باشگاه خبرنگاران جوان- نخستوزیران مالزی و پاکستان در دیدار مشترک خود بیانیهای منتشر کردند که در آن بر لزوم تداوم تعامل با حکومت طالبان، به ویژه در راستای مبارزه با تروریسم و تضمین عدم استفاده از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها تأکید شده است.
در این بیانیه همچنین بر انسجام امت اسلامی و حل مسالمتآمیز مسائل بینالمللی بر اساس قوانین بینالمللی تأکید گردید.
مقامات دو کشور ضمن تأکید بر تعهد خود برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان، بر اهمیت احترام طالبان به حقوق اساسی مردم افغانستان و پایبندی به تعهدات بینالمللی نیز تأکید نمودند.
از دیگر محورهای مورد تأکید در این بیانیه، لزوم استقرار دولت فراگیر در افغانستان، حفاظت از حقوق بنیادین شهروندان و تداوم کمکهای انساندوستانه بوده است. این بیانیه همچنین بر ضرورت حل عادلانه بحران خاورمیانه و حمایت از تلاشهای بینالمللی برای اعطای حق دولتشدن به فلسطین تأکید کرد.