مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران از راهیابی ۳۰ مازندرانی به مسابقات کشوری قرآن کریم اوقاف خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران با اشاره به آغاز مسابقات کشوری قرآن کریم از هفته آینده در شهر سنندج، گفت: چهل و هشتمین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم سازمان اوقاف ۲۵ مهر ماه برگزار می‌شود که ۳۰ مازندرانی به این دوره از مسابقات اعزام خواهند شد.

او افزود: در رشته حفظ کل قرآن کریم بالای ۱۸ سال، پیمان ایازی و محمد لائینی از نکا، در رشته اذان مصطفی محمدپور از آمل، در رشته قرائت تحقیق بالای ۱۸ سال مصطفی قاسمی از جویبار و سیدصادق مسلمی از قائمشهر، در رشته حفظ کل قرآن کریم زیر ۱۸ سال فاطمه شیخ‌بهائی از ساری به مسابقات کشوری قرآن کریم در سنندج اعزام خواهند شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران با یادآوری اینکه چهارگروه تواشیح از شهرستان‌های بابل، ساری و جویبار نمایندگان مازندران در چهل و هشتمین دوره از مسابقات قرآن اوقاف هستند، ادامه داد: گروه‌های تواشیح برادران «بشارت» و «اسراء» و گروه‌های تواشییح خواهران «حنان» و «حسیبا» در مرحله کشوری با منتخبین سایر استان رقابت خواهند داشت.

حیدری از راهیابی ۹ نفر از بهترین‌های رشته‌های معارف اسلامی، صحیفه سجادیه و نهج البلاغه استان مازندران به مرحله کشوری این دوره از مسابقات ملی خبر داد و گفت: علی اکبر اصغرنژاد لمراسکی و حسین یوسفی لالیمی در رشته معارف صحیفه سجادیه راهی مرحله کشوری شدند.

او افزود: در رشته معارف قرآن تفسیر شیعه نیز علی حیدری، علی اصغر رستمی، سیدعلی صالح زاده، سمیه غلامی خارکشی، بتول قربانی ولوجایی و منیژه محمدیان راهی مرحله کشوری شدند.

حیدری گفت: سیدرضا کاظمی نیز در رشته معارف نهج البلاغه راهی مرحله کشوری این دوره از مسابقات شد.

او افزود: مرحله استانی چهل و هشتمین دوره مسابقات قرآن اوقاف مازندران با حضور شرکت کنندگان گروه سنی بالای ۱۸ سال در رشته‌های قرائت تحقیق، ترتیل، حفظ کل، ۲۰ جزء، ۱۰جزء و حفظ ۵ جزء قرآن، دعا خوانی، همسرایی و همخوانی، اذان، معارف اسلامی، صحیفه سجادیه و نهج البلاغه و رده سنی ۱۲ تا ۱۸ سال فقط در رشته‌های قرائت تحقیق و حفظ کل قرآن کریم در ساری برگزار شده بود.

منبع:اوقاف مازندران