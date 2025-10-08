نخست‌وزیران مالزی و پاکستان در بیانیه‌ای مشترک بر ضرورت ادامه تعامل با حکومت طالبان، به ویژه در زمینه مبارزه با تروریسم و جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان- نخست‌وزیران مالزی و پاکستان در دیدار مشترک خود بیانیه‌ای منتشر کردند که در آن بر لزوم تداوم تعامل با حکومت طالبان، به ویژه در راستای مبارزه با تروریسم و تضمین عدم استفاده از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها تأکید شده است.

در این بیانیه همچنین بر انسجام امت اسلامی و حل مسالمت‌آمیز مسائل بین‌المللی بر اساس قوانین بین‌المللی تأکید گردید.

مقامات دو کشور ضمن تأکید بر تعهد خود برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان، بر اهمیت احترام طالبان به حقوق اساسی مردم افغانستان و پایبندی به تعهدات بین‌المللی نیز تأکید نمودند.

از دیگر محورهای مورد تأکید در این بیانیه، لزوم استقرار دولت فراگیر در افغانستان، حفاظت از حقوق بنیادین شهروندان و تداوم کمک‌های انسان‌دوستانه بوده است. این بیانیه همچنین بر ضرورت حل عادلانه بحران خاورمیانه و حمایت از تلاش‌های بین‌المللی برای اعطای حق دولت‌شدن به فلسطین تأکید کرد.

برچسب ها: بررسی تحولات افغانستان ، مالزی ، پاکستان ، تعامل با طالبان
