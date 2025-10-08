محفل معنوی انس با قرآن کریم با حضور استاد احمد ابوالقاسمی، قاری بین‌المللی، و تلاوت قاریان جوان مهاجر افغانستانی در حسینیه هراتی‌های مشهد برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا شریفی- محفل باشکوه انس با قرآن کریم با حضور قاری بین‌المللی استاد احمد ابوالقاسمی از سوی جامعه قاریان افغانستانی در حسینیه هراتی‌های شهر مشهد برگزار شد.

در این محفل معنوی، جمعی از قاریان نوجوان و جوان مهاجر افغانستانی به تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید پرداختند .

استاد احمد ابوالقاسمی در سخنانی ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع قاریان مهاجر گفت:

بیش از ۳۰ سال است که با قاریان افغانستانی آشنایی دارم و جلسات مشترک متعددی را برگزار کرده‌ایم. افغانستانی‌ها مردمانی باهوش، سخت‌کوش و توانمند هستند و قاریان این کشور در شهر مشهد فعالیت‌های قرآنی بسیار خوبی دارند.

وی در ادامه افزود:از حضور در این محفل قرآنی و جمع قاریان مهاجر لذت بردم و به مردم شریف افغانستان افتخار می‌کنم. ما زبان، فرهنگ و دین مشترکی داریم و امروز چیزی به نام مرز جغرافیایی نمی‌تواند میان مسلمانان جدایی بیفکند. ملت‌های ایران و افغانستان از یکدیگر جدا نیستند و باید تلاش کنیم محافل مشترک قرآنی میان دو کشور افزایش یابد.

استاد ابوالقاسمی همچنین تأکید کرد که در سفر خود به افغانستان هیچ‌گاه احساس غربت نداشته و مردم این کشور را بسیار صمیمی و قرآن‌دوست یافته است.

در بخش دیگری از این برنامه، شفیق‌الله یوسفی از قاریان برجسته افغانستانی نیز با بیان سخنانی گفت: قرآن کلیدواژه سعادت مسلمانان در دنیا و آخرت است و برگزاری چنین محافل قرآنی می‌تواند زمینه فهم و عمل به قرآن را در میان نسل جوان فراهم کند.

برچسب ها: قاریان افغانستانی ، وحدت ، مهاجرین افغانستانی
