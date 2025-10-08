مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران گفت: سیاست نهایی ایران حضور قانونمند همه اتباع خارجی است و معتقدیم مهاجران افغان باید به صورت آبرومندانه به کشور خود بازگردند.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمدرضا بهرامی،مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که سیاست کلی ایران در مورد مهاجران، حضور قانونمند همه اتباع غیرایرانی از جمله اتباع افغانستان در کشور است.

وی افزود: "ما قائل به بازگشت مهاجران افغان به صورت آبرومندانه به کشور خودشان هستیم و در گفتگوهایمان با مقامات افغان تلاش کردیم سیاست خود را به صورت روشن اعلام کرده و به توافق نظر برسیم."

بهرامی خاطرنشان کرد: قبل از آغاز طرح ساماندهی، حدود ۶ میلیون مهاجر به صورت رسمی در ایران حضور داشتند و اکنون فعالیت‌هایی برای قانونمند کردن حضور همه اتباع خارجی در کشور آغاز شده است.

وی در پایان تأکید کرد: "سیاست نهایی ما حضور قانونمند همه اتباع خارجی در کشور است."