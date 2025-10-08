یک رسانه یونانی در گزارشی انتقادی به عملکرد مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در المپیاکوس پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از «thrylos ۲۴» یونان، مهدی طارمی در دیدار‌های اخیر تیم فوتبال المپیاکوس بیشتر به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده، اما نتوانسته تأثیر چشمگیری بر روند بازی بگذارد. عملکرد ضعیف این مهاجم ایرانی در چند بازی اخیر باعث ایجاد نگرانی‌هایی درباره کارایی او در ترکیب تیم شده است.

طارمی در دیدار مقابل آرسنال در لندن و بازی حساس برابر پائوک به ترتیب در دقیقه ۶۲ و ۷۷ وارد زمین شد، اما حضورش در هر دو مسابقه تقریباً نامحسوس بود و نتوانست آن کمک مورد انتظار را به تیم ارائه دهد.

اگرچه انتظار نمی‌رود هر بازیکن تعویضی بلافاصله گل یا پاس گل ایجاد کند، اما از او انتظار می‌رود بتواند ریتم تیم و روند هجومی را تحت تأثیر قرار دهد. در دو بازی اخیر، طارمی نتوانسته این نقش را ایفا کند، به‌ویژه در لحظاتی که تیم نیاز به طراوت و انرژی تازه داشت.

این وضعیت باعث شده نگرانی‌ها درباره عملکرد طارمی بیشتر شود. نقطه ضعف فعلی او در لحظات حساس و زمانی که تیم به انگیزه و تحرک از نیمکت نیاز دارد، بیش از پیش نمایان شده است. اکنون چالش اصلی او این است که راهی پیدا کند تا با انرژی و حضور مؤثرتر وارد زمین شود و نقش مهمی در پیش‌روی حملات تیم داشته باشد.

دیدار‌های پیش‌رو برای طارمی اهمیت زیادی دارند. او باید ثابت کند که می‌تواند به عنوان بازیکنی تأثیرگذار از روی نیمکت، جریان بازی را تغییر دهد و المپیاکوس را از نبود گزینه‌های هجومی نجات دهد. این فصل می‌تواند فرصتی دوباره برای بازگشت به روز‌های درخشانش باشد.