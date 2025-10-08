یک رسانه یونانی در گزارشی انتقادی به عملکرد مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در المپیاکوس پرداخت.

 باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از «thrylos ۲۴» یونان، مهدی طارمی در دیدار‌های اخیر تیم فوتبال المپیاکوس بیشتر به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده، اما نتوانسته تأثیر چشمگیری بر روند بازی بگذارد. عملکرد ضعیف این مهاجم ایرانی در چند بازی اخیر باعث ایجاد نگرانی‌هایی درباره کارایی او در ترکیب تیم شده است.

طارمی در دیدار مقابل آرسنال در لندن و بازی حساس برابر پائوک به ترتیب در دقیقه ۶۲ و ۷۷ وارد زمین شد، اما حضورش در هر دو مسابقه تقریباً نامحسوس بود و نتوانست آن کمک مورد انتظار را به تیم ارائه دهد.

اگرچه انتظار نمی‌رود هر بازیکن تعویضی بلافاصله گل یا پاس گل ایجاد کند، اما از او انتظار می‌رود بتواند ریتم تیم و روند هجومی را تحت تأثیر قرار دهد. در دو بازی اخیر، طارمی نتوانسته این نقش را ایفا کند، به‌ویژه در لحظاتی که تیم نیاز به طراوت و انرژی تازه داشت.

این وضعیت باعث شده نگرانی‌ها درباره عملکرد طارمی بیشتر شود. نقطه ضعف فعلی او در لحظات حساس و زمانی که تیم به انگیزه و تحرک از نیمکت نیاز دارد، بیش از پیش نمایان شده است. اکنون چالش اصلی او این است که راهی پیدا کند تا با انرژی و حضور مؤثرتر وارد زمین شود و نقش مهمی در پیش‌روی حملات تیم داشته باشد.

دیدار‌های پیش‌رو برای طارمی اهمیت زیادی دارند. او باید ثابت کند که می‌تواند به عنوان بازیکنی تأثیرگذار از روی نیمکت، جریان بازی را تغییر دهد و المپیاکوس را از نبود گزینه‌های هجومی نجات دهد. این فصل می‌تواند فرصتی دوباره برای بازگشت به روز‌های درخشانش باشد.

برچسب ها: فوتبال ، مهدی طارمی
خبرهای مرتبط
آمار ناامید کننده طارمی در لیگ یونان
طارمی نیمکت‌نشین المپیاکوس در لیگ قهرمانان اروپا
زوج ال‌کعبی و طارمی، گزینه مِندیلیبار برای دربی یونان
انتقاد روزنامه ایتالیایی از مهاجم تیم ملی فوتبال ایران
محبوبیت بالای طارمی باعث تعجب رسانه یونانی شد
طارمی: تلاش می‌کنیم تا هواداران شاد باشند/ امیدوارم آنها همیشه نام من را صدا بزنند
طارمی؛ تکمیل‌کننده مثلث رویایی المپیاکوس
طارمی آماده اولین حضور در ترکیب المپیاکوس
طارمی؛ تعویض طلایی المپیاکوس در سوپرلیگ یونان
رد پیشنهاد نجومی تیم اماراتی توسط طارمی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۱۱:۴۲ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
فوتبال=شرط بندی و مافیا
این ورزشی که به لجن کشوندن ارزش دیدن داره؟
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۷ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
چه اینتر چه المپاکوس اشتباه کردند او را به عنوان یار تعویضی به خدمت گرفتند اون توانایی درخشش به عنوان یار تعویضی ندارد اون برعکس بسیار دونده و آمادگی جسمانی بالایی دارد و کارایی اش حتی در 120 دقیقه حفظ می کند.کسی که طارمی را خرید باید بداند این بازکن را برای ترکیب اولیه فرستادن مناسب نه یار تعویضی
۰
۱
پاسخ دادن
رونالدو اولین بازیکن میلیاردر فوتبال جهان شد
فرعون‌ها به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کردند
داوران مونته‌نگرویی، بازی ایران و روسیه را سوت می‌زنند
عربستان ۳ - ۲ اندونزی/ پیروزی سخت سعودی‌ها مقابل شاگردان کلایورت در شب پنالتی‌ها
تساوی عمان و قطر در نخستین بازی مرحله چهارم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶
برگزاری تمرین تیم ملی فوتبال در روسیه با حضور تماشاگران
آخرین اخبار
فرعون‌ها به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کردند
برگزاری تمرین تیم ملی فوتبال در روسیه با حضور تماشاگران
عربستان ۳ - ۲ اندونزی/ پیروزی سخت سعودی‌ها مقابل شاگردان کلایورت در شب پنالتی‌ها
تساوی عمان و قطر در نخستین بازی مرحله چهارم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶
رونالدو اولین بازیکن میلیاردر فوتبال جهان شد
داوران مونته‌نگرویی، بازی ایران و روسیه را سوت می‌زنند
درخواست باشگاه پرسپولیس از تیم ملی ازبکستان؛ ارونوف بازی با اروگوئه را از دست داد؟
پیش‌بینی زلاتان برای جام جهانی: آنچلوتی می‌تواند برزیل را قهرمان کند
ورزشکار کازرونی نخستین مدال آسیایی تاریخ ایران در رشته هی‌بال را کسب کرد
اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان و زیر ۲۳ سال اعلام شد
تیم ملی فوتبال به روسیه سفر کرد
اسبقیان: اگر ببینیم باشگاهی تخلف می‌کند حتما ورود خواهیم کرد
دبیر: سرداران و شهدای بزرگ ما کشتی‌گیر بودند/ کار فرهنگی مکمل کار فنی و قهرمانی است
مشایخی: تیم جوان و باانگیزه‌ای داریم/ طبیعت هفته به هفته بهتر خواهد شد
نارضایتی کاپیتان یونایتد از ترکیب آموریم
دوئل تیم‌های مدعی برای قهرمانی در مسابقات دستجات آزاد رولبال آقایان
پیام بازیکن استقلال برای اسطوره سابق بارسلونا
لبران جیمز پیش‌فصل NBA را از دست داد
رامین رضاییان، کاپیتان استقلال می‌شود
آماده سازی استقلال برای ادامه لیگ برتر و آسیا با حضور ساپینتو
طارمی از نیمکت المپیاکوس؛ آیا ستاره ایرانی می‌تواند بار دیگر بدرخشد؟
کسب سهمیه انفرادی تنیس روی میز جهان توسط دختران نوجوان ایرانی
حدادی: شرایط دوومیدانی‌کاران ایران در کشور‌های اسلامی سخت‌تر است
سرمربی روسیه: بی‌احترامی نباشد، بولیوی تکنیکی‌تر از ایران است
صالحی‌پور: با قدرت جبران می‌کنم
کریستیانو رونالدو: شاید از دیدنم خسته شده‌اید ولی باز هم می‌خواهم بازی کنم
متاسفانه تغییرات زیاد در کیفیت لیگ تاثیر گذاشته است/ سبک آلمانی هاشمیان در ایران جواب نمی‌دهد
بازیکنان جدید تیم ملی کیفیت چندانی ندارند/ بازی با تیم‌های قوی بهتر از دیدار با روسیه و تانزانیا است