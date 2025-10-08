وزیر انرژی ازبکستان اعلام کرد که طالبان مجوزهای لازم را به یک شرکت ازبکستانی برای اکتشاف و استخراج هیدروکربن در میدان گازی طوطی‌میدان افغانستان صادر کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- جورابیک میرزامحمودوف،وزیر انرژی ازبکستان، در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی «ازبکستان ۲۴» از صدور مجوزهای لازم توسط حکومت طالبان برای یک شرکت ازبکستانی به منظور انجام فعالیت‌های اکتشاف زمین‌شناسی و استخراج هیدروکربن‌ها در افغانستان خبر داد.

این پروژه در میدان گازی طوطی‌میدان واقع در ولایات جوزجان و فاریاب از ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۵ رسماً آغاز شده و به مدت ۲۵ سال توسط شرکت ازبکی Eriell KAM (وابسته به Uzbekneftegaz) اجرا خواهد شد.

وزیر انرژی ازبکستان تأکید کرد که این ابتکار تنها مرحله نخست پروژه است و بسته به نتایج، عملیات به بلاک‌های جدید گسترش خواهد یافت.

در همین حال، سازمان ملل و کشورهای منطقه از چنین ابتکارهایی استقبال کرده و بر لزوم سرمایه‌گذاری‌های پایدار برای ثبات اقتصادی افغانستان تأکید دارند. جزئیات بیشتری درباره نام شرکت، ارزش قرارداد و محدوده جغرافیایی پروژه هنوز اعلام نشده است.

