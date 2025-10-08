باشگاه خبرنگاران جوان- در نشست سهروزهای که با حضور والیان و بخشداران ۳۴ ولایت افغانستان در قندهار برگزار شد، هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، بر "اطاعت از وی، اصلاح نیتها، تقویت رابطه با علما و اجرای احکام شریعت" تأکید کرد.
وی خطاب به مسئولان محلی گفت: "شما نمایندگان طالبان هستید. اگر نمایندگی درست ارائه دهید، مردم با نظام همکاری خواهند کرد."
رهبر طالبان از والیان و بخشداران خواست از دریافت هدیه خودداری کنند، کارها را به افراد شایسته بسپارند و در برخورد با همکاران آسانگیری پیشه کنند.
با این حال، علیرغم انتظارات برای موضعگیری در مورد وضعیت پایگاه بگرام و تهدیدات آمریکا، هیچ اشارهای به این موضوعات در سخنرانی رهبر طالبان مشاهده نشد. این سکوت، پرسشهایی را درباره اولویتهای طالبان در مواجهه با چالشهای امنیتی و اجتماعی افغانستان برانگیخته است.