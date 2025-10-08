باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - احد بهجت حقیقی تصریح کرد:برداشت لوبیا از سطحی بیش از ۲۶ هزار هکتار، از اواخر شهریورماه آغاز شده است و تا اواسط آبان ماه ادامه دارد.

او با اشاره به اینکه استان فارس حائز رتبه اول کشوری در تولید لوبیا است، اظهار کرد: سال گذشته نیز با تولید قریب به ۵۰ هزار تن، معادل ۲۰ درصد از لوبیای کشور این جایگاه را حفظ کرد.

این مقام مسئول با بیان اینکه بیشترین سطح کشت شده به لوبیا چیتی با سطحی قریب به ۲۲ هزار هکتار اختصاص دارد، افزود: لوبیا قرمز، سفید و چشم بلبلی از دیگر ارقام است.

بهجت حقیقی از اقدامات صورت گرفته در جهت توسعه کشت لوبیا و ارتقای بهره وری نیز سخن گفت و افزود: ۱۳ هزار و ۵۲۰ هکتار از سطح مذکور به صورت چندردیفه روی پشته کاشته شد که افزایش عملکرد در واحد سطح، جلوگیری از گسترش آفات و بیماری و ارتقای بهره وری آب و خاک را به دنبال داشت.

به گفته او؛ در همین راستا پروژه تغذیه مناسب با استفاده از از کود‌های آلی، زیستی و ریزمغذی در ۶۹ درصد از اراضی کشت شده اجرا شد که بهبود کیفی لوبیای تولیدی را به دنبال داشت.

بهجت حقیقی با اشاره به اینکه آبیاری تیپ در ۵۲ درصد از اراضی اجرا شد، ابراز کرد: کشت لوبیا با نوار تیپ راندمان آبیاری ۸۰ تا ۸۵ درصدی دارد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: شهرستان اقلید با سطحی بالغ بر ۱۸ هزار هکتار به عنوان قطب تولید لوبیا در استان فارس می‌باشد و آباده، خرمبید، مرودشت و قیرو کارزین جز شهرستان‌های پیشرو در کاشت لوبیا است.