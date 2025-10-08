مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران گفت: سیاست نهایی ایران حضور قانونمند همه اتباع خارجی است و معتقدیم مهاجران افغان باید به صورت آبرومندانه به کشور خود بازگردند.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمدرضا بهرامی،مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که سیاست کلی ایران در مورد مهاجران، حضور قانونمند همه اتباع غیرایرانی از جمله اتباع افغانستان در کشور است.

وی افزود: "ما قائل به بازگشت مهاجران افغان به صورت آبرومندانه به کشور خودشان هستیم و در گفتگوهایمان با مقامات افغان تلاش کردیم سیاست خود را به صورت روشن اعلام کرده و به توافق نظر برسیم."

بهرامی خاطرنشان کرد: قبل از آغاز طرح ساماندهی، حدود ۶ میلیون مهاجر به صورت رسمی در ایران حضور داشتند و اکنون فعالیت‌هایی برای قانونمند کردن حضور همه اتباع خارجی در کشور آغاز شده است.

وی در پایان تأکید کرد: "سیاست نهایی ما حضور قانونمند همه اتباع خارجی در کشور است."

برچسب ها: ساماندهی اتباع ، بازگشت اتباع ، بازگشت مهاجرین افغانستانی
خبرهای مرتبط
شمقدری:
بازگشت اتباع افغانستانی با جدیت در حال انجام است
سرپرست سفارت ایران در کابل:
بازگشت داوطلبانه مهاجران افغانستانی ادامه دارد؛ صدور بیش از یک میلیون روادید
ابطال برگه‌های سرشماری اتباع؛ این برگه‌ها دیگر تمدید نمی‌شوند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۳ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
شما را به خدا افغانها را از کشور بیرون کنید. مجاز و غیر مجاز هم نداره. خیلی از مناطق جنوب استان تهران دیگه رنگ و بوی ایرانی نداره. جمعیت افغانها تو این مناطق غالب هست. یک سری به شهر ری باقرشهر کهریزک حسن اباد فشافویه بزنین. آنقدر افغانی تو این مناطق هست که آدم فکر می کنه تو افغانستان داره زندگی می کنه. چرا هنوز هم به افغانها ویزا می دین. بابا والله مطابق قانون بین الملل هم ۳ درصد جمعیت یک کشور باید اتباع خارجی باشن. اونهم از همه کشورها . نه فقط ۱۰ ۱۲ درصد از یک کشور. ما چه گناهی کردیم که چون خونه مون جنوب شهر هست باید بین اینا زندگی کنیم. اونقدر جمعیتشان با این زاد و ولدشون زیاد هست،که فکر می کنیم تو کشور خودمون ما داریم بین اونا زندگی می کنیم نه اونا بین ما. اخراج افغانی تا اخرین نفرشون. چه مجاز چه غیر مجاز. خسته شدیم هر جا که رفتیم اینا رو دیدیم.
۱
۲
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۲:۳۲ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
جمعیت افغانی ها در ایران 70 میلیون نفر هست برای اینکه 7 میلیون کارگر افغانی در ایران کار می کند هر یک کارگر افغانی حداقل 6 فرزند داشته باشد تک همسر باشد با پدرو مادرش می شود 10 نفر خانواده اش که 10 نفر ضربدر 7 میلیون می شود 70 میلیون نفر افغانی در ایران هست .
۱
۱
پاسخ دادن
فیدان: آتش‌بس غزه ممکن است امشب اعلام شود
نفوذی‌های جنگ ۱۲ روزه چه کسانی بودند؟ افغانستانی‌ها میان دستگیرشدگان نبوده‌اند
حماس فهرست اسرایی را که قرار است مبادله شوند، ارائه کرد
استقبال حماس از پیوستن مقامات جدید بین‌المللی به مذاکرات مصر: فضای مانور نتانیاهو کمتر خواهد شد
تشدید بحران آب در کابل همزمان با بازگشت انبوه مهاجرین
روبیو: گزارش‌های بسیار مثبتی از مذاکرات آتش‌بس غزه دریافت می‌کنیم
سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان راهی چین شد
سرپرست وزارت خارجه طالبان برای گفت‌وگوهای دوجانبه عازم هند شد
هشدار جدی روسیه به غرب در صورت ارسال تاماهاوک به اوکراین
سی‌ان‌ان از تمرکز مذاکرات مصر بر خروج نظامیان اسرائیلی و تبادل اسرا خبر داد
آخرین اخبار
بازسازی بناهای تاریخی پس از زلزله هرات
قهرمانی بدنساز افغانستانی در فنلاند؛ کسب دو مدال طلا و جواز حضور در مسابقات جهانی
تخلیه قدیمی ترین اردوگاه پناهجویان در پاکستان؛ چترال بسته شد
تشدید بحران آب در کابل همزمان با بازگشت انبوه مهاجرین
فیسبوک، اینستاگرام و ایکس در افغانستان محدود شدند
رشد کم اقتصادی همزمان با فقر و آوارگی فزاینده در افغانستان
روبیو: گزارش‌های بسیار مثبتی از مذاکرات آتش‌بس غزه دریافت می‌کنیم
نخست‌وزیر مستعفی فرانسه از معرفی قریب‌الوقوع جانشین خود خبر داد
پارلمان اسپانیا تحریم تسلیحاتی رژیم اسرائیل را تصویب کرد
آکسیوس از پیش‌بینی‌ها برای پایان جنگ غزه تا چند روز آینده خبر داد
سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان راهی چین شد
سرپرست وزارت خارجه طالبان برای گفت‌وگوهای دوجانبه عازم هند شد
پارلمان آلمان برنامه «شهروندی سریع» مهاجران را لغو کرد
نفوذی‌های جنگ ۱۲ روزه چه کسانی بودند؟ افغانستانی‌ها میان دستگیرشدگان نبوده‌اند
توافق تسریع اجرای پروژه انتقال برق تاپ در دیدار کابل
فیدان: آتش‌بس غزه ممکن است امشب اعلام شود
منابع فلسطینی: مذاکرات آتش‌بس غزه وارد مرحله نهایی شده است
سی‌ان‌ان از تمرکز مذاکرات مصر بر خروج نظامیان اسرائیلی و تبادل اسرا خبر داد
لولو، خالد، هند و عمر؛ کودکانی که صدای خنده‌شان در میان ویرانه‌های غزه گم شد
استقبال حماس از پیوستن مقامات جدید بین‌المللی به مذاکرات مصر: فضای مانور نتانیاهو کمتر خواهد شد
حماس فهرست اسرایی را که قرار است مبادله شوند، ارائه کرد
هشدار جدی روسیه به غرب در صورت ارسال تاماهاوک به اوکراین
فرمان رئیس طالبان؛ انتقال اجباری خانواده‌های مقامات از خارج به افغانستان
زمین‌لرزه ۴.۴ ریشتری ننگرهار را لرزاند
توافق افغانستان و قزاقستان برای افزایش مبادلات تجاری به سه میلیارد دلار
وزیر جهاد کشاورزی ایران به‌زودی به افغانستان سفر می‌کند + فیلم
فشار آمریکا به ترکیه برای توقف واردات نفت و گاز از ایران و روسیه
سرنگونی کابینه نتانیاهو کلید خورد
طرح تجهیز اوکراین به تاماهاوک؛ اعتراف پنهان غرب به پیروزی روسیه
جهاد اسلامی: مبادله اسرا در روز‌های آینده ممکن است