باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا شریفی- مراسم گرامیداشت سیوششمین سالروز شهادت سه تن از مجاهدین افغانستانی، شهیدان حاج غلامرسول سلطانی، حاج عبدالوهاب جغارهای و محمدباقر محمدی، از شهدای ولایت هرات، با حضور خانوادههای شهدا، روحانیون و جمعی از مهاجران افغانستانی در مشهد مقدس برگزار شد.
در این مراسم، حجتالاسلام وحیدی در سخنانی با گرامیداشت مقام شهدا گفت:«خونهای پاک شهدا از افغانستان تا لبنان، غزه و یمن است که امروز امت اسلامی را سرافراز کرده است. خونهای مردم غزه بود که امروز رژیم صهیونیستی را دچار سردرگمی و استیصال کرده است. مجاهدان غزه میتوانستند با صلح و سازش از کشور خود مهاجرت کنند، اما جهاد و مقاومت را برگزیدند، زیرا عزت در مقاومت است. دشمنی که در شصت سال گذشته نتوانست پیروز شود، بهواسطه همین پایداری و خون شهدا شکست خورده است. امروز کشورهای اروپایی ناگزیر شدهاند فلسطین را به رسمیت بشناسند و این، نتیجه دیپلماسی نبود، بلکه برکت خون شهداست.»
در بخش دیگری از مراسم، صادق پهلوانزاده از مجاهدین سابق افغانستان با اشاره به هدف برگزاری چنین محافلی گفت:«این مراسمها برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا است تا نسل جوان با رشادتها و فداکاریهای مجاهدان دوران جهاد آشنا شوند و از آنان الگو بگیرند.»
تعدادی از شرکتکنندگان نیز تأکید کردند:«شهدا با ایثار و ازخودگذشتگی، امنیت و آرامش امروز را به ارمغان آوردند. بر ماست که ضمن پاسداشت راه شهدا، از خانوادههای آنان نیز حمایت کنیم تا یاد و نامشان در جامعه زنده بماند. هدف شهدا آگاهی و بیداری مردم در برابر توطئههای دشمنان بود.»
این مراسم به همت خانوادههای شهدا و هیئت مذهبی–فرهنگی مکتب شهدا در مشهد برگزار شد.