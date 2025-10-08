باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وب‌سایت آمریکایی آکسیوس تاکید کرد که دو سال پس از عملیات «طوفان الاقصی» در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، نیرو‌های یمنی در مقابل تجاوز گسترده به سرکردگی آمریکا مقاومت کردند. این امر بر توانایی آنها در مقابله با فشار‌های پیچیده نظامی و تداوم نبرد پشتیبانی از مردم فلسطین، که تهدیدی مستقیم و موثر برای رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود، صحه می‌گذارد.

این وب‌سایت اشاره کرد که نیرو‌های یمنی، با وجود تفاوت فاحش در توان نظامی بین یمن از یک سو و آمریکا و رژیم اسرائیل از سوی دیگر، موفق به کسب پایداری چشمگیر شده‌اند. این گزارش این پایداری را نشان‌دهنده سطح بالایی از برنامه‌ریزی نظامی و توانایی بهره‌برداری از نقاط ضعف دشمن دانست.

آکسیوس توضیح داد که عملیات‌های یمن دیگر صرفا نمایش قدرت نیستند، بلکه به یک تهدید عملی و واقعی برای رژیم صهیونیستی تبدیل شده‌اند. این پایداری یمنی‌ها، توانایی آشکار آنها را در تغییر موازنه‌های بازدارندگی سنتی نشان داد؛ به طوری که رژیم تروریستی اسرائیل ناچار شده است در محاسبات امنیتی خود در سطوح نظامی و اطلاعاتی بازنگری کند.

بر اساس این گزارش، یمن توانسته است این معادله را در فضای آمریکا نیز تثبیت کند که این کشور به یک قدرت منطقه‌ای تاثیرگذار تبدیل شده و قادر است مستقیما بر معادلات منطقه‌ای اثر بگذارد.

این گزارش تلویحا اشاره کرد که این تحول، لایه جدیدی از پیچیدگی را به سیاست‌های آمریکا در منطقه اضافه می‌کند و تهدید یمن را به عاملی موثر در هرگونه تصمیم نظامی یا استراتژیک واشنگتن در قبال منطقه عربی و اسلامی تبدیل می‌سازد.

منبع: المسیره