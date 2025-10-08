باشگاه خبرنگاران جوان؛پریسابهرامی-دوره توانمندسازی کارکنان ومعلمان استثنایی استان با تأکید بر قابلیت‌های هوش مصنوعی در طراحی محیط‌های یادگیری برای دانش آموزان با نیاز‌های ویژه، با مدرسی رحیم مرادی نایب رئیس انجمن فناوری آموزشی ایران، مشاور عالی ومسئول کارگروه هوش مصنوعی سازمان آموزش وپرورش استثنایی کشور و با شرکت ۵۰ نفر از برگزیدگان حوزه هوش مصنوعی آموزش وپرورش استثنایی استان در محل باشگاه فرهنگیان شهرستان سنندج برگزار شد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان در ابتدای این دوره با تأکید براهمیت ارتقای دانش و توانمندی‌های علمی کارکنان، گفت: استفاده از هوش مصنوعی در مدارس به‌ویژه در فرآیند‌های مدیریتی و آموزشی می‌تواند تحول بزرگی در نظام و سیستم‌های آموزشی ایجاد کند.

وی اضافه کرد: این کارگاه با بررسی فرصت‌ها و چالش‌های استفاده از فناوری هوش مصنوعی در آموزش دانش آموزان با نیاز‌های ویژه، برای ۵۰ نفر از کارکنان ومعلمان حوزه استثنایی برگزار شد.

خانی بیان کرد: در جامعه تعلیم و تربیت بخصوص آموزش وپرورش دانش آموزان با نیاز‌های ویژه، توانمندسازی نیروی انسانی باعث می‌شود فرآیند تدریس کارآمدتر و علمی‌تر شود و این موضوع مستقیماً بر یادگیری بهتر دانش آموزان تاثیر می‌گذارد.

وی با بیان اینکه تکنولوژی‌های جدید متناسب با نیاز‌ها و شرایط دانش آموزان استثنایی باید برای آموزش بهتر این دسته از دانش آموزان در اختیار معلمان و خانواده‌هایشان قرار گیرد، افزود: هوش مصنوعی به عنوان ابزاری قدرتمند می‌تواند نقشی مؤثر در تعلیم و تربیت دانش آموزان با نیاز‌های ویژه ایفا کند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان گفت: نتایج تحقیقات نشان می‌دهد با به رسمیت شناختن هوش مصنوعی بعنوان یک واقعیت موجود و با درک نقش در حال تحول مدارس و معلمان، هوش مصنوعی می‌تواند به طور مؤثری برای افزایش تجربیات یادگیری و آماده‌سازی دانش‌آموزان برای آینده به کار گرفته شود.

خانی تصریح کرد: استفاده از هوش مصنوعی در مدارس به مدیران و معلمان کمک می‌کند تا زمان و انرژی خود را صرف امور اجرایی نکنند، همچنین به دانش‌آموزان این امکان را می‌دهند که در یک محیط آموزشی هوشمند و تعاملی یاد بگیرند.

وی با اشاره به رشد سریع تکنولوژی و تأثیرات عمیقی که در مسائل آموزشی و تربیتی به همراه دارد، گفت: اتخاذ روش‌هایی که هماهنگ کننده برنامه‌های آموزشی با توسعه تکنولوژی و تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص باشد ابزار مهمی در ارتقای کیفیت خدمات و نوآوری است.

وی در پایان گفت: یافته‌ها نشان میدهد بهره گیری ازهوش مصنوعی به بهبود کیفیت تدریس و افزایش تعاملات آموزشی کمک می‌کند، همچنین ادغام هوش مصنوعی در فرآیند تدریس علاوه بر کاهش وظایف تکراری معلمان زمان بیشتری را برای فعالیت‌های خلاقانه آنان فراهم کرده است.