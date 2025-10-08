رئیس اجرائیات پلیس راهور فراجا با اشاره به آغاز رسمی سامانه رسیدگی غیرحضوری به اعتراضات جرایم رانندگی همزمان با هفته فراجا گفت: این طرح از سه‌شنبه ۱۵ مهر به‌صورت رسمی افتتاح شده، محدودیت زمانی ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ جلیل جمشیدی‌راد با اشاره به آغاز رسمی طرح رسیدگی غیرحضوری به اعتراضات جرایم رانندگی اظهار کرد: این طرح که از شنبه ۱۲ مهر به صورت آزمایشی آغاز شد محدودیت زمانی ندارد و به‌صورت مستمر اصلاح، بهبود و ارتقا می‌یابد. هدف ما تسهیل خدمات برای مردم و حذف مراجعات حضوری است.

وی در توضیح فرآیند استفاده از این سامانه گفت: مردم می‌توانند با ورود به سامانه سخا – سامانه خدمات الکترونیک فراجا – با استفاده از کد ملی و شماره موبایلی که به نام خودشان است ثبت‌نام کنند. پس از ورود، مالک می‌تواند تمام پلاک‌های تحت مالکیتش را مشاهده کرده و در بخش رسیدگی به تخلفات رانندگی، تخلف مورد اعتراض را انتخاب و با ذکر دلیل و بارگذاری مستندات موردنظر (اعم از تصویر یا رسید پرداخت)، اعتراض خود را ثبت کند.

سرهنگ جمشیدی‌راد با اشاره به فرآیند بررسی اعتراضات افزود: پرونده الکترونیک ثبت‌شده وارد کارتابل هوشمند می‌شود، بررسی اولیه توسط سامانه انجام می‌گیرد و سپس کارشناسان پلیس راهور بدون نیاز به حضور متقاضی، رأی نهایی را صادر کرده و نتیجه از طریق پیامک و سامانه به فرد اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی درباره ارتباط میان سامانه «سخا» و اپلیکیشن «پلیس من» نیز گفت: در واقع هر دو از یک پایگاه داده و سرویس مشترک استفاده می‌کنند. در فاز نخست، سامانه بر بستر وب فعال شده و پس از طی مرحله آزمایشی، خدمات آن به‌صورت کامل در اپلیکیشن پلیس من نیز ارائه خواهد شد تا دسترسی مردم آسان‌تر شود.

رئیس اجراییات پلیس راهور فراجا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به استفاده از فناوری هوش مصنوعی در این طرح اظهار کرد: یکی از کاربرد‌های هوش مصنوعی در این فرآیند، شناسایی تخلفات اشتباهی است. ربات هوشمندی طراحی شده که بیش از ۱۰ بانک اطلاعاتی را بررسی می‌کند تا مشخص شود در زمان ثبت تخلف، خودرو در محدوده موردنظر تردد داشته یا خیر. در صورتی که عدم تردد محرز شود، تخلف به صورت هوشمند حذف می‌شود.

به گفته رئیس اجرائیات پلیس راهور فراجا، گاهی شباهت در شماره پلاک یا نوع خودرو باعث اشتباه در ثبت تخلف می‌شود، اما با بررسی هوشمند سوابق تردد، این موارد به سرعت شناسایی و اصلاح خواهند شد. همچنین از ثبت تخلفات تسلیمی و الصاقی به‌صورت تصویری استفاده می‌کنیم تا دقت و صحت تخلفات افزایش یافته و اعتراضات مردمی کاهش یابد.

ترخیص خودرو‌های توقیفی بالای ۵ میلیون تومان جریمه در هفته فراجا

سرهنگ جمشیدی‌راد در ادامه به موضوع ترخیص موقت خودرو‌های توقیف‌شده اشاره کرد و گفت: بر اساس تبصره ماده ۸، مالکان خودرو‌هایی که به‌دلیل بدهی خلافی بیش از پنج میلیون تومان توقیف شده‌اند، می‌توانند با پرداخت بخشی از مبلغ جریمه، نسبت به ترخیص موقت خودرو اقدام کنند. مابقی مبلغ نیز ظرف یک سال قابل پرداخت خواهد بود.

وی تأکید کرد: تمام تلاش پلیس راهور، تسهیل دسترسی مردم به خدمات، کاهش مراجعات حضوری و افزایش رضایتمندی عمومی است.

منبع: ایسنا

برچسب ها: ترخیص خودرو ، راهور
خبرهای مرتبط
سرهنگ طریقت رئیس پلیس راهور منطقه ۴ شد
آغاز جمع‌آوری خودرو‌های رهاشده در معابر تهران از ۱۹ مهر
آیا تغییر در ارتفاع خودرو نقص فنی محسوب می‌شود؟
مناطق چهارگانه ترخیص موتورسیکلت‌های توقیفی در پایتخت اعلام شد
سخنگوی پلیس در آستانه میلادِ موعود خبر داد؛
ترخیص خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های توقیفی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۵ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
پلیس برای مردم تله میذاره تا جریمه اشون کنه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۸ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
همه جریمه های ۱۵ سال پیش من که اکثرا الکی و بیخودی بود بخشیده شده
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۳ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
خوبه دیگه فرد متخلف با بیش از 5 میلیون جریمه یه خورده از خلافیش رو به مابقیشم قسطی بده باز بیوفته تو خیابون و جاده بشه بلای جون مردم
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۴ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۱ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۲
۰
پاسخ دادن
گاوصندوق‌های خانگی محل امنی برای نگهداری طلا و جواهرات نیست
ارائه ۳ خدمت جدید نظام وظیفه به‌صورت برخط
توضیحات مرکز رسانه قوه قضاییه درباره بازنشر یک نقل قول در مورد اموال بابک زنجانی
سرهنگ طریقت رئیس پلیس راهور منطقه ۴ شد
دستگیری ۳۲۰ مالخر در طرح دو روزه سراسری پلیس آگاهی
جاده چالوس از ساعت ۱۸ یکطرفه می‌شود
اطلاعیه شماره ۱ پذیرفته شدگان آزمون کارشناسان رسمی ۱۴۰۴
محدودیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی از ۱۶ تا ۱۹ مهر اعلام شد
افتتاح ۲۸ خانه جوان تا پایان سال
نمایش مستند «چشم‌های نگران، زخم‌های منتظر»/ روایت روزهای سخت بیماران پروانه‌ای در جنگ ۱۲ روزه
آخرین اخبار
سرهنگ طریقت رئیس پلیس راهور منطقه ۴ شد
نمایش مستند «چشم‌های نگران، زخم‌های منتظر»/ روایت روزهای سخت بیماران پروانه‌ای در جنگ ۱۲ روزه
ارائه ۳ خدمت جدید نظام وظیفه به‌صورت برخط
گاوصندوق‌های خانگی محل امنی برای نگهداری طلا و جواهرات نیست
توضیحات مرکز رسانه قوه قضاییه درباره بازنشر یک نقل قول در مورد اموال بابک زنجانی
افتتاح ۲۸ خانه جوان تا پایان سال
پیشنهاد تشکل‌های مردمی مبنای اقدام مشترک دستگاه‌های دولتی خواهد بود
نیروی انتظامی مقتدرانه در مرز‌ها از حریم کشور دفاع می‌کند/ عزت کشور را مدیون شهدای فراجا هستیم
دسترسی کودکان به درمان تخصصی با فناوری رادیولوژی از راه دور فراهم شد
اطلاعیه شماره ۱ پذیرفته شدگان آزمون کارشناسان رسمی ۱۴۰۴
دستگیری ۳۲۰ مالخر در طرح دو روزه سراسری پلیس آگاهی
آغاز به کار ۱۰۰ دستگاه تاکسی برقی در محدوده مرکزی پایتخت
محدودیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی از ۱۶ تا ۱۹ مهر اعلام شد
جاده چالوس از ساعت ۱۸ یکطرفه می‌شود
خدمت به زائران اربعین سرمایه‌گذاری در راه خداست/ اربعین، یادگار شهدا و حاج قاسم است
آغاز جمع‌آوری خودرو‌های رهاشده در معابر تهران از ۱۹ مهر
همکاری قوه قضاییه و فراجا سبب ارتقای سرمایه‌های اجتماعی می‌شود
مخاطرات نابودی محیط‌زیست را به کودکان آموزش دهیم
تأکید فرماندار تهران بر لزوم رعایت مهلت قانونی استعفا از سوی داوطلبان انتخابات شورا‌ها
افزوده شدن ۲۶۲۴ متر مربع به عرصه بازار‌های میوه و تره‌بار شهر تهران
تخصیص ۳۹۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال جوانان با همکاری وزارت ورزش و جوانان و بانک توسعه تعاون
۲۲ عملیات امدادونجات در تهران طی یک هفته گذشته
افزایش ظرفیت‌های ناوگان حمل ونقلی با ورود ۶۰ دستگاه تاکسی از ابتدای امسال
اقدامات موثر برای کاهش بازماندگان از تحصیل در دستور کار دولت است
حادثه سقوط بالگرد در حال بررسی است
احداث ۸ بوستان بزرگ فرامنطقه‌ای در تهران
پرداخت کامل مطالبات گندم‌کاران ۲ ماه پس از تاکید رئیس قوه قضاییه
مراسم تشییع پیکر شهید کاپیتان «محسن مهراب‌زاده» برگزار شد
ارائه آموزش‌های مهارت شغلی به بیش از ۲۹هزار نوجوان و جوان
هنوز علت سقوط بالگرد هلال احمر در اشترانكوه مشخص نیست/جذب ۶ هزار نیروی جدید