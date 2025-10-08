هبت‌الله آخندزاده در نشست سه‌روزه با والیان و بخشداران ۳۴ ولایت افغانستان بر اطاعت از امیر، اجرای احکام شریعت و تقویت رابطه با علما و اطاعت از وی تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- در نشست سه‌روزه‌ای که با حضور والیان و بخشداران ۳۴ ولایت افغانستان در قندهار برگزار شد، هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، بر "اطاعت از وی، اصلاح نیت‌ها، تقویت رابطه با علما و اجرای احکام شریعت" تأکید کرد.

وی خطاب به مسئولان محلی گفت: "شما نمایندگان طالبان هستید. اگر نمایندگی درست ارائه دهید، مردم با نظام همکاری خواهند کرد."

رهبر طالبان از والیان و بخشداران خواست از دریافت هدیه خودداری کنند، کارها را به افراد شایسته بسپارند و در برخورد با همکاران آسان‌گیری پیشه کنند.

با این حال، علیرغم انتظارات برای موضع‌گیری در مورد وضعیت پایگاه بگرام و تهدیدات آمریکا، هیچ اشاره‌ای به این موضوعات در سخنرانی رهبر طالبان مشاهده نشد. این سکوت، پرسش‌هایی را درباره اولویت‌های طالبان در مواجهه با چالش‌های امنیتی و اجتماعی افغانستان برانگیخته است.

برچسب ها: رهبر طالبان ، ملا هبت الله آخوند زاده
خبرهای مرتبط
تغییرات جدید در کابینه طالبان
ملاهبت الله آخوند زاده:
مسئولیت علما تا قیامت تمام نمی شود
ملا هبت الله آخوند زاده:
آمریکا جهان را به گروگان گرفته است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فیدان: آتش‌بس غزه ممکن است امشب اعلام شود
نفوذی‌های جنگ ۱۲ روزه چه کسانی بودند؟ افغانستانی‌ها میان دستگیرشدگان نبوده‌اند
حماس فهرست اسرایی را که قرار است مبادله شوند، ارائه کرد
استقبال حماس از پیوستن مقامات جدید بین‌المللی به مذاکرات مصر: فضای مانور نتانیاهو کمتر خواهد شد
تشدید بحران آب در کابل همزمان با بازگشت انبوه مهاجرین
روبیو: گزارش‌های بسیار مثبتی از مذاکرات آتش‌بس غزه دریافت می‌کنیم
سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان راهی چین شد
سرپرست وزارت خارجه طالبان برای گفت‌وگوهای دوجانبه عازم هند شد
هشدار جدی روسیه به غرب در صورت ارسال تاماهاوک به اوکراین
سی‌ان‌ان از تمرکز مذاکرات مصر بر خروج نظامیان اسرائیلی و تبادل اسرا خبر داد
آخرین اخبار
بازسازی بناهای تاریخی پس از زلزله هرات
قهرمانی بدنساز افغانستانی در فنلاند؛ کسب دو مدال طلا و جواز حضور در مسابقات جهانی
تخلیه قدیمی ترین اردوگاه پناهجویان در پاکستان؛ چترال بسته شد
تشدید بحران آب در کابل همزمان با بازگشت انبوه مهاجرین
فیسبوک، اینستاگرام و ایکس در افغانستان محدود شدند
رشد کم اقتصادی همزمان با فقر و آوارگی فزاینده در افغانستان
روبیو: گزارش‌های بسیار مثبتی از مذاکرات آتش‌بس غزه دریافت می‌کنیم
نخست‌وزیر مستعفی فرانسه از معرفی قریب‌الوقوع جانشین خود خبر داد
پارلمان اسپانیا تحریم تسلیحاتی رژیم اسرائیل را تصویب کرد
آکسیوس از پیش‌بینی‌ها برای پایان جنگ غزه تا چند روز آینده خبر داد
سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان راهی چین شد
سرپرست وزارت خارجه طالبان برای گفت‌وگوهای دوجانبه عازم هند شد
پارلمان آلمان برنامه «شهروندی سریع» مهاجران را لغو کرد
نفوذی‌های جنگ ۱۲ روزه چه کسانی بودند؟ افغانستانی‌ها میان دستگیرشدگان نبوده‌اند
توافق تسریع اجرای پروژه انتقال برق تاپ در دیدار کابل
فیدان: آتش‌بس غزه ممکن است امشب اعلام شود
منابع فلسطینی: مذاکرات آتش‌بس غزه وارد مرحله نهایی شده است
سی‌ان‌ان از تمرکز مذاکرات مصر بر خروج نظامیان اسرائیلی و تبادل اسرا خبر داد
لولو، خالد، هند و عمر؛ کودکانی که صدای خنده‌شان در میان ویرانه‌های غزه گم شد
استقبال حماس از پیوستن مقامات جدید بین‌المللی به مذاکرات مصر: فضای مانور نتانیاهو کمتر خواهد شد
حماس فهرست اسرایی را که قرار است مبادله شوند، ارائه کرد
هشدار جدی روسیه به غرب در صورت ارسال تاماهاوک به اوکراین
فرمان رئیس طالبان؛ انتقال اجباری خانواده‌های مقامات از خارج به افغانستان
زمین‌لرزه ۴.۴ ریشتری ننگرهار را لرزاند
توافق افغانستان و قزاقستان برای افزایش مبادلات تجاری به سه میلیارد دلار
وزیر جهاد کشاورزی ایران به‌زودی به افغانستان سفر می‌کند + فیلم
فشار آمریکا به ترکیه برای توقف واردات نفت و گاز از ایران و روسیه
سرنگونی کابینه نتانیاهو کلید خورد
طرح تجهیز اوکراین به تاماهاوک؛ اعتراف پنهان غرب به پیروزی روسیه
جهاد اسلامی: مبادله اسرا در روز‌های آینده ممکن است