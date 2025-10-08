با اوج‌گیری مذاکرات برای پایان دادن به نسل کشی رژیم اسرائیل غزه، استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان رئیس‌جمهور ترامپ، وارد مصر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کانال ۱۲ رژیم تروریستی اسرائیل امروز چهارشنبه، گزارش داد که استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای پیوستن به مذاکرات جاری درباره غزه وارد شهر شرم الشیخ مصر شدند. این سفر در سایه نشانه‌هایی مبنی بر پیشرفت خوب به سوی پایان دادن به نسل کشی کنونی در نوار غزه صورت می‌گیرد.

پیشتر، خبرنگار وب‌سایت آمریکایی آکسیوس گزارش داده بود که ویتکاف و کوشنر واشنگتن را به مقصد شرم الشیخ ترک کرده‌اند و بدون دستیابی به توافقی شامل آزادی اسرا و توقف جنگ، مصر را ترک نخواهند کرد.   این در حالی است که مقامات آمریکایی نسبت به امکان دستیابی به توافق در طول همین هفته ابراز خوش‌بینی کرده‌اند.

آکسیوس پیشتر گزارش داده بود که ترامپ جلسه‌ای با مشاوران ارشد امنیت ملی خود برای بررسی پیشرفت مذاکرات غزه برگزار کرده است و اشاره کرد که این مذاکرات تنها پس از ورود ویتکاف و کوشنر به شرم الشیخ وارد مرحله نهایی خواهد شد.

دیروز سه‌شنبه، ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر گفت که دور جدید مذاکرات درباره طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه، برای دومین روز در شرم الشیخ از سر گرفته شده است. الانصاری در یک کنفرانس مطبوعاتی توضیح داد که هنوز بسیاری از جزئیات در طرح آمریکا نیاز به توافق دارند و اشاره کرد که جلسه روز دوشنبه شاهد چهار ساعت مذاکرات دقیق بوده است.

