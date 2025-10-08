باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - انور ابراهیم، نخست‌وزیر مالزی، توقیف دو کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه و داوطلبان مالزیایی به مقصد غزه توسط رژیم تروریستی اسرائیل را محکوم کرد و این اقدام را « غیرقانونی و غیرانسانی» خواند.

انور در بیانیه‌ای گفت که دو کشتی ائتلاف ناوگان آزادی، یعنی «آلف مادلین» (Al Awda) و یک کشتی دیگر، حدود ساعت ۱۰:۵۰ صبح امروز به وقت مالزی، به صورت غیرقانونی در آب‌های بین‌المللی توسط نیرو‌های رژیم تروریستی اسرائیل رهگیری شدند.

نخست‌وزیر مالزی تاکید کرد: من این عمل تحریک‌آمیز را که نقض آشکار قوانین بین‌المللی است، به شدت محکوم می‌کنمف توقیف یک کشتی بشردوستانه که حامل کمک برای مردم غزه است، اقدامی غیرانسانی و مغایر با اصول اساسی حقوق بشر و کرامت انسانی جهانی است.

انور خواستار آزادی فوری همه فعالان و داوطلبان مالزیایی شد و بر لزوم تضمین سلامت آنها در طول بازداشت و عدم آسیب دیدنشان تاکید کرد. او افزود که دولتش تمام تلاش خود را برای حفاظت از جان همه مالزیایی‌های شرکت‌کننده در این ماموریت بشردوستانه به کار خواهد گرفت و اشاره کرد که مالزی با کشور‌های همکار و سازمان‌های بین‌المللی برای تسهیل آزادی هرچه سریع‌تر آنها همکاری خواهد کرد.

سازمان مراقبت‌های بشردوستانه مالزی (MyCARE) پیشتر در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که نُه کشتی توسط ارتش رژیم تروریستی اسرائیل توقیف شده‌اند، که دو کشتی حامل شهروندان مالزیایی بودند. این سازمان اضافه کرد که هنوز هیچ اطلاعاتی درباره وضعیت سرنشینان به دست نیامده است.

طبق اعلام این سازمان، هشت مالزیایی از جمله سه پزشک به نام‌های دکتر فوزیه حسن، دکتر حفیظ سلیمان، و دکتر ایلی شاکرا سهیمی، سوار بر کشتی الضمیر (وجدان) بودند. رهبری این گروه بر عهده علاءالدین علی، استاد دانشگاه مالزی بوده و همچنین افندی صالح و نورهاسیمه اسماعیل، نورشام ابوبکر و شفیق شکری عبدالجلیل (خبرنگار شبکه آسترو آوانی مالزی) در این کشتی حضور داشتند.

منبع: آر تی