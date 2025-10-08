دستگیری شکارچی غیرمجاز بز وحشی در منطقه حفاظت شده بدر و پریشان

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قروه گفت: در پی شنیده شدن صدای شلیک اسلحه شکاری در ارتفاعات منطقه حفاظت شده بدر و پریشان مامورین یگان حفاطت محیط زیست قروه بلافاصله اقدام به پایش و پیاده روی ارتفاعات جهت شناسایی شکارچیان می‌نمایند.

باشگاه  خبرنگاران  جوان  - توفیق زارعی ادامه داد: متخلفین با توجه به اینکه بومی منطقه بوده با آشنایی به مسیر‌های خروج منطقه و سوء استفاده از تاریکی شب پس از عملیات تعقیب و گریز طولانی در ارتفاعات سخت و صعب العبور منطقه شبانه از منطقه متواری می‌شوند.

وی افزود: مامورین یگان حفاطت در ادامه در پی تحقیقات دقیق و اشراف اطلاعاتی، هویت و محل مخفیگاه متخلف را  شناسایی و پس از اخذ دستور قضایی و همکاری پلیس اطلاعات امنیت نیروی انتظامی اقدام به تفتیش و بازرسی محل اسکان متخلف گردید.

زارعی بیان کرد: در جریان تفتیش و بازرسی تعداد یک قبضه اسلحه شکاری تک لول، تعدادی فشنگ شکاری، یکدستگاه دوربین شکاری و مقدار ۱۰ کیلو گرم گوشت شکار مربوط به گونه بز وحشی که توسط وی شکار گردیده بود کشف و ضبط و متخلف به مرجع قضایی معرفی گردید.

متخلف از شکارچیان سابقه دار  در زمینه شکار غیر مجاز می‌باشد که قبلا دارای سوابق تخلف در این زمینه می‌باشد.

 

منبع:  محیط زیست کردستان 

