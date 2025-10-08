باشگاه خبرنگاران جوان _ سید مهدی موسوی روز چهارشنبه در نشست بررسی پروژه‌های راهبردی مجتمع گاز پارس جنوبی با حضور مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران، مدیرعامل و مدیران ستادی و پالایشگاهی این مجتمع گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و طراحی مجدد پمپ‌های LPG ( گاز مایع) در کارگاه پالایشگاه و اصلاح شاخص‌های فرآیندی، فلرینگ پروپان به میزان ۷۶ درصد و بوتان ۹۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت.

وی با تاکید بر انجام مطالعات دقیق و تشکیل کارگروهی منسجم از واحدهای عملیاتی، تعمیرات، مهندسی، HSE و بهره‌برداری پالایشگاه چهارم، ادامه داد: اجرای این طرح خلاقانه باعث کاهش حدود ۳۹ هزار و ۵۰۰ تن فلرینگ مجموع ال پی جی در سال جاری شده است.

موسوی بیان کرد: این اقدام تاکنون ارزشی معادل ۲۲ میلیون دلار برای مجتمع به ارمغان آورده‌است و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال به ۵۲ میلیون دلار برسد.

رئیس بهره‌برداری پالایشگاه چهارم همچنین از ارائه دو برنامه عملیاتی و مستمر برای کاهش بیشتر فلرینگ در سطح پالایشگاه و مجتمع خبر داد که در قالب کارگروهی مشترک با همکاری سایر پالایشگاه‌ها و واحدهای مرتبط اجرایی خواهد شد.

منبع ایرنا