پسر جوان که با همدستی دوست دوران دانشگاهش پدر ثروتمند خود را کشته بود در حالی پای میز محاکمه ایستاد که خواهرش خواهان قصاص وی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- خرداد سال ۱۴۰۳ نگهبان یک برج مسکونی در زعفرانیه در تماس با پلیس عنوان کرد که از خانه یکی از همسایه‌ها بوی تعفن می‌آید. پس از اعزام مأموران به محل و ورود به خانه با جسد پتوپیچ مرد میانسالی به نام خسرو مواجه شدند که با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بود. در ادامه تحقیقات مشخص شد، آخرین کسی که به خانه مقتول ورود داشته پسرش بوده است؛ بنابراین وی بازداشت شد و به قتل پدرش با همدستی دوستش اعتراف کرد. با دستگیری دوست متهم و تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

 در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای جلسه محاکمه همسر اروپایی و دختر مقتول نیز حضور داشتند. دختر جوان به قاضی گفت: «من و مادرم از مدتی قبل در اروپا زندگی می‌کنیم، اما برای شرکت در این جلسه به ایران آمدیم و برای قاتل پدرم درخواست قصاص دارم.»

سپس پسر مقتول به عنوان متهم ردیف اول به جایگاه رفت و گفت: «من پدرم را کشتم، چون مهدورالدم بود. من سال‌ها در هندوستان درس خواندم و با دوستم نوید همانجا آشنا شدم، وقتی به ایران برگشتیم با پدرم اختلاف پیدا کردم و در خانه‌ای جدا زندگی می‌کردم. از چند ماه قبل از این جنایت تصمیم به قتل گرفتم و به دوستم گفتم، قرار بود در ازای این کار ۲ هزار دلار به نوید پرداخت کنم. روز حادثه پدرم به من پیام داد که ماشین لکسوس را بیاور و ۲۰۶ را ببر، من هم با نوید به خانه‌اش رفتیم. نوید دستان پدرم را گرفت و من هم با چاقو ۱۰ ضربه به او زدم و بعد هم یک دستبند و انگشتر طلا و یک دندان شیر که مال خودم بود و ۲ هزار دلار از گاوصندوق پدرم برداشتیم و رفتیم.»

قاضی پرسید: چرا فکر می‌کردی پدرت مهدورالدم است؟

متهم جواب داد: چند وقت قبل مادرم گفت پدرت خواهرت را آزار داده و خواهرم هم با زدن رگ‌هایش دست به خودکشی زده است.

پس از آن نوید که اتهام معاونت در قتل داشت به جایگاه رفت و گفت: «چند شب قبل از ماجرا، شهاب با دوست دخترش به خانه ما آمده بود و موضوع آزار خواهرش از سوی پدر را مطرح و مرا برای قتل پدرش متقاعد کرد. با این حال، چون ما معمولاً کوکایین و ماری‌جوانا مصرف می‌کردیم، فکر کردم شاید تحت تأثیر مواد چنین تصمیمی گرفته است؛ از او خواستم فعلاً دست نگه دارد، اما شب وقتی برای تعویض خودرو به خانه پدرش رفتیم، شهاب به اتاق او رفت که صدای پدرش را شنیدم و وارد اتاق که شدم، دیدم شهاب پدرش را روی زمین انداخته و با چاقو ضربات متعددی را به او می‌زند. بعد هم بلند شد و گفت جسدش را داخل پتو بپیچیم و از خانه بیرون ببریم، اما منصرف شدیم و خودمان لباس‌هایمان را عوض کردیم و رفتیم.»

قاضی پرسید: ۲ هزار دلار را گرفتی؟

متهم جواب داد: «نه، فقط، چون برای خود شهاب سفارش کوکایین داده بودم، ۲ هزار دلار را به فروشنده مواد دادیم.»

در ادامه وکیل شهاب به قضات گفت: «یکسال پیش از حادثه مادر و خواهر موکلم از ایران رفته بودند و او تنها بود. متهم گفته که در کودکی توسط یکی از دوستان پدرش مورد آزار قرار گرفته و فرد خاطی محکوم هم شده است. موکلم گفته وقتی موضوع آزار خواهرش را شنیده، چنین تصمیمی گرفته است.»

پس از آن دختر مقتول به جایگاه رفت و گفت: «هیچ گاه پدرم مرا آزار نداده بود. برادرم قطعاً به خاطر من دست به جنایت نزده است. او مدام مواد مصرف می‌کرد. او خراش‌های سطحی روی دستم را دیده بود، اما برایش اهمیتی نداشت که بداند چرا من روی دستانم تیغ می‌کشم. این کار برای من عادت شده بود مثل ناخن جویدن و اصلاً ربطی به خودکشی ندارد. برادرم تا زمانی که پدرم برایش خرج می‌کرد و به او مواد می‌رسید، رابطه خوبی با پدرم داشت و فقط به دنبال پول و ثروت بیشتر بود.»

وکیل دختر جوان هم گفت: «به نظر می‌رسد انگیزه متهم فقط پول بوده است. چرا که متهم بار‌ها دستگاه‌های چندصد میلیاردی کارخانه پدرش را با قیمت چند ده میلیاردی فروخته تا بتواند مواد مصرف کند. او مدعی است نیاز مالی ندارد، اما مدام به دنبال گرفتن پول‌های میلیاردی از پدرش بود. در ضمن متهم و همدستش در ابتدا انگیزه‌شان از قتل را موضوع دیگری مطرح کرده بودند، اما در زندان یاد گرفته‌اند که بگویند قربانی مهدورالدم بود.»

شهاب در آخرین دفاعش گفت: «من نیازی به پول نداشتم؛ از کودکی هر چه می‌خواستم پدرم به من می‌داد، من همه دنیا را گشته‌ام نیازی به سرقت از پدرم نداشتم.»
با پایان جلسه، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

منبع: روزنامه ایران

برچسب ها: قتل ، اخبار جنایی
خبرهای مرتبط
یک قدم تا مرگ به خاطر ساعت طلا
۲ سال پس از بمب گذاری در اتوبوس زائران که به مرگ یک دختربچه انجامید؛
محاکمه بمب‌گذاران داعشی متهم به قتل
عامل قتل امام جماعت مسجد باغ فیض:
بیکاری و مشکلات روانی مرا به اینجا رساند
داماد با درخواست مادرزن به چوبه دار نزدیک شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۸
در انتظار بررسی: ۰
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۲۱:۰۴ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
از اون موارد هست که پسره حالا حالاها باید اب خنک بخوره ،قوه قضایی هم ۲۰ سالی کش بده و ۱۰۰ باری ببرد و بیاورد و هزینه دادگاه بگیرد تا مادره که مرد بعد تصمیم بگیرد ،تا حالشون جا بیاد .
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۲ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
مادره هم به جرم محرک و آمر باید اعدام بشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۲ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
معمولا این چیزا رو آدم از خارجیا میشنوه مثلا میگن پدر ایلان ماسک به دختراش تجاوز میکرده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۷ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
حضرت مهدی (عج) :

من که زمین را از عدالت لبریز می کنم
چنان که از ستم آکنده است.

پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۹ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
تو قتلهای بستگان درجه اول خود قاتل هم صاحب خونه و نمیشه اعدامش کرد ولو بقیه بخوان
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۲ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
سلام بزرگوار. مطلب شما صحیح نیست. صرفا پدر، در قتل فرزتد، قصاص نمیشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۷ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
اثبات جمله معروف پول به تنهایی خوشبختی نمیاره
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۳ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
۵۰٪ مقصر خود پدره است که نتونسته بچه اش رو درست تربیت کنه و فقط پول دادن بلد بوده
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۷ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
دلم برای پدره سوخت یکی به خاطر پول می کشتش و یکی تا وقتی زنده بود بهش کاری نداشت وقتی بوی جنازش بلد شد ادعای پدر دوستی کرد و به خاطر اینکه یک نفر از وراث کم بشه تقاضای قصاص برادر کرد.واقعا پول خوشبختی نمیاره
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۱۱:۵۵ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
من هیچ اظهار نظری راجع به این گزارش ندارم گرچه از اول تا آخرش را با دقت خواندم ولی صرفاً از قول سعدی (علیه الرحمه) عرض می کنم: «آن کس که توانگرت نمی گرداند، او مصلحت تو از تو بهتر داند.»! والسلام
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۲ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
لقمه حرام باعث این اتفاق‌ها میشود لقمه حلال هرگز به این کارها دست نمزند
۰
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۹ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
بیچاره پدر بدبخت بااین بچه های بی عاطفه و قدر نشناس،مواد آدم را به روز سیاه می کشاند...
۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۰ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
چرا این همه کشش می دهید پدر را که کشته خوب اعدامش کنید تمام
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۷ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
چشم همین الان منتظر دستور جنابعالی بودند قوه قضاییه سیاستش این هست حالا یکی به علت مرده لااقل راهی پیدا بشود تا جلو مردن فرد دیگری گرفته شود اگر همه مثل تو باشند دردنیا کسی نمی ماند همه را باید گشت
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۰:۴۷ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
قانونی تصویب کنید که بردن ارث را فقط ملزم به تولد ایران و شناسنامه ایرانی کنید نه اینکه طرف ژنتیک داشته باشه ،،،تا این خارجیها طمع اموال ایرانیها را نکنند ،
با توجه به اینکه چند دهه اخیر ایرانیان زیادی مهاجرت کردند و اکثرا با خارجیها زندگی داشتند و فرزندانی در خارج دارند ،اکثرا برای اموال و ادعای ارث و میراث به ایران میایین در حالی که متولد ایران نیستند و شناسنامه ایرانی ندارند،چرا چون ممکنه ژنتیک پرشین در ژن نصف دنیا باشد ایا انها را محق ازرث و میراث از ثروت ایران و ایرانی میکند ؟؟؟؟خیر .
تصویب این قانون بسیار مهمه .
فقط متولد ایران ،با شناسنامه ایرانی ،حتی میتونید سخت ترش هم کنید ،خواندن و نوشتن فارسی ،حداقل ده سال زندگی در ایران ،یا اگر همه اینها را هم داشت در بزرگسالی ده سال در ایران مالیات هم داده باشد ،بخ هر حال هر ریالی که از کشور خارج میشود بدانید این کشور و مردم فقیرتر میشوند ،
اگر تا حالا نشان نداده بخاطر معادن و منابع هست وگرنه با این حجم خروج ارز از کشور باید الان گداترین در دنیا میبودیم .
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۳ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
سلام بزرگوار. ارث یک قانون شرعی و تابع ادله شرعیه هست و ادله شرعیه اجازه تصویب مطالبی که شما فرمودید رو نمیده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۷ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۳
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۶ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
والا من یک هزارم این پدر رو داشتم دنیا رو به پاش می ریختم پدر من سر اعتیاد خودش پول کارگری منم می دزدید از بچگی و همه رو آزار می داد و کلا اصلا نبود و خونه این رفیق و اون رفیق پی عیاشی خودش و وقتی بود برای آزار بقیه میومد عقده هاشو خالی می کرد می دونست کسی چیزی بهش نمی گه و می رفت الان که فکر می کنم اشتباه بود بر می گشتم عقب و می دونستم قراره این همه سال عذاب بده همه رو قطعا کاری می کردم که نتونه کسی رو آزار بده
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۰ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
پدران آنقدر بفکر پول بوده تربیت فرزندش را فراموش کرده حتی میگوید دوست پدرش اورااذیت کرده این یعنی دوست پدرش دست درازی کرده
۱۲
گاوصندوق‌های خانگی محل امنی برای نگهداری طلا و جواهرات نیست
ارائه ۳ خدمت جدید نظام وظیفه به‌صورت برخط
توضیحات مرکز رسانه قوه قضاییه درباره بازنشر یک نقل قول در مورد اموال بابک زنجانی
سرهنگ طریقت رئیس پلیس راهور منطقه ۴ شد
دستگیری ۳۲۰ مالخر در طرح دو روزه سراسری پلیس آگاهی
جاده چالوس از ساعت ۱۸ یکطرفه می‌شود
اطلاعیه شماره ۱ پذیرفته شدگان آزمون کارشناسان رسمی ۱۴۰۴
محدودیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی از ۱۶ تا ۱۹ مهر اعلام شد
افتتاح ۲۸ خانه جوان تا پایان سال
نمایش مستند «چشم‌های نگران، زخم‌های منتظر»/ روایت روزهای سخت بیماران پروانه‌ای در جنگ ۱۲ روزه
آخرین اخبار
سرهنگ طریقت رئیس پلیس راهور منطقه ۴ شد
نمایش مستند «چشم‌های نگران، زخم‌های منتظر»/ روایت روزهای سخت بیماران پروانه‌ای در جنگ ۱۲ روزه
ارائه ۳ خدمت جدید نظام وظیفه به‌صورت برخط
گاوصندوق‌های خانگی محل امنی برای نگهداری طلا و جواهرات نیست
توضیحات مرکز رسانه قوه قضاییه درباره بازنشر یک نقل قول در مورد اموال بابک زنجانی
افتتاح ۲۸ خانه جوان تا پایان سال
پیشنهاد تشکل‌های مردمی مبنای اقدام مشترک دستگاه‌های دولتی خواهد بود
نیروی انتظامی مقتدرانه در مرز‌ها از حریم کشور دفاع می‌کند/ عزت کشور را مدیون شهدای فراجا هستیم
دسترسی کودکان به درمان تخصصی با فناوری رادیولوژی از راه دور فراهم شد
اطلاعیه شماره ۱ پذیرفته شدگان آزمون کارشناسان رسمی ۱۴۰۴
دستگیری ۳۲۰ مالخر در طرح دو روزه سراسری پلیس آگاهی
آغاز به کار ۱۰۰ دستگاه تاکسی برقی در محدوده مرکزی پایتخت
محدودیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی از ۱۶ تا ۱۹ مهر اعلام شد
جاده چالوس از ساعت ۱۸ یکطرفه می‌شود
خدمت به زائران اربعین سرمایه‌گذاری در راه خداست/ اربعین، یادگار شهدا و حاج قاسم است
آغاز جمع‌آوری خودرو‌های رهاشده در معابر تهران از ۱۹ مهر
همکاری قوه قضاییه و فراجا سبب ارتقای سرمایه‌های اجتماعی می‌شود
مخاطرات نابودی محیط‌زیست را به کودکان آموزش دهیم
تأکید فرماندار تهران بر لزوم رعایت مهلت قانونی استعفا از سوی داوطلبان انتخابات شورا‌ها
افزوده شدن ۲۶۲۴ متر مربع به عرصه بازار‌های میوه و تره‌بار شهر تهران
تخصیص ۳۹۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال جوانان با همکاری وزارت ورزش و جوانان و بانک توسعه تعاون
۲۲ عملیات امدادونجات در تهران طی یک هفته گذشته
افزایش ظرفیت‌های ناوگان حمل ونقلی با ورود ۶۰ دستگاه تاکسی از ابتدای امسال
اقدامات موثر برای کاهش بازماندگان از تحصیل در دستور کار دولت است
حادثه سقوط بالگرد در حال بررسی است
احداث ۸ بوستان بزرگ فرامنطقه‌ای در تهران
پرداخت کامل مطالبات گندم‌کاران ۲ ماه پس از تاکید رئیس قوه قضاییه
مراسم تشییع پیکر شهید کاپیتان «محسن مهراب‌زاده» برگزار شد
ارائه آموزش‌های مهارت شغلی به بیش از ۲۹هزار نوجوان و جوان
هنوز علت سقوط بالگرد هلال احمر در اشترانكوه مشخص نیست/جذب ۶ هزار نیروی جدید