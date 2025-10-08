مراسم گرامیداشت سی‌وششمین سالروز شهادت سه مجاهد افغانستانی در مشهد مقدس برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا شریفی- مراسم گرامیداشت سی‌وششمین سالروز شهادت سه تن از مجاهدین افغانستانی، شهیدان حاج غلام‌رسول سلطانی، حاج عبدالوهاب جغاره‌ای و محمدباقر محمدی، از شهدای ولایت هرات، با حضور خانواده‌های شهدا، روحانیون و جمعی از مهاجران افغانستانی در مشهد مقدس برگزار شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام وحیدی در سخنانی با گرامیداشت مقام شهدا گفت:«خون‌های پاک شهدا از افغانستان تا لبنان، غزه و یمن است که امروز امت اسلامی را سرافراز کرده است. خون‌های مردم غزه بود که امروز رژیم صهیونیستی را دچار سردرگمی و استیصال کرده است. مجاهدان غزه می‌توانستند با صلح و سازش از کشور خود مهاجرت کنند، اما جهاد و مقاومت را برگزیدند، زیرا عزت در مقاومت است. دشمنی که در شصت سال گذشته نتوانست پیروز شود، به‌واسطه همین پایداری و خون شهدا شکست خورده است. امروز کشورهای اروپایی ناگزیر شده‌اند فلسطین را به رسمیت بشناسند و این، نتیجه دیپلماسی نبود، بلکه برکت خون شهداست.»

در بخش دیگری از مراسم، صادق پهلوان‌زاده از مجاهدین سابق افغانستان با اشاره به هدف برگزاری چنین محافلی گفت:«این مراسم‌ها برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا است تا نسل جوان با رشادت‌ها و فداکاری‌های مجاهدان دوران جهاد آشنا شوند و از آنان الگو بگیرند.»

تعدادی از شرکت‌کنندگان نیز تأکید کردند:«شهدا با ایثار و ازخودگذشتگی، امنیت و آرامش امروز را به ارمغان آوردند. بر ماست که ضمن پاسداشت راه شهدا، از خانواده‌های آنان نیز حمایت کنیم تا یاد و نام‌شان در جامعه زنده بماند. هدف شهدا آگاهی و بیداری مردم در برابر توطئه‌های دشمنان بود.»

این مراسم به همت خانواده‌های شهدا و هیئت مذهبی–فرهنگی مکتب شهدا در مشهد برگزار شد.

برچسب ها: شهدای افغانستانی ، شهدای مدافع حرم ، شهدای افغانستانی دفاع مقدس
فیدان: آتش‌بس غزه ممکن است امشب اعلام شود
نفوذی‌های جنگ ۱۲ روزه چه کسانی بودند؟ افغانستانی‌ها میان دستگیرشدگان نبوده‌اند
حماس فهرست اسرایی را که قرار است مبادله شوند، ارائه کرد
استقبال حماس از پیوستن مقامات جدید بین‌المللی به مذاکرات مصر: فضای مانور نتانیاهو کمتر خواهد شد
تشدید بحران آب در کابل همزمان با بازگشت انبوه مهاجرین
روبیو: گزارش‌های بسیار مثبتی از مذاکرات آتش‌بس غزه دریافت می‌کنیم
سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان راهی چین شد
سرپرست وزارت خارجه طالبان برای گفت‌وگوهای دوجانبه عازم هند شد
هشدار جدی روسیه به غرب در صورت ارسال تاماهاوک به اوکراین
سی‌ان‌ان از تمرکز مذاکرات مصر بر خروج نظامیان اسرائیلی و تبادل اسرا خبر داد
