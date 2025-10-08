باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بازرس کل وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که انباشت تخلفات حقوق بشری ارتکابی توسط ارتش رژیم تروریستی اسرائیل (IDF) آنقدر گسترده است که سالها طول خواهد کشید تا به آنها رسیدگی شود.
این اظهارات توسط سازمان غیردولتی «سیاست جدید» (A New Policy)، سازمانی که بر اصلاح سیاست آمریکا در قبال خاورمیانه، بهویژه مسئله اسرائیل و فلسطین، به نحوی که با ارزشهای آزادی، برابری و حقوق بشر سازگار باشد، تمرکز دارد، به نقل از یک گزارش محرمانه منتشر شد که بازرس در ماه گذشته آن را به پایان رسانده بود.
به گفته این سازمان، بر اساس قانون لیهی (Leahy Law)، هدایت وجوه مالیاتی شهروندان آمریکایی به واحدهای نیروهای امنیتی خارجی که مرتکب نقض فاحش حقوق بشر مانند شکنجه یا قتل شدهاند، ممنوع است. اما به دلیل فشار سیاسی، این قانون به درستی در مورد رژیم تروریستی اسرائیل اعمال نشده است.
به خاطر شواهد زیاد نقض قوانین در حملات نظامی رژیم تروریستی اسرائیل به غزه، این موضوع به یک مسئله اصلی در مذاکرات آمریکا و جهان تبدیل شده است. این پرونده همیشه زیر ذرهبین کمیتههای کنگره و رسانههای جهانی است، زیرا قوانین آمریکا کمک به ارتشهای خارجی که مرتکب تخلفات بزرگ میشوند را ممنوع کرده، عدهای میخواهند قوانین سختتری برای کمکهای آمریکا به اسرائیل وضع شود یا این کمکها کاملا بازبینی شوند.
منبع: آر تی