باشگاه خبرنگاران جوان - حسنعلی محمدی عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (چهارشنبه، ۱۶ مهر) در تذکری گفت: با توجه به تاکید رهبری بر اتحاد مقدس، نیاز است که این اتحاد و وفاق به هر نحو ممکنی حفظ شود، اما شاهدی متاسفانه درباره قشر شجاع و دلیر عشایر موضوعی درباره انحلال سازمان عشایر مطرح شده است که متاسفانه به جای حمایت از عشایر موضوع انحلال آنها مطرح شده است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: از آنجا که سازمان عشایر و روستا یک قانون دارد، چنانچه دولت تصمیمی مبنی بر ادغام یا اعمال هر تغییری در این باره داشته باشد، طبیعتاً باید به مجلس لایحه بدهند؛ بنابراین از این جهت نمایندگانی که دغدغه دارند و هم عشایر عزیز بدانند که اگر دولت بنا به تغییری داشته باشد باید لایحه مربوطه را به مجلس بدهد و این‌گونه نیست که گفته شود ادغام شده است.