باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا حسن‌پور مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین از تشکیل و رسیدگی به ۳۷۳ پرونده تخلف صنفی در ۶ ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: این پرونده‌ها بر اساس گزارش‌های مردمی ثبت شده در سامانه میزخدمت الکترونیک به‌صورت برخط دریافت و رسیدگی شده است.

حسن‌پور اضافه کرد: پنج هزار و ۹۱۱ گزارش دریافتی در بخش‌های کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان و قاچاق کالا و ارز در سامانه tazirat۱۳۵.ir ثبت شده که از این تعداد ۳۷۳ مورد ثبت و رسیدگی شده است.

وی با اشاره به نقش موثر گزارش‌های مردمی در کشف تخلفات صنفی اضافه کرد: سامانه میز خدمت الکترونیک تعزیرات حکومتی با نشانی اینترنتی tazirat۱۳۵.ir این امکان را فراهم کرده تا شکایات مربوط به گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، عدم درج قیمت، امتناع از عرضه کالا، عرضه خارج از شبکه، فروش اجباری و تخلفات بهداشتی به‌صورت آنلاین ثبت شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین بیان کرد: تمامی مراحل رسیدگی از لحظه ثبت شکایت تا صدور حکم، به‌صورت برخط انجام می‌شود و نتیجه از طریق پیامک به اطلاع شاکی می‌رسد.

حسن‌پور با بیان اینکه این سامانه به درگاه خدمات دولت هوشمند به نشانی sso.my.gov.ir نیز متصل است، ادامه داد: سامانه ۱۳۵ به‌صورت شبانه‌روزی و کاملا رایگان آماده دریافت گزارش‌ها و شکایات مردمی است و هدف از راه‌اندازی آن، سرعت‌بخشی به فرآیند رسیدگی، کاهش مراجعات حضوری و پاسخگویی سریع‌تر به تخلفات صنفی و خدماتی است.

