باشگاه خبرنگاران جوان- دبیرکل سازمان ملل متحد در نشست«زنان، صلح و امنیت» شورای امنیت درباره سرعت شتابان حذف نظاممند زنان و دختران از زندگی عمومی در افغانستان هشدار داد.
آنتونیو گوترش با اشاره به محدودیتهای «هولناک» در دسترسی به آموزش، اشتغال و مراقبتهای بهداشتی و عدالت، از افزایش خشونت جنسیتی و مرگومیر مادران در افغانستان نیز خبر داد.
سیما باحوث، رئیس بخش زنان ملل متحد در این نشست اعلام کرد: «حتی در افغانستان، نظارت مداوم سازمان زنان سازمان ملل متحد نشان میدهد که ۹۲ درصد افغانها، چه مرد و چه زن، بر این باورند که دختران باید بتوانند به آموزش متوسطه دسترسی داشته باشند.»
وی همچنین گفت اکثریت زنان افغان همچنان امیدوارند روزی به آرزوهای خود دست یابند.
در این نشست از بیثباتی جهانی و پیامدهای آن بر وضعیت زنان و دختران بهویژه در افغانستان ابراز نگرانی شد. با وجود درخواستهای مکرر جامعه جهانی برای رفع محدودیتها علیه زنان، طالبان این موضوع را مسالهای داخلی خوانده و خواهان عدم دخالت خارجی شدهاند.