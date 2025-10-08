کاردار سفارت قطر در کابل با شیراحمد حقانی، سرپرست جدید وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، دیدار و درباره تقویت روابط فرهنگی بین دو کشور گفت‌وگو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مردف القاشوطی،کاردار سفارت قطر در کابل، با شیراحمد حقانی، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، دیدار کرد. در این ملاقات، طرفین در مورد تقویت روابط فرهنگی بین دو کشور گفت‌وگو کردند.

القاشوطی در این دیدار انتصاب سرپرست جدید این وزارتخانه را تبریک گفت و روابط تاریخی کابل و دوحه را ستود. وی از همکاری‌های بیشتر فرهنگی در آینده اطمینان داد.

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان نیز این روابط را بااهمیت خواند و بر پیگیری تفاهم‌نامه‌های فرهنگی تأکید کرد. وی از کمک‌های بشردوستانه قطر به زلزله‌زدگان ولایت کنر قدردانی نمود.

این دیدار در حالی انجام گرفته که شیراحمد حقانی، که به تازگی به این سمت منصوب شده، انتشار هرگونه عکس و ویدیو از خود را ممنوع اعلام کرده است. وی دستور داده که هیچ عکس یا ویدیویی از دیدارهای دوجانبه او با سفرا و مقامات خارجی و شرکت در نشست‌های رسمی منتشر نشود.

این دستور موجب نگرانی فعالان رسانه‌ای درباره گسترش ممنوعیت پخش تصاویر موجودات زنده توسط حکومت طالبان شده است.

پیش از این نیز سهیل شاهین، کاردار سفارت طالبان در قطر، با رئیس مرکز فرهنگی کتارا دیدار و بر تقویت همکاری‌های فرهنگی تأکید کرده بود. طرفین برای تشکیل گروه کاری مشترک به منظور توسعه مناسبات فرهنگی میان دو کشور به توافق رسیده بودند.

برچسب ها: تعامل با طالبان ، قطر ، تحولات افغانستان
