از تمرکز مذاکرات مصر بر خروج نظامیان اسرائیلی و تبادل اسرا خبر داد
آخرین اخبار
بازسازی بناهای تاریخی پس از زلزله هرات
قهرمانی بدنساز افغانستانی در فنلاند؛ کسب دو مدال طلا و جواز حضور در مسابقات جهانی
تخلیه قدیمی ترین اردوگاه پناهجویان در پاکستان؛ چترال بسته شد
تشدید بحران آب در کابل همزمان با بازگشت انبوه مهاجرین
فیسبوک، اینستاگرام و ایکس در افغانستان محدود شدند
رشد کم اقتصادی همزمان با فقر و آوارگی فزاینده در افغانستان
روبیو: گزارش‌های بسیار مثبتی از مذاکرات آتش‌بس غزه دریافت می‌کنیم
نخست‌وزیر مستعفی فرانسه از معرفی قریب‌الوقوع جانشین خود خبر داد
پارلمان اسپانیا تحریم تسلیحاتی رژیم اسرائیل را تصویب کرد
آکسیوس از پیش‌بینی‌ها برای پایان جنگ غزه تا چند روز آینده خبر داد
سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان راهی چین شد
سرپرست وزارت خارجه طالبان برای گفت‌وگوهای دوجانبه عازم هند شد
پارلمان آلمان برنامه «شهروندی سریع» مهاجران را لغو کرد
نفوذی‌های جنگ ۱۲ روزه چه کسانی بودند؟ افغانستانی‌ها میان دستگیرشدگان نبوده‌اند
توافق تسریع اجرای پروژه انتقال برق تاپ در دیدار کابل
فیدان: آتش‌بس غزه ممکن است امشب اعلام شود
منابع فلسطینی: مذاکرات آتش‌بس غزه وارد مرحله نهایی شده است
سی‌ان‌ان از تمرکز مذاکرات مصر بر خروج نظامیان اسرائیلی و تبادل اسرا خبر داد
لولو، خالد، هند و عمر؛ کودکانی که صدای خنده‌شان در میان ویرانه‌های غزه گم شد
استقبال حماس از پیوستن مقامات جدید بین‌المللی به مذاکرات مصر: فضای مانور نتانیاهو کمتر خواهد شد
حماس فهرست اسرایی را که قرار است مبادله شوند، ارائه کرد
هشدار جدی روسیه به غرب در صورت ارسال تاماهاوک به اوکراین
فرمان رئیس طالبان؛ انتقال اجباری خانواده‌های مقامات از خارج به افغانستان
زمین‌لرزه ۴.۴ ریشتری ننگرهار را لرزاند
توافق افغانستان و قزاقستان برای افزایش مبادلات تجاری به سه میلیارد دلار
وزیر جهاد کشاورزی ایران به‌زودی به افغانستان سفر می‌کند + فیلم
فشار آمریکا به ترکیه برای توقف واردات نفت و گاز از ایران و روسیه
سرنگونی کابینه نتانیاهو کلید خورد
طرح تجهیز اوکراین به تاماهاوک؛ اعتراف پنهان غرب به پیروزی روسیه
جهاد اسلامی: مبادله اسرا در روز‌های آینده ممکن است