موسوی گفت: با اجرای طرح خلاقانه کاهش فلرینگ گاز مایع در این پالایشگاه تحولی بی‌سابقه در صنعت گاز ایران رخ داد و ۲۲ میلیون دلار دستاورد اقتصادی برای کشور به همراه داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سید مهدی موسوی روز چهارشنبه در نشست بررسی پروژه‌های راهبردی مجتمع گاز پارس جنوبی با حضور مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران، مدیرعامل و مدیران ستادی و پالایشگاهی این مجتمع گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و طراحی مجدد پمپ‌های LPG ( گاز مایع) در کارگاه پالایشگاه و اصلاح شاخص‌های فرآیندی، فلرینگ پروپان به میزان ۷۶ درصد و بوتان ۹۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت.

وی با تاکید بر انجام مطالعات دقیق و تشکیل کارگروهی منسجم از واحدهای عملیاتی، تعمیرات، مهندسی، HSE و بهره‌برداری پالایشگاه چهارم، ادامه داد: اجرای این طرح خلاقانه باعث کاهش حدود ۳۹ هزار و ۵۰۰ تن فلرینگ مجموع ال پی جی در سال جاری شده است.

موسوی بیان کرد: این اقدام تاکنون ارزشی معادل ۲۲ میلیون دلار برای مجتمع به ارمغان آورده‌است و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال به ۵۲ میلیون دلار برسد.

رئیس بهره‌برداری پالایشگاه چهارم همچنین از ارائه دو برنامه عملیاتی و مستمر برای کاهش بیشتر فلرینگ در سطح پالایشگاه و مجتمع خبر داد که در قالب کارگروهی مشترک با همکاری سایر پالایشگاه‌ها و واحدهای مرتبط اجرایی خواهد شد.

منبع ایرنا

برچسب ها: پارس جنوبی ، پالایشگاه ها
خبرهای مرتبط
پالایشگاه سوم پارس جنوبی در تولید گاز شیرین رکورد زد
آب‌شیرین‌کن‌های ضدانفجار ساخت داخل در سکوهای گازی پارس جنوبی نصب شد
سکوهای فاز ۱۳ پارس جنوبی پس از تعمیرات اساسی در مدار تولید قرار گرفتند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
دستاورد اقتصادی ۲۲ میلیون دلاری در پالایشگاه چهارم پارس جنوبی