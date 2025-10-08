باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
حمله اسرائیل به ناوگان آزادی در مسیر غزه + فیلم

نیروی دریایی رژیم صهیونیستی به کشتی‌های ناوگان آزادی ترکیه که به سمت غزه در حرکت بودند حمله و سرنشینان آن را بازداشت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ارتش رژیم اسرائیل باز هم به کشتی‌های حامل کمک‌های بشردوستانه برای غزه در آب‌های بین‌المللی حمله کرد و تمام سرنشینان آن‌ها را بازداشت کرد.

