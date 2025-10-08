دستگیری شکارچی غیرمجاز بز وحشی در منطقه حفاظت شده بدر و پریشان

باشگاه خبرنگاران جوان - توفیق زارعی ادامه داد: متخلفین با توجه به اینکه بومی منطقه بوده با آشنایی به مسیر‌های خروج منطقه و سوء استفاده از تاریکی شب پس از عملیات تعقیب و گریز طولانی در ارتفاعات سخت و صعب العبور منطقه شبانه از منطقه متواری می‌شوند.

وی افزود: مامورین یگان حفاطت در ادامه در پی تحقیقات دقیق و اشراف اطلاعاتی، هویت و محل مخفیگاه متخلف را شناسایی و پس از اخذ دستور قضایی و همکاری پلیس اطلاعات امنیت نیروی انتظامی اقدام به تفتیش و بازرسی محل اسکان متخلف گردید.

زارعی بیان کرد: در جریان تفتیش و بازرسی تعداد یک قبضه اسلحه شکاری تک لول، تعدادی فشنگ شکاری، یکدستگاه دوربین شکاری و مقدار ۱۰ کیلو گرم گوشت شکار مربوط به گونه بز وحشی که توسط وی شکار گردیده بود کشف و ضبط و متخلف به مرجع قضایی معرفی گردید.

متخلف از شکارچیان سابقه دار در زمینه شکار غیر مجاز می‌باشد که قبلا دارای سوابق تخلف در این زمینه می‌باشد.

منبع: محیط زیست کردستان