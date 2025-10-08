مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری از اجرای ۶۶ فقره حکم قلع و قمع ساخت‌ و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سید اسماعیل علوی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری از اجرای ۶۶ فقره حکم قطعی تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، در زمینه قلع و قمع ساخت‌ و ساز‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان ۶ ماه امسال خبر داد.

او با بیان اینکه این احکام طی ماه‌های اخیر و با حکم مرجع قضایی اجرا شده است، افزود: ساخت و ساز غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی، یکی از مهم‌ترین تهدید‌های بخش کشاورزی در شهرستان ساری به شمار می‌رود و مقابله با آن در اولویت برنامه‌های حفاظتی این مدیریت قرار دارد.

علوی با تأکید بر لزوم صیانت از اراضی کشاورزی به عنوان بستر تولید غذا، گفت: این احکام با همکاری دادستانی، نیروی انتظامی، بخشداری‌ها و دهیاری‌های منطقه اجرا شده و در تمام موارد، تخلفات با مستندات قانونی ثبت و به مراجع ذی‌ربط ارجاع داده شده است.

او افزود: اراضی کشاورزی سرمایه بین‌نسلی و جزء جدایی‌ناپذیر از امنیت غذایی کشور هستند. هرگونه تغییر کاربری بدون اخذ مجوز قانونی، طبق قانون جرم محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد.

علوی همچنین بر اهمیت افزایش آگاهی عمومی روستاییان، کشاورزان و مالکان اراضی تأکید کرد و گفت: اطلاع‌رسانی مستمر، آموزش و همکاری جامعه محلی نقش مهمی در پیشگیری از وقوع تخلفات و حفظ یکپارچگی اراضی دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری در پایان افزود: طرح‌های گشت حفاظتی و بازرسی میدانی با هدف پیشگیری از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز به‌صورت مستمر در حال اجراست و روند برخورد قانونی با متخلفان در ماه‌های آینده نیز با جدیت ادامه دارد.

