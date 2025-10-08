باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مدیریت حاشیه نشینی و اتباع خارجی چگونه مدیریت شده است؟ + فیلم

استاندار تهران در خصوص مدیریت حاشیه نشینی و اتباع خارجی نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد صادق معتمدیان، استاندار تهران با حضور در برنامه صبح بخیر ایران‌ در مورد مدیریت حاشیه نشینی و اتباع خارجی توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

 

مطالب مرتبط
مدیریت حاشیه نشینی و اتباع خارجی چگونه مدیریت شده است؟ + فیلم
young journalists club

بیش از نیمی از اتباع غیرمجاز در مراکز درمانی درمان می‌شوند

مدیریت حاشیه نشینی و اتباع خارجی چگونه مدیریت شده است؟ + فیلم
young journalists club

رشد حاشیه نشینی در مشهد، بالاتر از میانگین کشوری است

مدیریت حاشیه نشینی و اتباع خارجی چگونه مدیریت شده است؟ + فیلم
young journalists club

ارائه خدمات دولتی به مناطق حاشیه نشین منع قانونی ندارد

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
نفوذ ایران تا اتاق‌های امنیتی اسرائیل! + فیلم
۶۹۵۲

نفوذ ایران تا اتاق‌های امنیتی اسرائیل! + فیلم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۴
روایت این روزهای زندان زنان قرچک + فیلم
۳۰۳۵

روایت این روزهای زندان زنان قرچک + فیلم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۴
لحظات نفس‌گیر نجات جوان اردبیلی توسط پلیس + فیلم
۱۴۲۱

لحظات نفس‌گیر نجات جوان اردبیلی توسط پلیس + فیلم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۴
بمباران مواضع دشمن فرضی توسط جنگنده‌های سوخو ۳۰ ونزوئلا + فیلم
۸۶۵

بمباران مواضع دشمن فرضی توسط جنگنده‌های سوخو ۳۰ ونزوئلا + فیلم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۴
برای ۷۳۱ روزی که کودکی نکردند + فیلم
۸۵۶

برای ۷۳۱ روزی که کودکی نکردند + فیلم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۹ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
شماها نماینده کابل هستید یا هرات و یا...

همه اتباع افغانی رو به کشورشون برگردونید.
۰
۰
پاسخ دادن