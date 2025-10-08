تیم ۱۹ نفری پهلوانی افغانستان متشکل از ۱۵ ورزشکار و ۴ مربی برای شرکت در سی‌وششمین دوره رقابت‌های بین‌المللی جام محمد ابراهیم مصطفی به اسکندریه مصر اعزام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ۱۹ نفری ورزشکاران فدراسیون ملی پهلوانی افغانستان برای شرکت در سی‌وششمین دوره رقابت‌های بین‌المللی جام «محمد ابراهیم مصطفی» راهی شهر اسکندریه در جمهوری عربی مصر شده‌اند.

 دفتر مطبوعاتی کمیته ملی المپیک، تربیت بدنی و ورزش افغانستان اعلام کرده که این کاروان ورزشی شامل ۱۵ ورزشکار و ۴ مربی است.

ورزشکاران کشور قرار است در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان و در اوزان مختلف با حریفانی از یازده کشور جهان رقابت کنند.

این مسابقات بین‌المللی از سوی نهادهای معتبر جهانی در رشته پهلوانی برگزار می‌شود و از تاریخ ۹ اکتوبر ۲۰۲۵ آغاز شده و تا ۱۸ اکتوبر ادامه خواهد داشت.

